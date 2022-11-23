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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 24–27 ноября


Лидером среди новинок станет мультфильм «Царство против разбойников»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ЦАРСТВО ПРОТИВ РАЗБОЙНИКОВ NKI 1800 30 000 000 497 100 16 667 -
2 СЕРДЦЕ ПАРМЫ CP 700 30 000 000 497 100 42 857 -31
3 ЧИНК: ХВОСТАТЫЙ ДЕТЕКТИВ CP 1600 25 000 000 414 250 15 625 -30
4 ПЕТР I. ПОСЛЕДНИЙ ЦАРЬ И ПЕРВЫЙ ИМПЕРАТОР CP 1000 25 000 000 414 250 25 000 -37
5 ПОКЕРФЕЙС GF 1200 20 000 000 331 400 16 667 -42
6 ЛАМБОРГИНИ: ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА MVK 600 16 000 000 265 120 26 667 -
7 СЕСТРЫ VLG 1000 15 000 000 248 550 15 000 -
8 ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД 2 CRP 1000 15 000 000 248 550 15 000 -
9 КОРАБЛЬ В ПУСАН EXP 800 14 000 000 231 980 17 500 -
10 ЛЮБОВНИКИ VLG 800 10 000 000 165 700 12 500 -49
  200 000 000 3 314 002  

Последний ноябрьский уикенд будет богат на разножанровые новинки, лидером среди которых станет мультфильм ЦАРСТВО ПРОТИВ РАЗБОЙНИКОВ (NKI). Анимационный релиз немного уступает цифрам предпродаж проекту ЧИНК: ХВОСТАТЫЙ ДЕТЕКТИВ, выходившему в прокат неделю назад (227,7 млн рублей против 403,3 млн рублей)однако релиз все равно станет главным предложением уикенда для семейной аудитории. За уикенд он соберет не менее 30 млн рублей.

Отличные предпродажи демонстрирует биографическая драма ЛАМБОРГИНИ: ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА (MVK). Итальянский релиз вполне может преподнести сюрприз кинотеатрам и освоить за четыре дня проката порядка 16–18 млн рублей.

Отечественный триллер СЕСТРЫ (VLG) и корейский хоррор КОРАБЛЬ В ПУСАН (EXP) пока идут по предпродажам вровень, поэтому не исключено, что их результаты по итогам выходных будут схожи. Вероятнее всего они покажут результат около 14-15 млн рублей.

Российская комедийная мелодрама ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД 2 (CRP) явно идет на результат выше первой части (6,7 млн рублей) и скорее всего заработает за неделю приблизительно 13–15 млн рублей.

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23.11.2022 Автор: БК