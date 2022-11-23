Прогноз кассовых сборов России на уикенде 24–27 ноября

Последний ноябрьский уикенд будет богат на разножанровые новинки, лидером среди которых станет мультфильм ЦАРСТВО ПРОТИВ РАЗБОЙНИКОВ (NKI). Анимационный релиз немного уступает цифрам предпродаж проекту ЧИНК: ХВОСТАТЫЙ ДЕТЕКТИВ, выходившему в прокат неделю назад (227,7 млн рублей против 403,3 млн рублей), однако релиз все равно станет главным предложением уикенда для семейной аудитории. За уикенд он соберет не менее 30 млн рублей.

Отличные предпродажи демонстрирует биографическая драма ЛАМБОРГИНИ: ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА (MVK). Итальянский релиз вполне может преподнести сюрприз кинотеатрам и освоить за четыре дня проката порядка 16–18 млн рублей.

Отечественный триллер СЕСТРЫ (VLG) и корейский хоррор КОРАБЛЬ В ПУСАН (EXP) пока идут по предпродажам вровень, поэтому не исключено, что их результаты по итогам выходных будут схожи. Вероятнее всего они покажут результат около 14-15 млн рублей.

Российская комедийная мелодрама ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД 2 (CRP) явно идет на результат выше первой части (6,7 млн рублей) и скорее всего заработает за неделю приблизительно 13–15 млн рублей.

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23.11.2022 Автор: БК