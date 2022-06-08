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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 9–12 июня


Сразу несколько новинок претендуют на лидерство в прокате

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК PIFD / CRP 1500 50 000 000 813 405 33 333 -
2 ОДНА NKI 1500 45 000 000 732 064 30 000 -
3 КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ VLG 1500 40 000 000 650 724 26 667 -
4 ТРИ КОТА И МОРЕ ПРИКЛЮЧЕНИЙ VLG 1600 28 000 000 455 507 17 500 -23
5 ПРОПАВШАЯ CP 1800 25 000 000 406 702 13 889 -
6 МОЙ ПАПА – ВОЖДЬ VLG 1700 15 000 000 244 021 8 824 -31
7 АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ NKI 500 12 000 000 195 217 24 000 -33
  215 000 000 3 497 641  

Предстоящий расширенный уикенд обещает стать самым кассовым в июне. Отметим, что в данный прогноз выходной понедельник, 13 июня, входить не будет.

На звание лидера уикенда претендуют сразу три новинки, но осторожно предположим, что даже при некотором отставании в предпродажах первым станет фильм МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК (CRP/PIFD). В его пользу играет и более легковесный комедийный жанр, и богатый актерский состав, и длительное отсутствие подобного контента на рынке. Скорее всего свой прокат он начнет с 50 млн рублей за уикенд.

Триллер ОДНА (NKI) демонстрирует отличные предпродажи, как это обычно и случается с фильмами, основанными на реальной трагедии, но предположить, как проект поведет себя на длинной дистанции, довольно сложно – многое будет зависеть от первых отзывов. Вероятно, касса релиза остановится в районе 40–45 млн рублей за четыре дня проката.

Отечественный анимационный релиз КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ (VLG), вероятно, выступит как ближайшие аналоги МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН и БУКА и  заработает порядка 40 млн рублей. 

Последняя крупная новинка уикенда, триллер ПРОПАВШАЯ (CP) с Джерардом Батлером в главной роли, может рассчитывать на результат около 25 млн рублей, что равнозначно такому недавнему аналогу, как ФЛЕШБЭК.

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08.06.2022 Автор: БК