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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 18–21 августа


В лидеры должен вырваться триллер «Челюсти. Столкновение»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ЧЕЛЮСТИ. СТОЛКНОВЕНИЕ EXP 800 22 000 000 363 937 27 500 -
2 ВЫШКА GF 1400 20 000 000 330 852 14 286 -27
3 МИЯ И Я: ЛЕГЕНДА СЕНТОПИИ TNL 1500 15 000 000 248 139 10 000 -
4 ДИТЯ ТЬМЫ: ПЕРВАЯ ЖЕРТВА PRD 1000 12 000 000 198 511 12 000 -30
5 ЛЕГЕНДЫ ОРЛЕНКА NKI 1800 9 000 000 148 883 5 000 -38
  78 000 000 1 290 323  

Текущий уикенд вновь должен сменить лидера. Им, скорее всего, станет акулий хоррор ЧЕЛЮСТИ. СТОЛКНОВЕНИЕ (EXP). Судя по предпродажам, проект должен освоить не менее 22 млн рублей за четыре дня проката.

Неплохие предстартовые цифры показывает и мультфильм МИЯ И Я: ЛЕГЕНДА СЕНТОПИИ (TNL). Немецкий анимационный релиз к концу уикенда может записать на свой счет порядка 15 млн рублей.

Остальные новинки вряд ли смогут преодолеть 10-миллионный рубеж сборов.

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17.08.2022 Автор: БК