Прогноз кассовых сборов России на уикенде 23–26 июня

В последний полноценный июньский уикенд сразу несколько новинок претендуют на попадание в топ-10 уикенда. Лучшей из них станет российская комедия ДИКАЯ (CRP), которая, учитывая предпродажи и широкую роспись, вполне может освоить порядка 20 млн рублей за четыре дня проката.

Фильм ужасов Алекса Гарленда РОД МУЖСКОЙ (VLG) также показывает неплохие по нынешним временам предпродажи билетов. Несмотря на свою специфику, релиз может заработать около 12 млн рублей за весь уикенд.

Криминальная драма МЕЖСЕЗОНЬЕ (CP) выступает в арт-секторе, однако у второго фильма Александра Ханта довольно серьезные рейтинги ожидания и сильный дистрибьютор, что позволяет осторожно предположить: к вечеру воскресенья на счету картины может оказаться приблизительно 9 млн рулей.

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22.06.2022 Автор: БК