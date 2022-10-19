Прогноз кассовых сборов России на уикенде 20–23 октября

«Сердце пармы» выиграет третий уикенд подряд
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|СЕРДЦЕ ПАРМЫ
|CP
|1900
|90 000 000
|1 411 543
|47 368
|-30
|2
|ИВАН СЕМЕНОВ – ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ!
|CRP
|1500
|25 000 000
|392 095
|16 667
|-33
|3
|ЛАВСТОРИ
|NKI
|1500
|16 000 000
|250 941
|10 667
|-32
|4
|СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
|CP
|1200
|10 000 000
|156 838
|8 333
|-
|5
|ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ДОМ ПРИЗРАКОВ
|EXP
|1000
|10 000 000
|156 838
|10 000
|-
|151 000 000
|2 368 256
В третий раз подряд на вершину таблицы лучших релизов уикенда взойдет историческая драма СЕРДЦЕ ПАРМЫ (CP). Проект покажет умеренное падение в 30% и заработает порядка 90 млн рублей.
Новинки уикенда показывают слабые предпродажи и вряд ли смогут порадовать кинотеатры в течение уикенда. Скорее всего преодолеть 10-миллионный порог сборов удастся только историческому боевику СРЕДНЕВЕКОВЬЕ (CP) и фильму ужасов ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ДОМ ПРИЗРАКОВ (EXP).
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19.10.2022 Автор: БК