Прогноз кассовых сборов России на уикенде 17–20 ноября

Лидером предстоящего уикенда среди новинок вновь станет семейный релиз. Анимационный проект студии «Союзмультфильм» ЧИНК: ХВОСТАТЫЙ ДЕТЕКТИВ (CP) показывает неплохой уровень предпродаж, который может ему позволить заработать порядка 30 млн в свой стартовый уикенд.



Триллер Рассела Кроу ПОКЕРФЕЙС (GF) будет работать на более возрастную аудиторию и просто на тех, кто соскучился по голливудским релизам. Рискнем предположить, что проекту удастся покорить отметку в 25 млн рублей сборов за четыре дня проката.



Российский моно-триллер СЛОН (CP) с Павлом Прилучным в главной роли пойдет плюс-минус по пути схожего отечественного релиза КОЛЛЕКТОР и заработает 13-15 млн рублей.

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16.11.2022 Автор: БК