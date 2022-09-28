Прогноз кассовых сборов России на уикенде 29 сентября – 2 октября

Несмотря на многообразие жанровых новинок, которыми богат предстоящий уикенд, ни одна из них скорее всего не сможет преодолеть планку сборов в 10 млн рублей.

Тройка лидеров останется прежней во главе с российской картиной КРАСНАЯ ШАПОЧКА (CP).

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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 22–25 сентября

28.09.2022 Автор: БК