Прогноз кассовых сборов России на уикенде 27–30 октября

Сразу три новинки могут заработать свыше 50 млн рублей в первый уикенд
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|СЕРДЦЕ ПАРМЫ
|CP
|1500
|65 000 000
|1 055 366
|43 333
|-35
|2
|ГРОЗНЫЙ ПАПА
|CRP
|1800
|50 000 000
|811 820
|27 778
|-
|3
|ЛИБЕРЕЯ: ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩАМИ
|CP
|1600
|50 000 000
|811 820
|31 250
|-
|4
|БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОСТАВКА
|NKI
|1800
|40 000 000
|649 456
|22 222
|-
|5
|ИВАН СЕМЕНОВ – ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ!
|CRP
|1600
|15 000 000
|243 546
|9 375
|-46
|6
|ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ДОМ ПРИЗРАКОВ
|EXP
|900
|12 000 000
|194 837
|13 333
|-42
|7
|ЛАВСТОРИ
|NKI
|1500
|10 000 000
|162 364
|6 667
|-41
|242 000 000
|3 929 209
Последний уикенд октября обещает стать одним из самых кассовых нынешней осенью. Этому поспособствуют сразу три амбициозные отечественные новинки.
Приключенческий экшн ЛИБЕРЕЯ: ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩАМИ (CP) с Тихоном Жизневским и Алексеем Серебряковым в главных ролях показывает самые внушительные предпродажи уикенда, что в совокупности с активной промо-кампанией выльется в порядка 50 млн рублей за первые четыре дня проката.
Семейная фантастика ГРОЗНЫЙ ПАПА (CRP) по цифрам предпродаж обгоняет такие аналоги как КАЛЕНДАРЬ МА(Й)Я и АРТЕК. Учитывая, что целевая аудитория проекта сейчас является самой киноходящей в стране, вполне можно предположить, что картина также освоит в премьерный уикенд примерно 50 млн рублей.
Мультфильм БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОСТАВКА (NKI) в любую другую неделю мог бы претендовать на лидерство в прокате, но с такими серьезными соперниками скорее всего сможет стартовать с результата около 40 млн рублей. Учитывая школьные каникулы, вполне возможно, что по итогам календарной недели релиз нагонит своих конкурентов.
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26.10.2022 Автор: БК