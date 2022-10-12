Прогноз кассовых сборов России на уикенде 13–16 октября

Во второй октябрьский уикенд лидерство продолжит удерживать российский блокбастер СЕРДЦЕ ПАРМЫ (CP). Релиз покажет умеренное падение и заработает в свой второй уикенд еще порядка 90 млн рублей.

Лучшей из новинок обещает стать семейный проект ИВАН СЕМЕНОВ. ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ (CRP). Судя по предпродажам, отечественная картина может превзойти результат недавних НАХИМОВЦЕВ и записать на свой счет около 30 млн рублей за четыре дня проката.

Еще две новинки, комедия с Александром Петровым ЛАВСТОРИ (NKI) и триллер ВЕРШИНА СТРАХА (GF), показывают не самые впечатляющие цифры предпродаж, но достаточно широкая роспись и популярность жанров позволят им показать результат в районе 10-15 млн рублей.

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12.10.2022 Автор: БК