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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 4–7 августа


Новинки не смогут порадовать кинотеатры

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ПЕС-САМУРАЙ И ГОРОД КОШЕК VLG 1800 19 000 000 315 510 10 556 -27
2 НАХИМОВЦЫ CRP 1700 13 000 000 215 875 7 647 -34
3 КЛАУСТРОФОБЫ. ДОЛИНА ДЬЯВОЛА EXP 1000 9 000 000 149 452 9 000 -41
4 УБОЙНЫЙ МОНТАЖ NKI 800 8 000 000 132 846 10 000 -
  49 000 000 813 683  

Первый уикенд августа не сможет порадовать кассовыми новинками, и в лидерах третий раз подряд останется мультфильм ПЕС-САМУРАЙ И ГОРОД КОШЕК (VLG) с мягким падением сборов на 25-30%.

Среди новинок можно выделить новый фильм Мишеля Хазанавичуса УБОЙНЫЙ МОНТАЖ (NKI), но и ему вряд ли удастся преодолеть рубеж в 10 млн рублей. Рискнем предположить, что его результат окажется на уровне 8 млн рублей. 

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