Прогноз кассовых сборов России на уикенде 1–4 сентября

«После. Долго и счастливо» продолжит лидировать
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ПОСЛЕ. ДОЛГО И СЧАСТЛИВО
|VLG
|1500
|36 000 000
|600 000
|24 000
|-39
|2
|КАЛЕНДАРЬ МА(Й)Я
|CRP
|1500
|25 000 000
|416 667
|16 667
|-
|3
|БАРБОСКИНЫ TEAM
|VLG
|1500
|16 000 000
|266 667
|10 667
|-32
|4
|ТУРБОЗАВРЫ, ВПЕРЕД!
|CP
|1200
|10 000 000
|166 667
|8 333
|-
|5
|ВЫШКА
|GF
|900
|10 000 000
|166 667
|11 111
|-38
|6
|ПРЕСТУПЛЕНИЯ БУДУЩЕГО
|CPF
|600
|10 000 000
|166 667
|16 667
|-
|107 000 000
|1 783 333
В первый уикенд сентября в отечественном прокате скорее всего продолжит лидировать холдовер. Мелодрама ПОСЛЕ. ДОЛГО И СЧАСТЛИВО (VLG) покажет довольно умеренное падение относительно предыдущих частей франшизы и сборы около 35-40 млн рублей.
Лучшей из новинок станет отечественный семейный проект КАЛЕНДАРЬ МА(Й)Я (CRP). Релиз хорошо себя покажет 1 сентября, на которое приходится львинная доля предпродаж, и заработает не менее 25 млн рублей за весь уикенд.
Еще два релиза, фантастический триллер ПРЕСТУПЛЕНИЯ БУДУЩЕГО (CPF) и мультфильм ТУРБОЗАВРЫ, ВПЕРЕД! (CP), скорее всего смогут освоить за четыре дня проката лишь порядка 10 млн рублей.
Смотрите также:
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 25–28 августа
31.08.2022 Автор: БК