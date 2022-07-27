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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 28–31 июля


Лидер уикенда останется прежним

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ПЕС-САМУРАЙ И ГОРОД КОШЕК VLG 1700 28 000 000 510 483 16 471 -27
2 НАХИМОВЦЫ CRP 1500 20 000 000 364 631 13 333 -
3 КЛАУСТРОФОБЫ. ДОЛИНА ДЬЯВОЛА EXP 900 11 000 000 200 547 12 222 -
4 КУКЛА. ПОСЛЕДНЕЕ ПРОКЛЯТИЕ NKI 1200 10 000 000 182 315 8 333 -28
5 ОТКРЫТОЕ МОРЕ: МОНСТР ГЛУБИНЫ CPF 1000 10 000 000 182 315 10 000 -32
6 ОДНА NKI 350 9 000 000 164 084 25 714 -35
  88 000 000 1 604 376  

В последний уикенд июля лидерство может удержать анимационный релиз ПЕС-САМУРАЙ И ГОРОД КОШЕК (VLG). Без серьезной конкуренции мультфильм потеряет не более 30% от своего первого уикенда, что, вероятно, позволит ему сохранить первую строчку чарта.

Главной новинкой уикенда, способной бросить вызов лидеру, станет отечественная работа НАХИМОВЦЫ (CRP). Подобные патриотические релизы сейчас пользуются определенной популярностью, поэтому, учитывая неплохие предпродажи, картина может освоить за четыре дня проката порядка 20 млн рублей.

Еще одна новинка, хоррор КЛАУСТРОФОБЫ. ДОЛИНА ДЬЯВОЛА (EXP), вряд ли сможет удивить своими результатами. Однако планку в 11 млн рублей преодолеть может, тем более, что других новинок, рассчитанных на целевую аудиторию фильма, в прокат не выйдет.

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27.07.2022 Автор: БК