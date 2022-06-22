Прогноз кассовых сборов России на уикенде 23–26 июня

Лучшей из новинок станет комедия «Дикая»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ОДНА
|NKI
|1700
|33 000 000
|582 421
|19 412
|-24
|2
|КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ
|VLG
|1900
|28 000 000
|494 176
|14 737
|-11
|3
|МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК
|CRP / PIFD
|1400
|22 000 000
|388 281
|15 714
|-20
|4
|ДИКАЯ
|CRP
|1500
|20 000 000
|352 983
|13 333
|-
|5
|РОД МУЖСКОЙ
|VLG
|800
|12 000 000
|211 790
|15 000
|-
|6
|МЕЖСЕЗОНЬЕ
|CP
|500
|8 000 000
|141 193
|16 000
|-
|123 000 000
|2 170 844
В последний полноценный июньский уикенд сразу несколько новинок претендуют на попадание в топ-10 уикенда. Лучшей из них станет российская комедия ДИКАЯ (CRP), которая, учитывая предпродажи и широкую роспись, вполне может освоить порядка 20 млн рублей за четыре дня проката.
Фильм ужасов Алекса Гарленда РОД МУЖСКОЙ (VLG) также показывает неплохие по нынешним временам предпродажи билетов. Несмотря на свою специфику, релиз может заработать около 12 млн рублей за весь уикенд.
Криминальная драма МЕЖСЕЗОНЬЕ (CP) выступает в арт-секторе, однако у второго фильма Александра Ханта довольно серьезные рейтинги ожидания и сильный дистрибьютор, что позволяет осторожно предположить: к вечеру воскресенья на счету картины может оказаться приблизительно 9 млн рулей.
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22.06.2022 Автор: БК