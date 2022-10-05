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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 6 – 9 октября


Лидером станет долгожданное «Сердце Пармы»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 СЕРДЦЕ ПАРМЫ CP 1800 100 000 000 1 710 864 55 556 -
2 КРАСНАЯ ШАПОЧКА CP 1500 17 000 000 290 847 11 333 -44
3 ТРИ ТЫСЯЧИ ЛЕТ ЖЕЛАНИЙ VLG 500 12 000 000 205 304 24 000 -42
  129 000 000 2 207 015  

Лидером уикенда станет отечественный блокбастер СЕРДЦЕ ПАРМЫ (CP). Проект несколько раз переносил дату своего выхода, поэтому степень ожидания и осведомленности аудитории о нем  кажутся максимальными. Вместе с широкой рекламной кампанией и отличными предпродажами можно предположить, что релизу покорится на старте проката отметка в 100 млн рублей. Подобных результатов не было с марта 2022 года.

Остальным новинкам вряд ли удастся привлечь внимание аудитории и заработать свыше 10 млн рублей за уикенд.

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05.10.2022 Автор: БК