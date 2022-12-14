Прогноз кассовых сборов России на уикенде 15–18 декабря

Главной новинкой уикенда станет комедия НЕПОСЛУШНИК 2 (CRP). Фильм Владимира Котта показывает хороший уровень предпродаж и может на старте заработать порядка 130 млн рублей. Этого результата хватит, чтобы возглавить таблицу лучших релизов уикенда.



Мультфильм МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: 12 МЕСЯЦЕВ (VLG) немного опережает предпродажи другого схожего проекта прокатчика, БАРБОСКИНЫ TEAM, что позволяет предположить: по итогу уикенда анимационная картина сможет записать на свой счет около 33 млн рублей.



Остальные новинки скорее всего не преодолеют отметку сборов в 10 млн рублей.

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14.12.2022 Автор: БК