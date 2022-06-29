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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 30 июня – 3 июля


Лидировать продолжат холдоверы

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ОДНА NKI 1000 20 000 000 375 375 20 000 -27
2 ДИКАЯ CRP 1800 18 000 000 337 838 10 000 -29
3 КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ VLG 1700 15 000 000 281 532 8 824 -27
4 ПРОКЛЯТИЕ АРТУРА CP 1300 10 000 000 187 688 7 692 -
5 МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК CRP / PIFD 1000 10 000 000 187 688 10 000 -28
6 ГЛАВНАЯ РОЛЬ PVZGL 800 8 000 000 150 150 10 000 -
7 ШКОЛА ВОЛШЕБСТВА BN 700 8 000 000 150 150 11 429 -
  89 000 000 1 670 420  

Предстоящий уикенд не подарит отечественному кинопрокату кассовых новинок, а лидировать продолжат холдоверы прошлых недель.

Французский хоррор ПРОКЛЯТИЕ АРТУРА (CP) выглядит наиболее перспективно среди новинок, однако и ему, судя по предпродажам,  удастся собрать максимум 10 млн рублей.

Еще две европейские новинки, ГЛАВНАЯ РОЛЬ (PVZGL) и ШКОЛА ВОЛШЕБСТВА (BN), скорее всего, ненамного отстанут и запишут на свой счет по 8 млн рублей за четыре дня проката.

 

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