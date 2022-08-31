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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 1–4 сентября


«После. Долго и счастливо» продолжит лидировать

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ПОСЛЕ. ДОЛГО И СЧАСТЛИВО VLG 1500 36 000 000 600 000 24 000 -39
2 КАЛЕНДАРЬ МА(Й)Я CRP 1500 25 000 000 416 667 16 667 -
3 БАРБОСКИНЫ TEAM VLG 1500 16 000 000 266 667 10 667 -32
4 ТУРБОЗАВРЫ, ВПЕРЕД! CP 1200 10 000 000 166 667 8 333 -
5 ВЫШКА GF 900 10 000 000 166 667 11 111 -38
6 ПРЕСТУПЛЕНИЯ БУДУЩЕГО CPF 600 10 000 000 166 667 16 667 -
  107 000 000 1 783 333  

В первый уикенд сентября в отечественном прокате скорее всего продолжит лидировать холдовер. Мелодрама ПОСЛЕ. ДОЛГО И СЧАСТЛИВО (VLG) покажет довольно умеренное падение относительно предыдущих частей франшизы и сборы около 35-40 млн рублей. 

Лучшей из новинок станет отечественный семейный проект КАЛЕНДАРЬ МА(Й)Я (CRP). Релиз хорошо себя покажет 1 сентября, на которое приходится львинная доля предпродаж, и заработает не менее 25 млн рублей за весь уикенд.

Еще два релиза, фантастический триллер ПРЕСТУПЛЕНИЯ БУДУЩЕГО (CPF) и мультфильм ТУРБОЗАВРЫ, ВПЕРЕД! (CP), скорее всего смогут освоить за четыре дня проката лишь порядка 10 млн рублей.

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