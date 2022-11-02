Прогноз кассовых сборов России на уикенде 3–6 ноября

В первый уикенд ноября к сильным холдоверам добавится еще несколько кассовых новинок. Так, лидером проката может стать российская комедия ЛЮБОВНИКИ (VLG). Релиз показывает хороший уровень предпродаж и претендует на кассу в районе 50–60 млн рублей за уикенд. Такого результата должно хватить, чтобы занять первую строчку чарта, однако сильные холдоверы могут этому и помешать.

Документально-художественный проект ПЕТР I. ПОСЛЕДНИЙ ЦАРЬ И ПЕРВЫЙ ИМПЕРАТОР (CP) также оперирует серьезными цифрами предпродаж, однако релиз скорее всего не сможет заработать более 30 млн рублей. Однако не исключено, что он сможет удивить своими сборами.

Триллер В ЭФИРЕ (GF) с Мэлом Гибсоном в главной роли и отечественное драмеди Я БУДУ ЖИТЬ (CRP) похвастаться предварительными цифрами не могут, однако широкой росписи и потенциала каждого из релизов должно хватить на 10–15 млн рублей в первые четыре дня проката.

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02.11.2022 Автор: БК