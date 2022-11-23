Прогноз кассовых сборов России на уикенде 24–27 ноября

Лидером среди новинок станет мультфильм «Царство против разбойников»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ЦАРСТВО ПРОТИВ РАЗБОЙНИКОВ
|NKI
|1800
|30 000 000
|497 100
|16 667
|-
|2
|СЕРДЦЕ ПАРМЫ
|CP
|700
|30 000 000
|497 100
|42 857
|-31
|3
|ЧИНК: ХВОСТАТЫЙ ДЕТЕКТИВ
|CP
|1600
|25 000 000
|414 250
|15 625
|-30
|4
|ПЕТР I. ПОСЛЕДНИЙ ЦАРЬ И ПЕРВЫЙ ИМПЕРАТОР
|CP
|1000
|25 000 000
|414 250
|25 000
|-37
|5
|ПОКЕРФЕЙС
|GF
|1200
|20 000 000
|331 400
|16 667
|-42
|6
|ЛАМБОРГИНИ: ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА
|MVK
|600
|16 000 000
|265 120
|26 667
|-
|7
|СЕСТРЫ
|VLG
|1000
|15 000 000
|248 550
|15 000
|-
|8
|ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД 2
|CRP
|1000
|15 000 000
|248 550
|15 000
|-
|9
|КОРАБЛЬ В ПУСАН
|EXP
|800
|14 000 000
|231 980
|17 500
|-
|10
|ЛЮБОВНИКИ
|VLG
|800
|10 000 000
|165 700
|12 500
|-49
|200 000 000
|3 314 002
Последний ноябрьский уикенд будет богат на разножанровые новинки, лидером среди которых станет мультфильм ЦАРСТВО ПРОТИВ РАЗБОЙНИКОВ (NKI). Анимационный релиз немного уступает цифрам предпродаж проекту ЧИНК: ХВОСТАТЫЙ ДЕТЕКТИВ, выходившему в прокат неделю назад (227,7 млн рублей против 403,3 млн рублей), однако релиз все равно станет главным предложением уикенда для семейной аудитории. За уикенд он соберет не менее 30 млн рублей.
Отличные предпродажи демонстрирует биографическая драма ЛАМБОРГИНИ: ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА (MVK). Итальянский релиз вполне может преподнести сюрприз кинотеатрам и освоить за четыре дня проката порядка 16–18 млн рублей.
Отечественный триллер СЕСТРЫ (VLG) и корейский хоррор КОРАБЛЬ В ПУСАН (EXP) пока идут по предпродажам вровень, поэтому не исключено, что их результаты по итогам выходных будут схожи. Вероятнее всего они покажут результат около 14-15 млн рублей.
Российская комедийная мелодрама ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД 2 (CRP) явно идет на результат выше первой части (6,7 млн рублей) и скорее всего заработает за неделю приблизительно 13–15 млн рублей.
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23.11.2022 Автор: БК