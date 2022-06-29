Прогноз кассовых сборов России на уикенде 30 июня – 3 июля

Предстоящий уикенд не подарит отечественному кинопрокату кассовых новинок, а лидировать продолжат холдоверы прошлых недель.



Французский хоррор ПРОКЛЯТИЕ АРТУРА (CP) выглядит наиболее перспективно среди новинок, однако и ему, судя по предпродажам, удастся собрать максимум 10 млн рублей.



Еще две европейские новинки, ГЛАВНАЯ РОЛЬ (PVZGL) и ШКОЛА ВОЛШЕБСТВА (BN), скорее всего, ненамного отстанут и запишут на свой счет по 8 млн рублей за четыре дня проката.





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29.06.2022 Автор: БК