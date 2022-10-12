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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 13–16 октября


«Сердце пармы» сохранит лидерство

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 СЕРДЦЕ ПАРМЫ CP 1800 90 000 000 1 515 152 50 000 -33
2 ИВАН СЕМЕНОВ – ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ! CRP 1500 30 000 000 505 051 20 000 -
3 ЛАВСТОРИ NKI 1400 15 000 000 252 525 10 714 -
4 ВЕРШИНА СТРАХА GF 1400 13 000 000 218 855 9 286 -
5 КРАСНАЯ ШАПОЧКА CP 1000 12 000 000 202 020 12 000 -35
6 ТРИ ТЫСЯЧИ ЛЕТ ЖЕЛАНИЙ VLG 400 10 000 000 168 350 25 000 -29
  170 000 000 2 861 953  

Во второй октябрьский уикенд лидерство продолжит удерживать российский блокбастер СЕРДЦЕ ПАРМЫ (CP). Релиз покажет умеренное падение и заработает в свой второй уикенд еще порядка 90 млн рублей.

Лучшей из новинок обещает стать семейный проект ИВАН СЕМЕНОВ. ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ (CRP). Судя по предпродажам, отечественная картина может превзойти результат недавних НАХИМОВЦЕВ и записать на свой счет около 30 млн рублей за четыре дня проката.

Еще две новинки, комедия с Александром Петровым ЛАВСТОРИ (NKI) и триллер ВЕРШИНА СТРАХА (GF), показывают не самые впечатляющие цифры предпродаж, но достаточно широкая роспись и популярность жанров позволят им показать результат в районе 10-15 млн рублей.

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12.10.2022 Автор: БК