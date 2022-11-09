Прогноз кассовых сборов России на уикенде 10–13 ноября

После крайне успешного праздничного уикенда ближайшие выходные обещают быть спокойнее.

Лучшей новинкой скорее всего станет фантастическая семейная картина Рената Давлетьярова ВОЛШЕБНИКИ (NKI). Фильм показывает неплохой уровень предпродаж, к тому же среди других новинок у него нет конкурентов по целевой аудитории. Проект может освоить в первый уикенд примерно 25 млн рублей.



Еще одна отечественная работа, драма ПО-МУЖСКИ (CP) с Антоном Лапенко, также показывает хорошие цифры предварительных продаж, что может позволить ей преодолеть порог сборов в 18 млн рублей за уикенд.



Сразу два хоррора также могут попасть в топ-10 по итогу выходных. НЕ ДЫШИ: НАЧАЛО (CPF), вероятно, обойдет конкурента и запишет на свой счет порядка 25 млн рублей, а СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ. ЗНАКИ (EXP) пополнит свою копилку примерно на 10 млн.

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09.11.2022 Автор: БК