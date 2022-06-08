Прогноз кассовых сборов России на уикенде 9–12 июня

Предстоящий расширенный уикенд обещает стать самым кассовым в июне. Отметим, что в данный прогноз выходной понедельник, 13 июня, входить не будет.

На звание лидера уикенда претендуют сразу три новинки, но осторожно предположим, что даже при некотором отставании в предпродажах первым станет фильм МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК (CRP/PIFD). В его пользу играет и более легковесный комедийный жанр, и богатый актерский состав, и длительное отсутствие подобного контента на рынке. Скорее всего свой прокат он начнет с 50 млн рублей за уикенд.

Триллер ОДНА (NKI) демонстрирует отличные предпродажи, как это обычно и случается с фильмами, основанными на реальной трагедии, но предположить, как проект поведет себя на длинной дистанции, довольно сложно – многое будет зависеть от первых отзывов. Вероятно, касса релиза остановится в районе 40–45 млн рублей за четыре дня проката.

Отечественный анимационный релиз КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ (VLG), вероятно, выступит как ближайшие аналоги МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН и БУКА и заработает порядка 40 млн рублей.

Последняя крупная новинка уикенда, триллер ПРОПАВШАЯ (CP) с Джерардом Батлером в главной роли, может рассчитывать на результат около 25 млн рублей, что равнозначно такому недавнему аналогу, как ФЛЕШБЭК.

Смотрите также:

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 2–5 июня

08.06.2022 Автор: БК