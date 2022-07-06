Прогноз кассовых сборов России на уикенде 7–10 июля

Отечественная комедия БУЛКИ (CRP) попробует возглавить прокат. Для этого ей может хватить даже 15 млн рублей. Несмотря на не самые большие предпродажи, у фильма есть козыри в виде узнаваемого актерсого состава и жанра, который сейчас относительно востребован.



Китайский мультфильм ПОБЕГ ИЗ КОСМОСА (EXP) также должен неплохо выступить в своей нише. Тем более для семейной аудитории новинок в этот уикенд не предвидится. Судя по предпродажам, ему может покориться отметка в 12-13 млн рублей за четыре дня проката.



Главаной темной лошадкой уикенда остается мелодрама ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ (CP), которая в теории может активизировать поклонников франшизы ПОСЛЕ. Однако, судя по предпродажам этого все же не случится. Осторожно предположим, что картина запишет на свой счет около 10 млн рублей за весь уикенд.





Смотрите также:

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 30 июня – 3 июля

06.07.2022 Автор: БК