Прогноз кассовых сборов России на уикенде 16–19 июня

Многочисленные новинки уикенда, если судить по предпродажам, не смогут преодолеть порог сборов в 10 млн рублей и войти в топ лучших релизов недели. В лидерах, показав минимальное падение, останутся главные проекты прошлой недели во главе с отечественным триллером ОДНА (NKI).





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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 9–12 июня

15.06.2022 Автор: БК