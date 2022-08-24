Прогноз кассовых сборов России на уикенде 25–28 августа

Последний летний уикенд подарит кинопрокату лидера, который скорее всего преодолеет отметку в 50 млн рублей, чего не было уже очень давно. В лидеры выбьется четвертая часть популярной молодежной франшизы ПОСЛЕ. ДОЛГО И СЧАСТЛИВО (VLG). Судя по предпродажам билетов, фильм может заработать и свыше 100 млн рублей, однако есть опасения касаемо емкости рынка, поэтому осторожно предположим, что проекту покорятся 70 млн рублей.



Отечественный анимационный релиз БАРБОСКИНЫ TEAM (VLG) также показывает неплохие для жанра цифры предпродаж и вполне может освоить порядка 30 млн рублей за четыре дня проката.



Остальные новинки вряд ли смогут преодолеть планку сборов в 10 млн рублей за уикенд.

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24.08.2022 Автор: Георгий Романов