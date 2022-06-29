Прогноз кассовых сборов России на уикенде 30 июня – 3 июля

Лидировать продолжат холдоверы
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ОДНА
|NKI
|1000
|20 000 000
|375 375
|20 000
|-27
|2
|ДИКАЯ
|CRP
|1800
|18 000 000
|337 838
|10 000
|-29
|3
|КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ
|VLG
|1700
|15 000 000
|281 532
|8 824
|-27
|4
|ПРОКЛЯТИЕ АРТУРА
|CP
|1300
|10 000 000
|187 688
|7 692
|-
|5
|МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК
|CRP / PIFD
|1000
|10 000 000
|187 688
|10 000
|-28
|6
|ГЛАВНАЯ РОЛЬ
|PVZGL
|800
|8 000 000
|150 150
|10 000
|-
|7
|ШКОЛА ВОЛШЕБСТВА
|BN
|700
|8 000 000
|150 150
|11 429
|-
|89 000 000
|1 670 420
Предстоящий уикенд не подарит отечественному кинопрокату кассовых новинок, а лидировать продолжат холдоверы прошлых недель.
Французский хоррор ПРОКЛЯТИЕ АРТУРА (CP) выглядит наиболее перспективно среди новинок, однако и ему, судя по предпродажам, удастся собрать максимум 10 млн рублей.
Еще две европейские новинки, ГЛАВНАЯ РОЛЬ (PVZGL) и ШКОЛА ВОЛШЕБСТВА (BN), скорее всего, ненамного отстанут и запишут на свой счет по 8 млн рублей за четыре дня проката.
Смотрите также:
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 23–26 июня
29.06.2022 Автор: БК