Прогноз кассовых сборов России на уикенде 22–25 декабря

Сразу несколько новинок претендуют на лидерство
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ЧУК И ГЕК. БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ
|VLG
|1500
|80 000 000
|1 262 626
|53 333
|-
|2
|МИРА
|AK
|2000
|70 000 000
|1 104 798
|35 000
|-
|3
|НЕПОСЛУШНИК 2
|CRP
|1900
|50 000 000
|789 141
|26 316
|-45
|4
|БЫВШИЕ. HAPPY END
|CP
|1600
|50 000 000
|789 141
|31 250
|-
|5
|ЕЛКИ 9
|VLG
|1500
|35 000 000
|552 399
|23 333
|-45
|6
|МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: 12 МЕСЯЦЕВ
|VLG
|1600
|20 000 000
|315 657
|12 500
|-31
|7
|ЩЕЛКУНЧИК И ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА
|AK
|1800
|18 000 000
|284 091
|10 000
|-24
|8
|НОВАЯ ИГРУШКА
|NKI
|1200
|10 000 000
|157 828
|8 333
|-
|333 000 000
|5 255 682
Сразу три крупные новинки уикенда могут претендовать на лидерство в прокате.
Семейная картина ЧУК И ГЕК. БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ (VLG) станет главным предложением для семейной аудитории на выходных. У нее также достаточно высокие рейтинги ожидания и предпродажи, поэтому за четыре дня проката релиз может собрать примерно 70–80 млн рублей.
Фантастическая лента МИРА (AK) начала свой прокат 17 декабря в формате превью-показов, которые несколько сбили ей предпродажи стартовой недели. Тем не менее интерес к такому масштабному проекту у зрителя определенно есть, так что полноценный стартовый уикенд он может отработать на уровне 60–70 млн рублей.
Фильм БЫВШИЕ. HAPPY END (CP) является лидером по предпродажам, чему, в частности, способствует сильный фанатский фактор одноименного сериала. В любом случае картина с Денисом Шведовым и Любовью Аксеновой с такими цифрами стартует не ниже планки в 50 млн рублей.
Французский ремейк культового фильма с Пьером Ришаром НОВАЯ ИГРУШКА (NKI) пока демонстрирует не самые впечатляющие цифры и в таком мощном конкурентном окружении вряд ли сможет заработать свыше 10 млн рублей.
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21.12.2022 Автор: БК