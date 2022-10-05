Прогноз кассовых сборов России на уикенде 6 – 9 октября

Лидером станет долгожданное «Сердце Пармы»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|СЕРДЦЕ ПАРМЫ
|CP
|1800
|100 000 000
|1 710 864
|55 556
|-
|2
|КРАСНАЯ ШАПОЧКА
|CP
|1500
|17 000 000
|290 847
|11 333
|-44
|3
|ТРИ ТЫСЯЧИ ЛЕТ ЖЕЛАНИЙ
|VLG
|500
|12 000 000
|205 304
|24 000
|-42
|129 000 000
|2 207 015
Лидером уикенда станет отечественный блокбастер СЕРДЦЕ ПАРМЫ (CP). Проект несколько раз переносил дату своего выхода, поэтому степень ожидания и осведомленности аудитории о нем кажутся максимальными. Вместе с широкой рекламной кампанией и отличными предпродажами можно предположить, что релизу покорится на старте проката отметка в 100 млн рублей. Подобных результатов не было с марта 2022 года.
Остальным новинкам вряд ли удастся привлечь внимание аудитории и заработать свыше 10 млн рублей за уикенд.
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05.10.2022 Автор: БК