Прогноз кассовых сборов России на уикенде 29 сентября – 2 октября

Лидеры останутся прежними
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|КРАСНАЯ ШАПОЧКА
|CP
|1900
|30 000 000
|492 854
|15 789
|-35
|2
|ТРИ ТЫСЯЧИ ЛЕТ ЖЕЛАНИЙ
|VLG
|800
|20 000 000
|328 569
|25 000
|-28
|3
|ДЖИПЕРС КРИПЕРС: ВОЗРОЖДЕННЫЙ
|PRD
|1000
|12 000 000
|197 141
|12 000
|-36
|62 000 000
|1 018 564
Несмотря на многообразие жанровых новинок, которыми богат предстоящий уикенд, ни одна из них скорее всего не сможет преодолеть планку сборов в 10 млн рублей.
Тройка лидеров останется прежней во главе с российской картиной КРАСНАЯ ШАПОЧКА (CP).
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28.09.2022 Автор: БК