Прогноз кассовых сборов России на уикенде 4–7 августа

Новинки не смогут порадовать кинотеатры
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ПЕС-САМУРАЙ И ГОРОД КОШЕК
|VLG
|1800
|19 000 000
|315 510
|10 556
|-27
|2
|НАХИМОВЦЫ
|CRP
|1700
|13 000 000
|215 875
|7 647
|-34
|3
|КЛАУСТРОФОБЫ. ДОЛИНА ДЬЯВОЛА
|EXP
|1000
|9 000 000
|149 452
|9 000
|-41
|4
|УБОЙНЫЙ МОНТАЖ
|NKI
|800
|8 000 000
|132 846
|10 000
|-
|49 000 000
|813 683
Первый уикенд августа не сможет порадовать кассовыми новинками, и в лидерах третий раз подряд останется мультфильм ПЕС-САМУРАЙ И ГОРОД КОШЕК (VLG) с мягким падением сборов на 25-30%.
Среди новинок можно выделить новый фильм Мишеля Хазанавичуса УБОЙНЫЙ МОНТАЖ (NKI), но и ему вряд ли удастся преодолеть рубеж в 10 млн рублей. Рискнем предположить, что его результат окажется на уровне 8 млн рублей.
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