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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 17–20 ноября


Лучшей из новинок станет мультфильм «Чинк: Хвостатый детектив»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ПЕТР I. ПОСЛЕДНИЙ ЦАРЬ И ПЕРВЫЙ ИМПЕРАТОР CP 1700 44 000 000 720 603 25 882 -21
2 СЕРДЦЕ ПАРМЫ CP 800 38 000 000 622 339 47 500 -34
3 ЧИНК: ХВОСТАТЫЙ ДЕТЕКТИВ CP 1600 30 000 000 491 320 18 750 -
4 ПОКЕРФЕЙС GF 1200 25 000 000 409 433 20 833 -
5 ЛЮБОВНИКИ VLG 1500 22 000 000 360 301 14 667 -37
6 ВОЛШЕБНИКИ NKI 1800 15 000 000 245 660 8 333 -50
7 СЛОН CP 1000 13 000 000 212 905 13 000 -
  187 000 000 3 062 561  

Лидером предстоящего уикенда среди новинок вновь станет семейный релиз. Анимационный проект студии «Союзмультфильм» ЧИНК: ХВОСТАТЫЙ ДЕТЕКТИВ (CP) показывает неплохой уровень предпродаж, который может ему позволить заработать порядка 30 млн в свой стартовый уикенд.

Триллер Рассела Кроу ПОКЕРФЕЙС (GF) будет работать на более возрастную аудиторию и просто на тех, кто соскучился по голливудским релизам. Рискнем предположить, что проекту удастся покорить отметку в 25 млн рублей сборов за четыре дня проката.

Российский моно-триллер СЛОН (CP) с Павлом Прилучным в главной роли пойдет плюс-минус по пути схожего отечественного релиза КОЛЛЕКТОР и заработает 13-15 млн рублей.

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16.11.2022 Автор: БК