Прогноз кассовых сборов России на уикенде 20–23 октября

В третий раз подряд на вершину таблицы лучших релизов уикенда взойдет историческая драма СЕРДЦЕ ПАРМЫ (CP). Проект покажет умеренное падение в 30% и заработает порядка 90 млн рублей.

Новинки уикенда показывают слабые предпродажи и вряд ли смогут порадовать кинотеатры в течение уикенда. Скорее всего преодолеть 10-миллионный порог сборов удастся только историческому боевику СРЕДНЕВЕКОВЬЕ (CP) и фильму ужасов ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ДОМ ПРИЗРАКОВ (EXP).

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19.10.2022 Автор: БК