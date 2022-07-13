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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 14–17 июля


Хоррор «Открытое море: Монстр глубины» может возглавить прокат

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ОТКРЫТОЕ МОРЕ: МОНСТР ГЛУБИНЫ CPF 1000 15 000 000 238 436 15 000 -
2 БУЛКИ CRP 1800 13 000 000 206 644 7 222 -35
3 ЗАБЫТОЕ ЧУДО CP 1400 12 000 000 190 749 8 571 -
4 ОДНА NKI 600 11 000 000 174 853 18 333 -26
5 ПОБЕГ ИЗ КОСМОСА EXP 1500 10 000 000 158 957 6 667 -
  61 000 000 969 639  

Судя по предпродажам, главной новинкой уикенда станет хоррор ОТКРЫТОЕ МОРЕ: МОНСТР ГЛУБИНЫ (CPF). Скорее всего релиз сможет освоить за четыре дня проката порядка 15 млн рублей, чего вполне может хватить и на то, чтобы стать лидером чарта.

Анимационный релиз ЗАБЫТОЕ ЧУДО (CP) начнет свой прокат только в субботу, что скажется на его недельном результате. Но даже в этом случае семейная аудитория должна принести ему не менее 12 млн рублей. 

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13.07.2022 Автор: БК