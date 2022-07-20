Прогноз кассовых сборов России на уикенде 21–24 июля

Предстоящий уикенд будет не богат на кассовые новинки, однако главная из них, анимация Nickelodeon ПЕС-САМУРАЙ И ГОРОД КОШЕК (VLG), должна будет возглавить прокат с явным преимуществом. Семейные релизы сейчас пользуются в прокате наиболее высоким спросом, а студийная высокобюджетная анимация - редчайший гость в кинотеатрах. Все это позволяет рассчитывать на результат в районе 40 млн рублей за четыре дня проката.

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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 14–17 июля

20.07.2022 Автор: БК