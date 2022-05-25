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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 26–29 мая


За лидерство поборются фильмы «Мой папа – вождь» и «Аманат»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 МОЙ ПАПА – ВОЖДЬ VLG 1500 40 000 000 629 327 26 667 -
2 АМАНАТ CRP 800 30 000 000 471 995 37 500 -
3 АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ NKI 800 20 000 000 314 663 25 000 -20
4 КРУТЫЕ ЯЙЦА 2 PRD 1500 10 000 000 157 332 6 667 -11
5 ФЛЕШБЭК MD 1000 8 000 000 125 865 8 000 -34
  108 000 000 1 699 182  

Последний майский уикенд должен немного расшевелить отечественный кинопрокат. Так, две главные новинки уикенда поборются за лидерство в таблице лучших релизов.

Фаворитом в этой борьбе видится семейный проект МОЙ ПАПА – ВОЖДЬ (VLG). Фильмы подобного жанра сейчас наиболее востребованы в прокате, а Дмитрий Нагиев, исполнивший главную роль, может своим присутствием завлечь зрителя в кинозалы. Скорее всего новинке покорится планка сборов в 35–40 млн рублей.

Историческая драма АМАНАТ (CRP) показывает неплохие предпродажи и вполне может удивить своими сборами, особенно в кавказских республиках нашей страны. Впрочем, события данного исторического периода не всегда пользуются спросом у аудитории, так что осторожно предположим, что фильм заработает за четыре дня проката порядка 30 млн рублей.

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