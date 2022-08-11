Прогноз кассовых сборов России на уикенде 11–14 августа

После неутешительных результатов предыдущего этот уикенд должен будет порадовать кинотеатры. Сразу четыре проекта претендуют на результат свыше 15 млн рублей за уикенд.



Семейная картина ЛЕГЕНДЫ ОРЛЕНКА (NKI) лидирует по предпродажам, да и фильмы данного жанра нынешним летом пользуются повышенным спросом, поэтому небольшое преимущество в данной битве можно отдать отечественной новинке. Результат в районе 20-25 млн кажется наиболее вероятным.



Несильно по предпродажам отстают и жанровые картины ВЫШКА (GF) и ДИТЯ ТЬМЫ: ПЕРВАЯ ЖЕРТВА (PRD), чей результат также будет находится в районе 20 млн рублей по итогу уикенда. Кто же в итоге вырвется вперед, скорее всего, будет решать "фотофиниш".



От тройки лидеров немного отстает фантастическая мелодрама РУСАЛКА И ДОЧЬ КОРОЛЯ (CP), хотя ее актерский состав кажется наиболее узнаваемым для широкой публики. Рискнем предположить, что она сможет собрать приблизительно 15 млн рублей за четыре дня проката.

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11.08.2022 Автор: БК