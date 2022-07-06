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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 7–10 июля


Комедия «Булки» попробует возглавить прокат

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 БУЛКИ CRP 1500 15 000 000 293 198 10 000 -
2 ОДНА NKI 700 13 000 000 254 105 18 571 -30
3 ПОБЕГ ИЗ КОСМОСА EXP 1000 12 000 000 234 558 12 000 -
4 ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ CP 1400 10 000 000 195 465 7 143 -
5 КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ VLG 1000 10 000 000 195 465 10 000 -26
6 ДИКАЯ CRP 1500 8 000 000 156 372 5 333 -43
  68 000 000 1 329 163  

Отечественная комедия БУЛКИ (CRP) попробует возглавить прокат. Для этого ей может хватить даже 15 млн рублей. Несмотря на не самые большие предпродажи, у фильма есть козыри в виде узнаваемого актерсого состава и жанра, который сейчас относительно востребован.

Китайский мультфильм ПОБЕГ ИЗ КОСМОСА (EXP) также должен неплохо выступить в своей нише. Тем более для семейной аудитории новинок в этот уикенд не предвидится. Судя по предпродажам, ему может покориться отметка в 12-13 млн рублей за четыре дня проката. 

Главаной темной лошадкой уикенда остается мелодрама ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ (CP), которая в теории может активизировать поклонников франшизы ПОСЛЕ. Однако, судя по предпродажам этого все же не случится. Осторожно предположим, что картина запишет на свой счет около 10 млн рублей за весь уикенд.

 

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