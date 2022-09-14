Прогноз кассовых сборов России на уикенде 15–18 сентября

Главной новинкой уикенда станет хоррор ДЖИПЕРС КРИПЕРС: ВОЗРОЖДЕННЫЙ (PRD). Четвертая часть знаменитой франшизы может претендовать на стартовые цифры в районе 25 млн рублей. Этого может и не хватить для первой строчки чарта.



Остальные новинки показывают довольно низкие цифры предпродаж и, скорее всего, не преодолеют рубеж в 10 млн рублей.





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14.09.2022 Автор: БК