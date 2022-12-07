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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 8–11 декабря


«Елки 9» продолжат лидировать

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ЕЛКИ 9 VLG 1800 80 000 000 1 314 060 44 444 -36
2 ЩЕЛКУНЧИК И ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА AK 2000 50 000 000 821 288 25 000 -
3 ТАЙНЫЙ САНТА NKI 1500 20 000 000 328 515 13 333 -
4 ТЕНЬ. ВЗЯТЬ ГОРДЕЯ CRP 1600 15 000 000 246 386 9 375 -
5 СЕРДЦЕ ПАРМЫ CP 600 12 000 000 197 109 20 000 -41
6 ТРЕУГОЛЬНИК ПЕЧАЛИ AOF 200 10 000 000 164 258 50 000 -34
7 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТЕДДИ CPF 800 9 000 000 147 832 11 250 -
  196 000 000 3 219 448  

Лидером проката скорее всего останется новогодний альманах ЕЛКИ 9 (VLG). Релиз показывает неплохую стойкость — падения на 35-40% должно хватить, чтобы возглавить чарт.

Лучшей новинкой станет мультфильм ЩЕЛКУНЧИК И ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА (AK). Релиз неплохо отработал превью-показы на прошлой неделе, а уровень анимации и хорошие предпродажи должны обеспечить первому релизу нового кинопрокатчика примерно 50 млн рублей на стартовой неделе.

Сразу два отечественных релиза претендуют на кассу порядка 15-20 млн рублей: комедия ТАЙНЫЙ САНТА (NKI) и триллер ТЕНЬ. ВЗЯТЬ ГОРДЕЯ (CRP).

На уровне около 8-10 млн рублей стартует норвежский семейный релиз ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТЕДДИ (CPF). Праздничная тематика фильма наверняка сыграет ему в плюс, но соперничество с ЩЕЛКУНЧИКОМ может помешать ему выступить на уровне эстимейтов. 

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07.12.2022 Автор: БК