Прогноз кассовых сборов России на уикенде 9–12 июня

Сразу несколько новинок претендуют на лидерство в прокате
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК
|PIFD / CRP
|1500
|50 000 000
|813 405
|33 333
|-
|2
|ОДНА
|NKI
|1500
|45 000 000
|732 064
|30 000
|-
|3
|КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ
|VLG
|1500
|40 000 000
|650 724
|26 667
|-
|4
|ТРИ КОТА И МОРЕ ПРИКЛЮЧЕНИЙ
|VLG
|1600
|28 000 000
|455 507
|17 500
|-23
|5
|ПРОПАВШАЯ
|CP
|1800
|25 000 000
|406 702
|13 889
|-
|6
|МОЙ ПАПА – ВОЖДЬ
|VLG
|1700
|15 000 000
|244 021
|8 824
|-31
|7
|АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
|NKI
|500
|12 000 000
|195 217
|24 000
|-33
|215 000 000
|3 497 641
Предстоящий расширенный уикенд обещает стать самым кассовым в июне. Отметим, что в данный прогноз выходной понедельник, 13 июня, входить не будет.
На звание лидера уикенда претендуют сразу три новинки, но осторожно предположим, что даже при некотором отставании в предпродажах первым станет фильм МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК (CRP/PIFD). В его пользу играет и более легковесный комедийный жанр, и богатый актерский состав, и длительное отсутствие подобного контента на рынке. Скорее всего свой прокат он начнет с 50 млн рублей за уикенд.
Триллер ОДНА (NKI) демонстрирует отличные предпродажи, как это обычно и случается с фильмами, основанными на реальной трагедии, но предположить, как проект поведет себя на длинной дистанции, довольно сложно – многое будет зависеть от первых отзывов. Вероятно, касса релиза остановится в районе 40–45 млн рублей за четыре дня проката.
Отечественный анимационный релиз КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ (VLG), вероятно, выступит как ближайшие аналоги МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН и БУКА и заработает порядка 40 млн рублей.
Последняя крупная новинка уикенда, триллер ПРОПАВШАЯ (CP) с Джерардом Батлером в главной роли, может рассчитывать на результат около 25 млн рублей, что равнозначно такому недавнему аналогу, как ФЛЕШБЭК.
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08.06.2022 Автор: БК