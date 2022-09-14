Прогноз кассовых сборов России на уикенде 15–18 сентября

Лучшей из новинок должен стать фильм ужасов «Джиперс Криперс: Возрожденный»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ТРИ ТЫСЯЧИ ЛЕТ ЖЕЛАНИЙ
|VLG
|800
|27 000 000
|441 321
|33 750
|-38
|2
|ДЖИПЕРС КРИПЕРС: ВОЗРОЖДЕННЫЙ
|PRD
|1000
|25 000 000
|408 630
|25 000
|-
|3
|ПОСЛЕ. ДОЛГО И СЧАСТЛИВО
|VLG
|1000
|12 000 000
|196 143
|12 000
|-23
|4
|КАЛЕНДАРЬ МА(Й)Я
|CRP
|1400
|11 000 000
|179 797
|7 857
|-51
|5
|НАЧАТЬ СНАЧАЛА
|ARM
|1000
|10 000 000
|163 452
|10 000
|-44
|85 000 000
|1 389 343
Главной новинкой уикенда станет хоррор ДЖИПЕРС КРИПЕРС: ВОЗРОЖДЕННЫЙ (PRD). Четвертая часть знаменитой франшизы может претендовать на стартовые цифры в районе 25 млн рублей. Этого может и не хватить для первой строчки чарта.
Остальные новинки показывают довольно низкие цифры предпродаж и, скорее всего, не преодолеют рубеж в 10 млн рублей.
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14.09.2022 Автор: БК