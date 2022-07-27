Прогноз кассовых сборов России на уикенде 28–31 июля

В последний уикенд июля лидерство может удержать анимационный релиз ПЕС-САМУРАЙ И ГОРОД КОШЕК (VLG). Без серьезной конкуренции мультфильм потеряет не более 30% от своего первого уикенда, что, вероятно, позволит ему сохранить первую строчку чарта.



Главной новинкой уикенда, способной бросить вызов лидеру, станет отечественная работа НАХИМОВЦЫ (CRP). Подобные патриотические релизы сейчас пользуются определенной популярностью, поэтому, учитывая неплохие предпродажи, картина может освоить за четыре дня проката порядка 20 млн рублей.



Еще одна новинка, хоррор КЛАУСТРОФОБЫ. ДОЛИНА ДЬЯВОЛА (EXP), вряд ли сможет удивить своими результатами. Однако планку в 11 млн рублей преодолеть может, тем более, что других новинок, рассчитанных на целевую аудиторию фильма, в прокат не выйдет.

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