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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 27–30 октября


Сразу три новинки могут заработать свыше 50 млн рублей в первый уикенд

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 СЕРДЦЕ ПАРМЫ CP 1500 65 000 000 1 055 366 43 333 -35
2 ГРОЗНЫЙ ПАПА CRP 1800 50 000 000 811 820 27 778 -
3 ЛИБЕРЕЯ: ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩАМИ CP 1600 50 000 000 811 820 31 250 -
4 БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОСТАВКА NKI 1800 40 000 000 649 456 22 222 -
5 ИВАН СЕМЕНОВ – ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ! CRP 1600 15 000 000 243 546 9 375 -46
6 ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ДОМ ПРИЗРАКОВ EXP 900 12 000 000 194 837 13 333 -42
7 ЛАВСТОРИ NKI 1500 10 000 000 162 364 6 667 -41
  242 000 000 3 929 209  

Последний уикенд октября обещает стать одним из самых кассовых нынешней осенью. Этому поспособствуют сразу три амбициозные отечественные новинки.

Приключенческий экшн ЛИБЕРЕЯ: ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩАМИ (CP) с Тихоном Жизневским и Алексеем Серебряковым в главных ролях показывает самые внушительные предпродажи уикенда, что в совокупности с активной промо-кампанией выльется в порядка 50 млн рублей за первые четыре дня проката.  

Семейная фантастика ГРОЗНЫЙ ПАПА (CRP) по цифрам предпродаж обгоняет такие аналоги как КАЛЕНДАРЬ МА(Й)Я и АРТЕК. Учитывая, что целевая аудитория проекта сейчас является самой киноходящей в стране, вполне можно предположить, что картина также освоит в премьерный уикенд примерно 50 млн рублей.

Мультфильм БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОСТАВКА (NKI) в любую другую неделю мог бы претендовать на лидерство в прокате, но с такими серьезными соперниками скорее всего сможет стартовать с результата около 40 млн рублей. Учитывая школьные каникулы, вполне возможно, что по итогам календарной недели релиз нагонит своих конкурентов. 

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26.10.2022 Автор: БК