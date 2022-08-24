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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 25–28 августа


«После. Долго и счастливо» выиграет уикенд с явным преимуществом

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ПОСЛЕ. ДОЛГО И СЧАСТЛИВО VLG 1500 70 000 000 1 152 074 46 667 -
2 БАРБОСКИНЫ TEAM VLG 1500 30 000 000 493 746 20 000 -
3 ВЫШКА GF 1300 15 000 000 246 873 11 538 -39
4 ЧЕЛЮСТИ. СТОЛКНОВЕНИЕ EXP 1000 12 000 000 197 498 12 000 -
  127 000 000 2 090 191  

Последний летний уикенд подарит кинопрокату лидера, который скорее всего преодолеет отметку в 50 млн рублей, чего не было уже очень давно. В лидеры выбьется четвертая часть популярной молодежной франшизы ПОСЛЕ. ДОЛГО И СЧАСТЛИВО (VLG). Судя по предпродажам билетов, фильм может заработать и свыше 100 млн рублей, однако есть опасения касаемо емкости рынка, поэтому осторожно предположим, что проекту покорятся 70 млн рублей.

Отечественный анимационный релиз БАРБОСКИНЫ TEAM (VLG) также показывает неплохие для жанра цифры предпродаж и вполне может освоить порядка 30 млн рублей за четыре дня проката.

Остальные новинки вряд ли смогут преодолеть планку сборов в 10 млн рублей за уикенд. 

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24.08.2022 Автор: Георгий Романов