Прогноз кассовых сборов России на уикенде 22–25 сентября

В лидеры выбьется «Красная шапочка»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|КРАСНАЯ ШАПОЧКА
|CP
|1600
|40 000 000
|669 120
|25 000
|-
|2
|ТРИ ТЫСЯЧИ ЛЕТ ЖЕЛАНИЙ
|VLG
|800
|26 000 000
|434 928
|32 500
|-36
|3
|ДЖИПЕРС КРИПЕРС: ВОЗРОЖДЕННЫЙ
|PRD
|1400
|19 000 000
|317 832
|13 571
|-42
|85 000 000
|1 421 880
В предстоящий уикенд сменится лидер проката. На первое место претендует отечественная сказка КРАСНАЯ ШАПОЧКА (CP). Учитывая неплохие предпродажи и широкую роспись, российский релиз может освоить за первый уикенд порядка 40 млн рублей.
Остальные новинки показывают слабые предпродажи и скорее всего не смогут преодолеть рубеж в 10 млн рублей.
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21.09.2022 Автор: БК