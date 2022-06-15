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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 16–19 июня


Лидеры останутся прежними

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ОДНА NKI 1500 40 000 000 664 121 26 667 -20
2 КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ VLG 1500 33 000 000 547 900 22 000 4
3 МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК CRP 1500 33 000 000 547 900 22 000 3
4 ТРИ КОТА И МОРЕ ПРИКЛЮЧЕНИЙ VLG 1700 15 000 000 249 045 8 824 -17
5 ПРОПАВШАЯ CP 1000 15 000 000 249 045 15 000 -26
  136 000 000 2 258 011  

Многочисленные новинки уикенда, если судить по предпродажам, не смогут преодолеть порог сборов в 10 млн рублей и войти в топ лучших релизов недели. В лидерах, показав минимальное падение, останутся главные проекты прошлой недели во главе с отечественным триллером ОДНА (NKI). 

 

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