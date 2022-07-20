Прогноз кассовых сборов России на уикенде 21–24 июля

Мультфильм «Пес-самурай и город кошек» вырвется в лидеры
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ПЕС-САМУРАЙ И ГОРОД КОШЕК
|VLG
|1800
|40 000 000
|683 410
|22 222
|-
|2
|ОТКРЫТОЕ МОРЕ: МОНСТР ГЛУБИНЫ
|CPF
|1300
|15 000 000
|256 279
|11 538
|-36
|3
|ОДНА
|NKI
|500
|12 000 000
|205 023
|24 000
|-21
|4
|БУЛКИ
|CRP
|1500
|10 000 000
|170 853
|6 667
|-33
|77 000 000
|1 315 565
Предстоящий уикенд будет не богат на кассовые новинки, однако главная из них, анимация Nickelodeon ПЕС-САМУРАЙ И ГОРОД КОШЕК (VLG), должна будет возглавить прокат с явным преимуществом. Семейные релизы сейчас пользуются в прокате наиболее высоким спросом, а студийная высокобюджетная анимация - редчайший гость в кинотеатрах. Все это позволяет рассчитывать на результат в районе 40 млн рублей за четыре дня проката.
Смотрите также:
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 14–17 июля
20.07.2022 Автор: БК