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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 1–4 декабря


Девятая часть франшизы «Ёлки» возглавит прокат

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ЕЛКИ 9 VLG 1500 60 000 000 991 736 40 000 -
2 НА ОЩУПЬ CP 1200 25 000 000 413 223 20 833 -
3 СЕРДЦЕ ПАРМЫ CP 700 21 000 000 347 107 30 000 -35
4 ПЕТР I. ПОСЛЕДНИЙ ЦАРЬ И ПЕРВЫЙ ИМПЕРАТОР CP 700 15 000 000 247 934 21 429 -43
5 ЦАРСТВО ПРОТИВ РАЗБОЙНИКОВ NKI 1800 10 000 000 165 289 5 556 -51
6 ЧИНК: ХВОСТАТЫЙ ДЕТЕКТИВ CP 1500 10 000 000 165 289 6 667 -54
  141 000 000 2 330 579  

Первый уикенд декабря ознаменуется выходом в прокат новогоднего альманаха ЕЛКИ 9 (VLG). У проекта отличный уровень предпродаж, который обещает старт на уровне 60 млн рублей. Этого должно хватить, чтобы фильм занял первую строчку чарта и сместил СЕРДЦЕ ПАРМЫ на вторую позицию. 

Проект с Дмитрием Нагиевым в главной роли НА ОЩУПЬ (CP) своими предпродажами не впечатляет, но широкая роспись и жанр survival-триллера, который в этом году крайне востребован, позволят фильму заработать не менее 25 млн рублей. 

Остальные новинки вряд ли смогут преодолеть 10-миллионный рубеж сборов.

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30.11.2022 Автор: БК