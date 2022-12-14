Прогноз кассовых сборов России на уикенде 15–18 декабря

Новым лидером станет «Непослушник 2»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|НЕПОСЛУШНИК 2
|CRP
|1800
|130 000 000
|2 065 459
|72 222
|-
|2
|ЕЛКИ 9
|VLG
|1600
|65 000 000
|1 032 730
|40 625
|-37
|3
|МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: 12 МЕСЯЦЕВ
|VLG
|1500
|33 000 000
|524 309
|22 000
|-
|4
|ЩЕЛКУНЧИК И ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА
|AK
|1500
|25 000 000
|397 204
|16 667
|-21
|5
|ТАЙНЫЙ САНТА
|NKI
|1400
|15 000 000
|238 322
|10 714
|-53
|6
|ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТЕДДИ
|CPF
|900
|12 000 000
|190 658
|13 333
|-40
|280 000 000
|4 448 681
Главной новинкой уикенда станет комедия НЕПОСЛУШНИК 2 (CRP). Фильм Владимира Котта показывает хороший уровень предпродаж и может на старте заработать порядка 130 млн рублей. Этого результата хватит, чтобы возглавить таблицу лучших релизов уикенда.
Мультфильм МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: 12 МЕСЯЦЕВ (VLG) немного опережает предпродажи другого схожего проекта прокатчика, БАРБОСКИНЫ TEAM, что позволяет предположить: по итогу уикенда анимационная картина сможет записать на свой счет около 33 млн рублей.
Остальные новинки скорее всего не преодолеют отметку сборов в 10 млн рублей.
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14.12.2022 Автор: БК