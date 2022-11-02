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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 3–6 ноября


Возглавить прокат может комедия «Любовники»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ЛЮБОВНИКИ VLG 1500 55 000 000 895 328 36 667 -
2 СЕРДЦЕ ПАРМЫ CP 1200 55 000 000 895 328 45 833 -30
3 ЛИБЕРЕЯ: ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩАМИ CP 1800 50 000 000 813 935 27 778 -31
4 ГРОЗНЫЙ ПАПА CRP 1700 35 000 000 569 754 20 588 -19
5 БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОСТАВКА NKI 1800 33 000 000 537 197 18 333 -15
6 ПЕТР I. ПОСЛЕДНИЙ ЦАРЬ И ПЕРВЫЙ ИМПЕРАТОР CP 800 30 000 000 488 361 37 500 -
7 В ЭФИРЕ GF 1000 13 000 000 211 623 13 000 -
8 ИВАН СЕМЕНОВ – ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ! CRP 800 13 000 000 211 623 16 250 -26
9 Я БУДУ ЖИТЬ CRP 1200 10 000 000 162 787 8 333 -
  294 000 000 4 785 935  

В первый уикенд ноября к сильным холдоверам добавится еще несколько кассовых новинок. Так, лидером проката может стать российская комедия ЛЮБОВНИКИ (VLG). Релиз показывает хороший уровень предпродаж и претендует на кассу в районе 50–60 млн рублей за уикенд. Такого результата должно хватить, чтобы занять первую строчку чарта, однако сильные холдоверы могут этому и помешать.

Документально-художественный проект ПЕТР I. ПОСЛЕДНИЙ ЦАРЬ И ПЕРВЫЙ ИМПЕРАТОР (CP) также оперирует серьезными цифрами предпродаж, однако релиз скорее всего не сможет заработать более 30 млн рублей. Однако не исключено, что он сможет удивить своими сборами.

Триллер В ЭФИРЕ (GF) с Мэлом Гибсоном в главной роли и отечественное драмеди Я БУДУ ЖИТЬ (CRP) похвастаться предварительными цифрами не могут, однако широкой росписи и потенциала каждого из релизов должно хватить на 10–15 млн рублей в первые четыре дня проката.

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02.11.2022 Автор: БК