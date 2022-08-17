Прогноз кассовых сборов России на уикенде 18–21 августа

В лидеры должен вырваться триллер «Челюсти. Столкновение»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ЧЕЛЮСТИ. СТОЛКНОВЕНИЕ
|EXP
|800
|22 000 000
|363 937
|27 500
|-
|2
|ВЫШКА
|GF
|1400
|20 000 000
|330 852
|14 286
|-27
|3
|МИЯ И Я: ЛЕГЕНДА СЕНТОПИИ
|TNL
|1500
|15 000 000
|248 139
|10 000
|-
|4
|ДИТЯ ТЬМЫ: ПЕРВАЯ ЖЕРТВА
|PRD
|1000
|12 000 000
|198 511
|12 000
|-30
|5
|ЛЕГЕНДЫ ОРЛЕНКА
|NKI
|1800
|9 000 000
|148 883
|5 000
|-38
|78 000 000
|1 290 323
Текущий уикенд вновь должен сменить лидера. Им, скорее всего, станет акулий хоррор ЧЕЛЮСТИ. СТОЛКНОВЕНИЕ (EXP). Судя по предпродажам, проект должен освоить не менее 22 млн рублей за четыре дня проката.
Неплохие предстартовые цифры показывает и мультфильм МИЯ И Я: ЛЕГЕНДА СЕНТОПИИ (TNL). Немецкий анимационный релиз к концу уикенда может записать на свой счет порядка 15 млн рублей.
Остальные новинки вряд ли смогут преодолеть 10-миллионный рубеж сборов.
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17.08.2022 Автор: БК