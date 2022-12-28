Прогноз кассовых сборов России на уикенде 29 декабря – 1 января

В последний уикенд уходящего года лидером станет «Чебурашка»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ЧЕБУРАШКА
|CP
|1800
|150 000 000
|2 126 755
|83 333
|-
|2
|ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 5
|VLG
|1500
|80 000 000
|1 134 269
|53 333
|-
|3
|НЕПОСЛУШНИК 2
|CRP
|1800
|60 000 000
|850 702
|33 333
|7
|4
|МИРА
|AK
|1900
|50 000 000
|708 918
|26 316
|7
|5
|ЧУК И ГЕК. БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ
|VLG
|1800
|50 000 000
|708 918
|27 778
|11
|6
|БЫВШИЕ. HAPPY END
|CP
|1300
|45 000 000
|638 026
|34 615
|-12
|7
|ЕЛКИ 9
|VLG
|800
|38 000 000
|538 778
|47 500
|-12
|8
|ЕЛКИ—ИГОЛКИ
|GORK / ABK
|800
|30 000 000
|425 351
|37 500
|-
|503 000 000
|7 131 717
Главный фаворит «новогодней битвы» этого года, семейная картина ЧЕБУРАШКА (CP) стартует 1 января. Новинка захватит всего один день уикенда. однако и этого ей хватит для лидерства с результатом около 150 млн рублей.
Второй главной новинкой станет мультфильм ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 5 (VLG). У релиза внушительные предпродажи билетов, которые могут вылиться в 80 млн рублей за четыре дня проката.
Комедия ЕЛКИ-ИГОЛКИ (AVK) обещает стать самым кассовым релизом дистрибьютора. Судя по предпродажам, на старте ей вполне по силам достичь результата схожего недавнего релиза ТАЙНЫЙ САНТА и заработать порядка 30 млн рублей.
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28.12.2022 Автор: БК