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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 8–11 сентября


За лидерство поборются две голливудские новинки

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ТРИ ТЫСЯЧИ ЛЕТ ЖЕЛАНИЙ VLG 1200 35 000 000 581 009 29 167 -
2 КАЛЕНДАРЬ МА(Й)Я CRP 1800 25 000 000 415 007 13 889 -37
3 ИРОНИЯ СУДЬБЫ В ГОЛЛИВУДЕ CP 1400 25 000 000 415 007 17 857 -
4 ПОСЛЕ. ДОЛГО И СЧАСТЛИВО VLG 1500 16 000 000 265 604 10 667 -50
5 БАРБОСКИНЫ TEAM VLG 1500 12 000 000 199 203 8 000 -35
6 ВЫШКА GF 500 10 000 000 166 003 20 000 -32
  123 000 000 2 041 833  

Второй уикенд сентября ознаменуется выходом в прокат сразу двух довольно крупных голливудских релизов.

Новый фильм Джорджа Миллера ТРИ ТЫСЯЧИ ЛЕТ ЖЕЛАНИЙ (VLG) показывает очень хорошие предпродажи, что отчасти связано со специальным показом в рамках «Каро-Арт» 8 сентября. Тем не менее, благодаря этим цифрам релиз кажется фаворитом уикенда. Скорее всего ему покорится результат около 35-40 млн рублей.

Главный конкурент за лидерство, мелодрама Марюса Вайсберга ИРОНИЯ СУДЬБЫ В ГОЛЛИВУДЕ (CP), похвастаться большими цифрами на предпродажах не может, однако легкий жанр и известный бренд в названии может привлечь свою аудиторию. Осторожно предположим, что фильму покорится отметка в 25 млн рублей за 4 дня проката.

Остальные новинки рассчитаны на узкие зрительские сегменты, поэтому релизы вряд ли преодолеют порог сборов в 10 млн рублей.

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07.09.2022 Автор: БК