Прогноз кассовых сборов России на уикенде 6 – 9 октября

Лидером уикенда станет отечественный блокбастер СЕРДЦЕ ПАРМЫ (CP). Проект несколько раз переносил дату своего выхода, поэтому степень ожидания и осведомленности аудитории о нем кажутся максимальными. Вместе с широкой рекламной кампанией и отличными предпродажами можно предположить, что релизу покорится на старте проката отметка в 100 млн рублей. Подобных результатов не было с марта 2022 года.

Остальным новинкам вряд ли удастся привлечь внимание аудитории и заработать свыше 10 млн рублей за уикенд.

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05.10.2022 Автор: БК