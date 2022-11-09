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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 10–13 ноября


Лучшей из новинок станет семейный проект «Волшебники»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 СЕРДЦЕ ПАРМЫ CP 900 50 000 000 811 425 55 556 -53
2 ПЕТР I. ПОСЛЕДНИЙ ЦАРЬ И ПЕРВЫЙ ИМПЕРАТОР CP 1500 30 000 000 486 855 20 000 -55
3 ЛЮБОВНИКИ VLG 1500 30 000 000 486 855 20 000 -50
4 ВОЛШЕБНИКИ NKI 1800 28 000 000 454 398 15 556 -
5 ЛИБЕРЕЯ: ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩАМИ CP 1500 25 000 000 405 712 16 667 -61
6 БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОСТАВКА NKI 1700 23 000 000 373 255 13 529 -61
7 ГРОЗНЫЙ ПАПА CRP 1600 22 000 000 357 027 13 750 -58
8 ПО-МУЖСКИ CP 800 18 000 000 292 113 22 500 -
9 НЕ ДЫШИ: НАЧАЛО CPF 1000 15 000 000 243 427 15 000 -
10 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ. ЗНАКИ EXP 1000 10 000 000 162 285 10 000 -
  251 000 000 4 073 353  

После крайне успешного праздничного уикенда ближайшие выходные обещают быть спокойнее. 

Лучшей новинкой скорее всего станет фантастическая семейная картина Рената Давлетьярова ВОЛШЕБНИКИ (NKI). Фильм показывает неплохой уровень предпродаж, к тому же среди других новинок у него нет конкурентов по целевой аудитории. Проект может освоить в первый уикенд примерно 25 млн рублей.

Еще одна отечественная работа, драма ПО-МУЖСКИ (CP) с Антоном Лапенко, также показывает хорошие цифры предварительных продаж, что может позволить ей преодолеть порог сборов в 18 млн рублей за уикенд.

Сразу два хоррора также могут попасть в топ-10 по итогу выходных. НЕ ДЫШИ: НАЧАЛО (CPF), вероятно, обойдет конкурента и запишет на свой счет порядка 25 млн рублей, а СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ. ЗНАКИ (EXP) пополнит свою копилку примерно на 10 млн.

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09.11.2022 Автор: БК