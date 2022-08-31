Прогноз кассовых сборов России на уикенде 1–4 сентября

В первый уикенд сентября в отечественном прокате скорее всего продолжит лидировать холдовер. Мелодрама ПОСЛЕ. ДОЛГО И СЧАСТЛИВО (VLG) покажет довольно умеренное падение относительно предыдущих частей франшизы и сборы около 35-40 млн рублей.

Лучшей из новинок станет отечественный семейный проект КАЛЕНДАРЬ МА(Й)Я (CRP). Релиз хорошо себя покажет 1 сентября, на которое приходится львинная доля предпродаж, и заработает не менее 25 млн рублей за весь уикенд.

Еще два релиза, фантастический триллер ПРЕСТУПЛЕНИЯ БУДУЩЕГО (CPF) и мультфильм ТУРБОЗАВРЫ, ВПЕРЕД! (CP), скорее всего смогут освоить за четыре дня проката лишь порядка 10 млн рублей.

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31.08.2022 Автор: БК