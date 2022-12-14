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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 15–18 декабря


Новым лидером станет «Непослушник 2»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 НЕПОСЛУШНИК 2 CRP 1800 130 000 000 2 065 459 72 222 -
2 ЕЛКИ 9 VLG 1600 65 000 000 1 032 730 40 625 -37
3 МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: 12 МЕСЯЦЕВ VLG 1500 33 000 000 524 309 22 000 -
4 ЩЕЛКУНЧИК И ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА AK 1500 25 000 000 397 204 16 667 -21
5 ТАЙНЫЙ САНТА NKI 1400 15 000 000 238 322 10 714 -53
6 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТЕДДИ CPF 900 12 000 000 190 658 13 333 -40
  280 000 000 4 448 681  

Главной новинкой уикенда станет комедия НЕПОСЛУШНИК 2 (CRP). Фильм Владимира Котта показывает хороший уровень предпродаж и может на старте заработать порядка 130 млн рублей. Этого результата хватит, чтобы возглавить таблицу лучших релизов уикенда.

Мультфильм МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: 12 МЕСЯЦЕВ (VLG) немного опережает предпродажи  другого схожего проекта прокатчика, БАРБОСКИНЫ TEAM, что позволяет предположить: по итогу уикенда анимационная картина сможет записать на свой счет около 33 млн рублей.

Остальные новинки скорее всего не преодолеют отметку сборов в 10 млн рублей. 

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14.12.2022 Автор: БК