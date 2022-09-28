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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 29 сентября – 2 октября


Лидеры останутся прежними

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 КРАСНАЯ ШАПОЧКА CP 1900 30 000 000 492 854 15 789 -35
2 ТРИ ТЫСЯЧИ ЛЕТ ЖЕЛАНИЙ VLG 800 20 000 000 328 569 25 000 -28
3 ДЖИПЕРС КРИПЕРС: ВОЗРОЖДЕННЫЙ PRD 1000 12 000 000 197 141 12 000 -36
  62 000 000 1 018 564  

Несмотря на многообразие жанровых новинок, которыми богат предстоящий уикенд, ни одна из них скорее всего не сможет преодолеть планку сборов в 10 млн рублей. 

Тройка лидеров останется прежней во главе с российской картиной КРАСНАЯ ШАПОЧКА (CP).

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