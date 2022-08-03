Прогноз кассовых сборов России на уикенде 4–7 августа

Первый уикенд августа не сможет порадовать кассовыми новинками, и в лидерах третий раз подряд останется мультфильм ПЕС-САМУРАЙ И ГОРОД КОШЕК (VLG) с мягким падением сборов на 25-30%.

Среди новинок можно выделить новый фильм Мишеля Хазанавичуса УБОЙНЫЙ МОНТАЖ (NKI), но и ему вряд ли удастся преодолеть рубеж в 10 млн рублей. Рискнем предположить, что его результат окажется на уровне 8 млн рублей.

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