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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 20–23 октября


«Сердце пармы» выиграет третий уикенд подряд

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 СЕРДЦЕ ПАРМЫ CP 1900 90 000 000 1 411 543 47 368 -30
2 ИВАН СЕМЕНОВ – ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ! CRP 1500 25 000 000 392 095 16 667 -33
3 ЛАВСТОРИ NKI 1500 16 000 000 250 941 10 667 -32
4 СРЕДНЕВЕКОВЬЕ CP 1200 10 000 000 156 838 8 333 -
5 ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ДОМ ПРИЗРАКОВ EXP 1000 10 000 000 156 838 10 000 -
  151 000 000 2 368 256  

В третий раз подряд на вершину таблицы лучших релизов уикенда взойдет историческая драма СЕРДЦЕ ПАРМЫ (CP). Проект покажет умеренное падение в 30% и заработает порядка 90 млн рублей.

Новинки уикенда показывают слабые предпродажи и вряд ли смогут порадовать кинотеатры в течение  уикенда. Скорее всего преодолеть 10-миллионный порог сборов удастся только историческому боевику СРЕДНЕВЕКОВЬЕ (CP) и фильму ужасов ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ДОМ ПРИЗРАКОВ (EXP).

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19.10.2022 Автор: БК