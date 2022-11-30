Прогноз кассовых сборов России на уикенде 1–4 декабря

Первый уикенд декабря ознаменуется выходом в прокат новогоднего альманаха ЕЛКИ 9 (VLG). У проекта отличный уровень предпродаж, который обещает старт на уровне 60 млн рублей. Этого должно хватить, чтобы фильм занял первую строчку чарта и сместил СЕРДЦЕ ПАРМЫ на вторую позицию.



Проект с Дмитрием Нагиевым в главной роли НА ОЩУПЬ (CP) своими предпродажами не впечатляет, но широкая роспись и жанр survival-триллера, который в этом году крайне востребован, позволят фильму заработать не менее 25 млн рублей.

Остальные новинки вряд ли смогут преодолеть 10-миллионный рубеж сборов.

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30.11.2022 Автор: БК