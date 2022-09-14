top banner

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 15–18 сентября


Лучшей из новинок должен стать фильм ужасов «Джиперс Криперс: Возрожденный»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ТРИ ТЫСЯЧИ ЛЕТ ЖЕЛАНИЙ VLG 800 27 000 000 441 321 33 750 -38
2 ДЖИПЕРС КРИПЕРС: ВОЗРОЖДЕННЫЙ PRD 1000 25 000 000 408 630 25 000 -
3 ПОСЛЕ. ДОЛГО И СЧАСТЛИВО VLG 1000 12 000 000 196 143 12 000 -23
4 КАЛЕНДАРЬ МА(Й)Я CRP 1400 11 000 000 179 797 7 857 -51
5 НАЧАТЬ СНАЧАЛА ARM 1000 10 000 000 163 452 10 000 -44
  85 000 000 1 389 343  

Главной новинкой уикенда станет хоррор ДЖИПЕРС КРИПЕРС: ВОЗРОЖДЕННЫЙ (PRD). Четвертая часть знаменитой франшизы может претендовать на стартовые цифры в районе 25 млн рублей. Этого может и не хватить для первой строчки чарта. 

Остальные новинки показывают довольно низкие цифры предпродаж и, скорее всего, не преодолеют рубеж в 10 млн рублей.

 

Смотрите также:

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 8–11 сентября

14.09.2022 Автор: БК