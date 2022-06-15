Прогноз кассовых сборов России на уикенде 16–19 июня

Лидеры останутся прежними
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ОДНА
|NKI
|1500
|40 000 000
|664 121
|26 667
|-20
|2
|КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ
|VLG
|1500
|33 000 000
|547 900
|22 000
|4
|3
|МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК
|CRP
|1500
|33 000 000
|547 900
|22 000
|3
|4
|ТРИ КОТА И МОРЕ ПРИКЛЮЧЕНИЙ
|VLG
|1700
|15 000 000
|249 045
|8 824
|-17
|5
|ПРОПАВШАЯ
|CP
|1000
|15 000 000
|249 045
|15 000
|-26
|136 000 000
|2 258 011
Многочисленные новинки уикенда, если судить по предпродажам, не смогут преодолеть порог сборов в 10 млн рублей и войти в топ лучших релизов недели. В лидерах, показав минимальное падение, останутся главные проекты прошлой недели во главе с отечественным триллером ОДНА (NKI).
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15.06.2022 Автор: БК