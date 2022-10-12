Прогноз кассовых сборов России на уикенде 13–16 октября

«Сердце пармы» сохранит лидерство
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|СЕРДЦЕ ПАРМЫ
|CP
|1800
|90 000 000
|1 515 152
|50 000
|-33
|2
|ИВАН СЕМЕНОВ – ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ!
|CRP
|1500
|30 000 000
|505 051
|20 000
|-
|3
|ЛАВСТОРИ
|NKI
|1400
|15 000 000
|252 525
|10 714
|-
|4
|ВЕРШИНА СТРАХА
|GF
|1400
|13 000 000
|218 855
|9 286
|-
|5
|КРАСНАЯ ШАПОЧКА
|CP
|1000
|12 000 000
|202 020
|12 000
|-35
|6
|ТРИ ТЫСЯЧИ ЛЕТ ЖЕЛАНИЙ
|VLG
|400
|10 000 000
|168 350
|25 000
|-29
|170 000 000
|2 861 953
Во второй октябрьский уикенд лидерство продолжит удерживать российский блокбастер СЕРДЦЕ ПАРМЫ (CP). Релиз покажет умеренное падение и заработает в свой второй уикенд еще порядка 90 млн рублей.
Лучшей из новинок обещает стать семейный проект ИВАН СЕМЕНОВ. ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ (CRP). Судя по предпродажам, отечественная картина может превзойти результат недавних НАХИМОВЦЕВ и записать на свой счет около 30 млн рублей за четыре дня проката.
Еще две новинки, комедия с Александром Петровым ЛАВСТОРИ (NKI) и триллер ВЕРШИНА СТРАХА (GF), показывают не самые впечатляющие цифры предпродаж, но достаточно широкая роспись и популярность жанров позволят им показать результат в районе 10-15 млн рублей.
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12.10.2022 Автор: БК