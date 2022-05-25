Прогноз кассовых сборов России на уикенде 26–29 мая

За лидерство поборются фильмы «Мой папа – вождь» и «Аманат»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|МОЙ ПАПА – ВОЖДЬ
|VLG
|1500
|40 000 000
|629 327
|26 667
|-
|2
|АМАНАТ
|CRP
|800
|30 000 000
|471 995
|37 500
|-
|3
|АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
|NKI
|800
|20 000 000
|314 663
|25 000
|-20
|4
|КРУТЫЕ ЯЙЦА 2
|PRD
|1500
|10 000 000
|157 332
|6 667
|-11
|5
|ФЛЕШБЭК
|MD
|1000
|8 000 000
|125 865
|8 000
|-34
|108 000 000
|1 699 182
Последний майский уикенд должен немного расшевелить отечественный кинопрокат. Так, две главные новинки уикенда поборются за лидерство в таблице лучших релизов.
Фаворитом в этой борьбе видится семейный проект МОЙ ПАПА – ВОЖДЬ (VLG). Фильмы подобного жанра сейчас наиболее востребованы в прокате, а Дмитрий Нагиев, исполнивший главную роль, может своим присутствием завлечь зрителя в кинозалы. Скорее всего новинке покорится планка сборов в 35–40 млн рублей.
Историческая драма АМАНАТ (CRP) показывает неплохие предпродажи и вполне может удивить своими сборами, особенно в кавказских республиках нашей страны. Впрочем, события данного исторического периода не всегда пользуются спросом у аудитории, так что осторожно предположим, что фильм заработает за четыре дня проката порядка 30 млн рублей.
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