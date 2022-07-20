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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 21–24 июля


Мультфильм «Пес-самурай и город кошек» вырвется в лидеры

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ПЕС-САМУРАЙ И ГОРОД КОШЕК VLG 1800 40 000 000 683 410 22 222 -
2 ОТКРЫТОЕ МОРЕ: МОНСТР ГЛУБИНЫ CPF 1300 15 000 000 256 279 11 538 -36
3 ОДНА NKI 500 12 000 000 205 023 24 000 -21
4 БУЛКИ CRP 1500 10 000 000 170 853 6 667 -33
  77 000 000 1 315 565  

Предстоящий уикенд будет не богат на кассовые новинки, однако главная из них, анимация Nickelodeon ПЕС-САМУРАЙ И ГОРОД КОШЕК (VLG), должна будет возглавить прокат с явным преимуществом. Семейные релизы сейчас пользуются в прокате наиболее высоким спросом, а студийная высокобюджетная анимация -  редчайший гость в кинотеатрах. Все это позволяет рассчитывать на результат в районе 40 млн рублей за четыре дня проката. 

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