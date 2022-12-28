Прогноз кассовых сборов России на уикенде 29 декабря – 1 января

Главный фаворит «новогодней битвы» этого года, семейная картина ЧЕБУРАШКА (CP) стартует 1 января. Новинка захватит всего один день уикенда. однако и этого ей хватит для лидерства с результатом около 150 млн рублей.



Второй главной новинкой станет мультфильм ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 5 (VLG). У релиза внушительные предпродажи билетов, которые могут вылиться в 80 млн рублей за четыре дня проката.



Комедия ЕЛКИ-ИГОЛКИ (AVK) обещает стать самым кассовым релизом дистрибьютора. Судя по предпродажам, на старте ей вполне по силам достичь результата схожего недавнего релиза ТАЙНЫЙ САНТА и заработать порядка 30 млн рублей.

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28.12.2022 Автор: БК