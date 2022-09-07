Прогноз кассовых сборов России на уикенде 8–11 сентября

За лидерство поборются две голливудские новинки
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ТРИ ТЫСЯЧИ ЛЕТ ЖЕЛАНИЙ
|VLG
|1200
|35 000 000
|581 009
|29 167
|-
|2
|КАЛЕНДАРЬ МА(Й)Я
|CRP
|1800
|25 000 000
|415 007
|13 889
|-37
|3
|ИРОНИЯ СУДЬБЫ В ГОЛЛИВУДЕ
|CP
|1400
|25 000 000
|415 007
|17 857
|-
|4
|ПОСЛЕ. ДОЛГО И СЧАСТЛИВО
|VLG
|1500
|16 000 000
|265 604
|10 667
|-50
|5
|БАРБОСКИНЫ TEAM
|VLG
|1500
|12 000 000
|199 203
|8 000
|-35
|6
|ВЫШКА
|GF
|500
|10 000 000
|166 003
|20 000
|-32
|123 000 000
|2 041 833
Второй уикенд сентября ознаменуется выходом в прокат сразу двух довольно крупных голливудских релизов.
Новый фильм Джорджа Миллера ТРИ ТЫСЯЧИ ЛЕТ ЖЕЛАНИЙ (VLG) показывает очень хорошие предпродажи, что отчасти связано со специальным показом в рамках «Каро-Арт» 8 сентября. Тем не менее, благодаря этим цифрам релиз кажется фаворитом уикенда. Скорее всего ему покорится результат около 35-40 млн рублей.
Главный конкурент за лидерство, мелодрама Марюса Вайсберга ИРОНИЯ СУДЬБЫ В ГОЛЛИВУДЕ (CP), похвастаться большими цифрами на предпродажах не может, однако легкий жанр и известный бренд в названии может привлечь свою аудиторию. Осторожно предположим, что фильму покорится отметка в 25 млн рублей за 4 дня проката.
Остальные новинки рассчитаны на узкие зрительские сегменты, поэтому релизы вряд ли преодолеют порог сборов в 10 млн рублей.
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07.09.2022 Автор: БК