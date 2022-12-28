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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 29 декабря – 1 января


В последний уикенд уходящего года лидером станет «Чебурашка»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ЧЕБУРАШКА CP 1800 150 000 000 2 126 755 83 333 -
2 ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 5 VLG 1500 80 000 000 1 134 269 53 333 -
3 НЕПОСЛУШНИК 2 CRP 1800 60 000 000 850 702 33 333 7
4 МИРА AK 1900 50 000 000 708 918 26 316 7
5 ЧУК И ГЕК. БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ VLG 1800 50 000 000 708 918 27 778 11
6 БЫВШИЕ. HAPPY END CP 1300 45 000 000 638 026 34 615 -12
7 ЕЛКИ 9 VLG 800 38 000 000 538 778 47 500 -12
8 ЕЛКИ—ИГОЛКИ GORK / ABK 800 30 000 000 425 351 37 500 -
  503 000 000 7 131 717  

Главный фаворит «новогодней битвы» этого года, семейная картина ЧЕБУРАШКА (CP) стартует 1 января. Новинка захватит всего один день уикенда. однако и этого ей хватит для лидерства с результатом около 150 млн рублей. 

Второй главной новинкой станет мультфильм ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 5 (VLG). У релиза внушительные предпродажи билетов, которые могут вылиться в 80 млн рублей за четыре дня проката.

Комедия ЕЛКИ-ИГОЛКИ (AVK) обещает стать самым кассовым релизом дистрибьютора. Судя по предпродажам, на старте ей вполне по силам достичь результата схожего недавнего релиза ТАЙНЫЙ САНТА и заработать порядка 30 млн рублей.

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28.12.2022 Автор: БК