Прогноз кассовых сборов России на уикенде 22–25 сентября

В предстоящий уикенд сменится лидер проката. На первое место претендует отечественная сказка КРАСНАЯ ШАПОЧКА (CP). Учитывая неплохие предпродажи и широкую роспись, российский релиз может освоить за первый уикенд порядка 40 млн рублей.

Остальные новинки показывают слабые предпродажи и скорее всего не смогут преодолеть рубеж в 10 млн рублей.

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21.09.2022 Автор: БК