Прогноз кассовых сборов России на уикенде 3–6 ноября

Возглавить прокат может комедия «Любовники»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ЛЮБОВНИКИ
|VLG
|1500
|55 000 000
|895 328
|36 667
|-
|2
|СЕРДЦЕ ПАРМЫ
|CP
|1200
|55 000 000
|895 328
|45 833
|-30
|3
|ЛИБЕРЕЯ: ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩАМИ
|CP
|1800
|50 000 000
|813 935
|27 778
|-31
|4
|ГРОЗНЫЙ ПАПА
|CRP
|1700
|35 000 000
|569 754
|20 588
|-19
|5
|БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОСТАВКА
|NKI
|1800
|33 000 000
|537 197
|18 333
|-15
|6
|ПЕТР I. ПОСЛЕДНИЙ ЦАРЬ И ПЕРВЫЙ ИМПЕРАТОР
|CP
|800
|30 000 000
|488 361
|37 500
|-
|7
|В ЭФИРЕ
|GF
|1000
|13 000 000
|211 623
|13 000
|-
|8
|ИВАН СЕМЕНОВ – ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ!
|CRP
|800
|13 000 000
|211 623
|16 250
|-26
|9
|Я БУДУ ЖИТЬ
|CRP
|1200
|10 000 000
|162 787
|8 333
|-
|294 000 000
|4 785 935
В первый уикенд ноября к сильным холдоверам добавится еще несколько кассовых новинок. Так, лидером проката может стать российская комедия ЛЮБОВНИКИ (VLG). Релиз показывает хороший уровень предпродаж и претендует на кассу в районе 50–60 млн рублей за уикенд. Такого результата должно хватить, чтобы занять первую строчку чарта, однако сильные холдоверы могут этому и помешать.
Документально-художественный проект ПЕТР I. ПОСЛЕДНИЙ ЦАРЬ И ПЕРВЫЙ ИМПЕРАТОР (CP) также оперирует серьезными цифрами предпродаж, однако релиз скорее всего не сможет заработать более 30 млн рублей. Однако не исключено, что он сможет удивить своими сборами.
Триллер В ЭФИРЕ (GF) с Мэлом Гибсоном в главной роли и отечественное драмеди Я БУДУ ЖИТЬ (CRP) похвастаться предварительными цифрами не могут, однако широкой росписи и потенциала каждого из релизов должно хватить на 10–15 млн рублей в первые четыре дня проката.
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02.11.2022 Автор: БК