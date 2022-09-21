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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 22–25 сентября


В лидеры выбьется «Красная шапочка»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 КРАСНАЯ ШАПОЧКА CP 1600 40 000 000 669 120 25 000 -
2 ТРИ ТЫСЯЧИ ЛЕТ ЖЕЛАНИЙ VLG 800 26 000 000 434 928 32 500 -36
3 ДЖИПЕРС КРИПЕРС: ВОЗРОЖДЕННЫЙ PRD 1400 19 000 000 317 832 13 571 -42
  85 000 000 1 421 880  

В предстоящий уикенд сменится лидер проката. На первое место претендует отечественная сказка КРАСНАЯ ШАПОЧКА (CP). Учитывая неплохие предпродажи и широкую роспись, российский релиз может освоить за первый уикенд порядка 40 млн рублей.

Остальные новинки показывают слабые предпродажи и скорее всего не смогут преодолеть рубеж в 10 млн рублей.

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21.09.2022 Автор: БК