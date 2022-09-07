Прогноз кассовых сборов России на уикенде 8–11 сентября

Второй уикенд сентября ознаменуется выходом в прокат сразу двух довольно крупных голливудских релизов.

Новый фильм Джорджа Миллера ТРИ ТЫСЯЧИ ЛЕТ ЖЕЛАНИЙ (VLG) показывает очень хорошие предпродажи, что отчасти связано со специальным показом в рамках «Каро-Арт» 8 сентября. Тем не менее, благодаря этим цифрам релиз кажется фаворитом уикенда. Скорее всего ему покорится результат около 35-40 млн рублей.

Главный конкурент за лидерство, мелодрама Марюса Вайсберга ИРОНИЯ СУДЬБЫ В ГОЛЛИВУДЕ (CP), похвастаться большими цифрами на предпродажах не может, однако легкий жанр и известный бренд в названии может привлечь свою аудиторию. Осторожно предположим, что фильму покорится отметка в 25 млн рублей за 4 дня проката.

Остальные новинки рассчитаны на узкие зрительские сегменты, поэтому релизы вряд ли преодолеют порог сборов в 10 млн рублей.

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07.09.2022 Автор: БК