Прогноз кассовых сборов России на уикенде 14–17 июля

Судя по предпродажам, главной новинкой уикенда станет хоррор ОТКРЫТОЕ МОРЕ: МОНСТР ГЛУБИНЫ (CPF). Скорее всего релиз сможет освоить за четыре дня проката порядка 15 млн рублей, чего вполне может хватить и на то, чтобы стать лидером чарта.

Анимационный релиз ЗАБЫТОЕ ЧУДО (CP) начнет свой прокат только в субботу, что скажется на его недельном результате. Но даже в этом случае семейная аудитория должна принести ему не менее 12 млн рублей.

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13.07.2022 Автор: БК