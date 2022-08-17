Прогноз кассовых сборов России на уикенде 18–21 августа

Текущий уикенд вновь должен сменить лидера. Им, скорее всего, станет акулий хоррор ЧЕЛЮСТИ. СТОЛКНОВЕНИЕ (EXP). Судя по предпродажам, проект должен освоить не менее 22 млн рублей за четыре дня проката.



Неплохие предстартовые цифры показывает и мультфильм МИЯ И Я: ЛЕГЕНДА СЕНТОПИИ (TNL). Немецкий анимационный релиз к концу уикенда может записать на свой счет порядка 15 млн рублей.



Остальные новинки вряд ли смогут преодолеть 10-миллионный рубеж сборов.

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17.08.2022 Автор: БК