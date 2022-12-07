Прогноз кассовых сборов России на уикенде 8–11 декабря

«Елки 9» продолжат лидировать
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ЕЛКИ 9
|VLG
|1800
|80 000 000
|1 314 060
|44 444
|-36
|2
|ЩЕЛКУНЧИК И ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА
|AK
|2000
|50 000 000
|821 288
|25 000
|-
|3
|ТАЙНЫЙ САНТА
|NKI
|1500
|20 000 000
|328 515
|13 333
|-
|4
|ТЕНЬ. ВЗЯТЬ ГОРДЕЯ
|CRP
|1600
|15 000 000
|246 386
|9 375
|-
|5
|СЕРДЦЕ ПАРМЫ
|CP
|600
|12 000 000
|197 109
|20 000
|-41
|6
|ТРЕУГОЛЬНИК ПЕЧАЛИ
|AOF
|200
|10 000 000
|164 258
|50 000
|-34
|7
|ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТЕДДИ
|CPF
|800
|9 000 000
|147 832
|11 250
|-
|196 000 000
|3 219 448
Лидером проката скорее всего останется новогодний альманах ЕЛКИ 9 (VLG). Релиз показывает неплохую стойкость — падения на 35-40% должно хватить, чтобы возглавить чарт.
Лучшей новинкой станет мультфильм ЩЕЛКУНЧИК И ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА (AK). Релиз неплохо отработал превью-показы на прошлой неделе, а уровень анимации и хорошие предпродажи должны обеспечить первому релизу нового кинопрокатчика примерно 50 млн рублей на стартовой неделе.
Сразу два отечественных релиза претендуют на кассу порядка 15-20 млн рублей: комедия ТАЙНЫЙ САНТА (NKI) и триллер ТЕНЬ. ВЗЯТЬ ГОРДЕЯ (CRP).
На уровне около 8-10 млн рублей стартует норвежский семейный релиз ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТЕДДИ (CPF). Праздничная тематика фильма наверняка сыграет ему в плюс, но соперничество с ЩЕЛКУНЧИКОМ может помешать ему выступить на уровне эстимейтов.
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07.12.2022 Автор: БК