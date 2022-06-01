Прогноз кассовых сборов России на уикенде 2–5 июня

В первый уикенд лета в российском кинопрокате будет править анимация, а именно — отечественный мультфильм ТРИ КОТА И МОРЕ ПРИКЛЮЧЕНИЙ (VLG). Проект успешно начал прокат 1 июня, в День защиты детей, и, судя по всему, не сдаст обороты и на протяжении всего уикенда. Рискнем предположить, что релизу покорится отметка в 27 млн рублей за четыре дня проката.

Российский боевик СВОЯ ВОЙНА. ШТОРМ В ПУСТЫНЕ (NKI) предпродажами пока не радует, выступая хуже ближайших аналогов — фильмов НЕБО и ОДНАЖДЫ В ПУСТЫНЕ. Вероятнее всего картине Алексея Чадова удастся записать на свой около 15 млн рублей за весь уикенд.

Мексиканский мультфильм КОАТИ. ЛЕГЕНДА ДЖУНГЛЕЙ (MG) также неплохо показал себя в первый день лета, поэтому 12 млн рублей за уикенд кажутся для него вполне посильной задачей.

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