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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 2–5 июня


В лидеры выбьется мультфильм «Три кота и море приключений»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ТРИ КОТА И МОРЕ ПРИКЛЮЧЕНИЙ VLG 1500 27 000 000 479 574 18 000 -
2 МОЙ ПАПА – ВОЖДЬ VLG 1500 25 000 000 444 050 16 667 -30
3 АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ NKI 900 18 000 000 319 716 20 000 -22
4 СВОЯ ВОЙНА. ШТОРМ В ПУСТЫНЕ NKI 1000 15 000 000 266 430 15 000 -
5 КОАТИ. ЛЕГЕНДА ДЖУНГЛЕЙ MD 1000 12 000 000 213 144 12 000 -
6 АМАНАТ CRP 1500 10 000 000 177 620 6 667 -48
  107 000 000 1 900 533  

В первый уикенд лета в российском кинопрокате будет править анимация, а именно — отечественный мультфильм ТРИ КОТА И МОРЕ ПРИКЛЮЧЕНИЙ (VLG). Проект успешно начал прокат 1 июня, в День защиты детей, и, судя по всему, не сдаст обороты и на протяжении всего уикенда. Рискнем предположить, что релизу покорится отметка в 27 млн рублей за четыре дня проката.

Российский боевик СВОЯ ВОЙНА. ШТОРМ В ПУСТЫНЕ (NKI) предпродажами пока не радует, выступая хуже ближайших аналогов — фильмов НЕБО и ОДНАЖДЫ В ПУСТЫНЕ. Вероятнее всего картине Алексея Чадова удастся записать на свой около 15 млн рублей за весь уикенд.

Мексиканский мультфильм КОАТИ. ЛЕГЕНДА ДЖУНГЛЕЙ (MG) также неплохо показал себя в первый день лета, поэтому 12 млн рублей за уикенд кажутся для него вполне посильной задачей.

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