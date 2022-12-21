Прогноз кассовых сборов России на уикенде 22–25 декабря

Сразу три крупные новинки уикенда могут претендовать на лидерство в прокате.

Семейная картина ЧУК И ГЕК. БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ (VLG) станет главным предложением для семейной аудитории на выходных. У нее также достаточно высокие рейтинги ожидания и предпродажи, поэтому за четыре дня проката релиз может собрать примерно 70–80 млн рублей.

Фантастическая лента МИРА (AK) начала свой прокат 17 декабря в формате превью-показов, которые несколько сбили ей предпродажи стартовой недели. Тем не менее интерес к такому масштабному проекту у зрителя определенно есть, так что полноценный стартовый уикенд он может отработать на уровне 60–70 млн рублей.

Фильм БЫВШИЕ. HAPPY END (CP) является лидером по предпродажам, чему, в частности, способствует сильный фанатский фактор одноименного сериала. В любом случае картина с Денисом Шведовым и Любовью Аксеновой с такими цифрами стартует не ниже планки в 50 млн рублей.

Французский ремейк культового фильма с Пьером Ришаром НОВАЯ ИГРУШКА (NKI) пока демонстрирует не самые впечатляющие цифры и в таком мощном конкурентном окружении вряд ли сможет заработать свыше 10 млн рублей.

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21.12.2022 Автор: БК