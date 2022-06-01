Прогноз кассовых сборов России на уикенде 2–5 июня

В лидеры выбьется мультфильм «Три кота и море приключений»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ТРИ КОТА И МОРЕ ПРИКЛЮЧЕНИЙ
|VLG
|1500
|27 000 000
|479 574
|18 000
|-
|2
|МОЙ ПАПА – ВОЖДЬ
|VLG
|1500
|25 000 000
|444 050
|16 667
|-30
|3
|АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
|NKI
|900
|18 000 000
|319 716
|20 000
|-22
|4
|СВОЯ ВОЙНА. ШТОРМ В ПУСТЫНЕ
|NKI
|1000
|15 000 000
|266 430
|15 000
|-
|5
|КОАТИ. ЛЕГЕНДА ДЖУНГЛЕЙ
|MD
|1000
|12 000 000
|213 144
|12 000
|-
|6
|АМАНАТ
|CRP
|1500
|10 000 000
|177 620
|6 667
|-48
|107 000 000
|1 900 533
В первый уикенд лета в российском кинопрокате будет править анимация, а именно — отечественный мультфильм ТРИ КОТА И МОРЕ ПРИКЛЮЧЕНИЙ (VLG). Проект успешно начал прокат 1 июня, в День защиты детей, и, судя по всему, не сдаст обороты и на протяжении всего уикенда. Рискнем предположить, что релизу покорится отметка в 27 млн рублей за четыре дня проката.
Российский боевик СВОЯ ВОЙНА. ШТОРМ В ПУСТЫНЕ (NKI) предпродажами пока не радует, выступая хуже ближайших аналогов — фильмов НЕБО и ОДНАЖДЫ В ПУСТЫНЕ. Вероятнее всего картине Алексея Чадова удастся записать на свой около 15 млн рублей за весь уикенд.
Мексиканский мультфильм КОАТИ. ЛЕГЕНДА ДЖУНГЛЕЙ (MG) также неплохо показал себя в первый день лета, поэтому 12 млн рублей за уикенд кажутся для него вполне посильной задачей.
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