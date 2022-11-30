Прогноз кассовых сборов России на уикенде 1–4 декабря

Девятая часть франшизы «Ёлки» возглавит прокат
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ЕЛКИ 9
|VLG
|1500
|60 000 000
|991 736
|40 000
|-
|2
|НА ОЩУПЬ
|CP
|1200
|25 000 000
|413 223
|20 833
|-
|3
|СЕРДЦЕ ПАРМЫ
|CP
|700
|21 000 000
|347 107
|30 000
|-35
|4
|ПЕТР I. ПОСЛЕДНИЙ ЦАРЬ И ПЕРВЫЙ ИМПЕРАТОР
|CP
|700
|15 000 000
|247 934
|21 429
|-43
|5
|ЦАРСТВО ПРОТИВ РАЗБОЙНИКОВ
|NKI
|1800
|10 000 000
|165 289
|5 556
|-51
|6
|ЧИНК: ХВОСТАТЫЙ ДЕТЕКТИВ
|CP
|1500
|10 000 000
|165 289
|6 667
|-54
|141 000 000
|2 330 579
Первый уикенд декабря ознаменуется выходом в прокат новогоднего альманаха ЕЛКИ 9 (VLG). У проекта отличный уровень предпродаж, который обещает старт на уровне 60 млн рублей. Этого должно хватить, чтобы фильм занял первую строчку чарта и сместил СЕРДЦЕ ПАРМЫ на вторую позицию.
Проект с Дмитрием Нагиевым в главной роли НА ОЩУПЬ (CP) своими предпродажами не впечатляет, но широкая роспись и жанр survival-триллера, который в этом году крайне востребован, позволят фильму заработать не менее 25 млн рублей.
Остальные новинки вряд ли смогут преодолеть 10-миллионный рубеж сборов.
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30.11.2022 Автор: БК