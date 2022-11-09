Прогноз кассовых сборов России на уикенде 10–13 ноября

Лучшей из новинок станет семейный проект «Волшебники»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|СЕРДЦЕ ПАРМЫ
|CP
|900
|50 000 000
|811 425
|55 556
|-53
|2
|ПЕТР I. ПОСЛЕДНИЙ ЦАРЬ И ПЕРВЫЙ ИМПЕРАТОР
|CP
|1500
|30 000 000
|486 855
|20 000
|-55
|3
|ЛЮБОВНИКИ
|VLG
|1500
|30 000 000
|486 855
|20 000
|-50
|4
|ВОЛШЕБНИКИ
|NKI
|1800
|28 000 000
|454 398
|15 556
|-
|5
|ЛИБЕРЕЯ: ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩАМИ
|CP
|1500
|25 000 000
|405 712
|16 667
|-61
|6
|БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОСТАВКА
|NKI
|1700
|23 000 000
|373 255
|13 529
|-61
|7
|ГРОЗНЫЙ ПАПА
|CRP
|1600
|22 000 000
|357 027
|13 750
|-58
|8
|ПО-МУЖСКИ
|CP
|800
|18 000 000
|292 113
|22 500
|-
|9
|НЕ ДЫШИ: НАЧАЛО
|CPF
|1000
|15 000 000
|243 427
|15 000
|-
|10
|СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ. ЗНАКИ
|EXP
|1000
|10 000 000
|162 285
|10 000
|-
|251 000 000
|4 073 353
После крайне успешного праздничного уикенда ближайшие выходные обещают быть спокойнее.
Лучшей новинкой скорее всего станет фантастическая семейная картина Рената Давлетьярова ВОЛШЕБНИКИ (NKI). Фильм показывает неплохой уровень предпродаж, к тому же среди других новинок у него нет конкурентов по целевой аудитории. Проект может освоить в первый уикенд примерно 25 млн рублей.
Еще одна отечественная работа, драма ПО-МУЖСКИ (CP) с Антоном Лапенко, также показывает хорошие цифры предварительных продаж, что может позволить ей преодолеть порог сборов в 18 млн рублей за уикенд.
Сразу два хоррора также могут попасть в топ-10 по итогу выходных. НЕ ДЫШИ: НАЧАЛО (CPF), вероятно, обойдет конкурента и запишет на свой счет порядка 25 млн рублей, а СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ. ЗНАКИ (EXP) пополнит свою копилку примерно на 10 млн.
Смотрите также:
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 3–6 ноября
09.11.2022 Автор: БК