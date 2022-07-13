Прогноз кассовых сборов России на уикенде 14–17 июля

Хоррор «Открытое море: Монстр глубины» может возглавить прокат
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ОТКРЫТОЕ МОРЕ: МОНСТР ГЛУБИНЫ
|CPF
|1000
|15 000 000
|238 436
|15 000
|-
|2
|БУЛКИ
|CRP
|1800
|13 000 000
|206 644
|7 222
|-35
|3
|ЗАБЫТОЕ ЧУДО
|CP
|1400
|12 000 000
|190 749
|8 571
|-
|4
|ОДНА
|NKI
|600
|11 000 000
|174 853
|18 333
|-26
|5
|ПОБЕГ ИЗ КОСМОСА
|EXP
|1500
|10 000 000
|158 957
|6 667
|-
|61 000 000
|969 639
Судя по предпродажам, главной новинкой уикенда станет хоррор ОТКРЫТОЕ МОРЕ: МОНСТР ГЛУБИНЫ (CPF). Скорее всего релиз сможет освоить за четыре дня проката порядка 15 млн рублей, чего вполне может хватить и на то, чтобы стать лидером чарта.
Анимационный релиз ЗАБЫТОЕ ЧУДО (CP) начнет свой прокат только в субботу, что скажется на его недельном результате. Но даже в этом случае семейная аудитория должна принести ему не менее 12 млн рублей.
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13.07.2022 Автор: БК