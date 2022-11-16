Прогноз кассовых сборов России на уикенде 17–20 ноября

Лучшей из новинок станет мультфильм «Чинк: Хвостатый детектив»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ПЕТР I. ПОСЛЕДНИЙ ЦАРЬ И ПЕРВЫЙ ИМПЕРАТОР
|CP
|1700
|44 000 000
|720 603
|25 882
|-21
|2
|СЕРДЦЕ ПАРМЫ
|CP
|800
|38 000 000
|622 339
|47 500
|-34
|3
|ЧИНК: ХВОСТАТЫЙ ДЕТЕКТИВ
|CP
|1600
|30 000 000
|491 320
|18 750
|-
|4
|ПОКЕРФЕЙС
|GF
|1200
|25 000 000
|409 433
|20 833
|-
|5
|ЛЮБОВНИКИ
|VLG
|1500
|22 000 000
|360 301
|14 667
|-37
|6
|ВОЛШЕБНИКИ
|NKI
|1800
|15 000 000
|245 660
|8 333
|-50
|7
|СЛОН
|CP
|1000
|13 000 000
|212 905
|13 000
|-
|187 000 000
|3 062 561
Лидером предстоящего уикенда среди новинок вновь станет семейный релиз. Анимационный проект студии «Союзмультфильм» ЧИНК: ХВОСТАТЫЙ ДЕТЕКТИВ (CP) показывает неплохой уровень предпродаж, который может ему позволить заработать порядка 30 млн в свой стартовый уикенд.
Триллер Рассела Кроу ПОКЕРФЕЙС (GF) будет работать на более возрастную аудиторию и просто на тех, кто соскучился по голливудским релизам. Рискнем предположить, что проекту удастся покорить отметку в 25 млн рублей сборов за четыре дня проката.
Российский моно-триллер СЛОН (CP) с Павлом Прилучным в главной роли пойдет плюс-минус по пути схожего отечественного релиза КОЛЛЕКТОР и заработает 13-15 млн рублей.
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16.11.2022 Автор: БК