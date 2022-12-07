Прогноз кассовых сборов России на уикенде 8–11 декабря

Лидером проката скорее всего останется новогодний альманах ЕЛКИ 9 (VLG). Релиз показывает неплохую стойкость — падения на 35-40% должно хватить, чтобы возглавить чарт.

Лучшей новинкой станет мультфильм ЩЕЛКУНЧИК И ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА (AK). Релиз неплохо отработал превью-показы на прошлой неделе, а уровень анимации и хорошие предпродажи должны обеспечить первому релизу нового кинопрокатчика примерно 50 млн рублей на стартовой неделе.

Сразу два отечественных релиза претендуют на кассу порядка 15-20 млн рублей: комедия ТАЙНЫЙ САНТА (NKI) и триллер ТЕНЬ. ВЗЯТЬ ГОРДЕЯ (CRP).

На уровне около 8-10 млн рублей стартует норвежский семейный релиз ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТЕДДИ (CPF). Праздничная тематика фильма наверняка сыграет ему в плюс, но соперничество с ЩЕЛКУНЧИКОМ может помешать ему выступить на уровне эстимейтов.

Смотрите также:

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 1–4 декабря

07.12.2022 Автор: БК