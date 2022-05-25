Прогноз кассовых сборов России на уикенде 26–29 мая

Последний майский уикенд должен немного расшевелить отечественный кинопрокат. Так, две главные новинки уикенда поборются за лидерство в таблице лучших релизов.

Фаворитом в этой борьбе видится семейный проект МОЙ ПАПА – ВОЖДЬ (VLG). Фильмы подобного жанра сейчас наиболее востребованы в прокате, а Дмитрий Нагиев, исполнивший главную роль, может своим присутствием завлечь зрителя в кинозалы. Скорее всего новинке покорится планка сборов в 35–40 млн рублей.

Историческая драма АМАНАТ (CRP) показывает неплохие предпродажи и вполне может удивить своими сборами, особенно в кавказских республиках нашей страны. Впрочем, события данного исторического периода не всегда пользуются спросом у аудитории, так что осторожно предположим, что фильм заработает за четыре дня проката порядка 30 млн рублей.

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25.05.2022 Автор: БК