Прогноз кассовых сборов России на уикенде 27–30 октября

Последний уикенд октября обещает стать одним из самых кассовых нынешней осенью. Этому поспособствуют сразу три амбициозные отечественные новинки.



Приключенческий экшн ЛИБЕРЕЯ: ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩАМИ (CP) с Тихоном Жизневским и Алексеем Серебряковым в главных ролях показывает самые внушительные предпродажи уикенда, что в совокупности с активной промо-кампанией выльется в порядка 50 млн рублей за первые четыре дня проката.



Семейная фантастика ГРОЗНЫЙ ПАПА (CRP) по цифрам предпродаж обгоняет такие аналоги как КАЛЕНДАРЬ МА(Й)Я и АРТЕК. Учитывая, что целевая аудитория проекта сейчас является самой киноходящей в стране, вполне можно предположить, что картина также освоит в премьерный уикенд примерно 50 млн рублей.



Мультфильм БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОСТАВКА (NKI) в любую другую неделю мог бы претендовать на лидерство в прокате, но с такими серьезными соперниками скорее всего сможет стартовать с результата около 40 млн рублей. Учитывая школьные каникулы, вполне возможно, что по итогам календарной недели релиз нагонит своих конкурентов.

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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 20–23 октября

26.10.2022 Автор: БК