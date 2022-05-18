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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 19–22 мая


Тройка лидеров не изменится

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ NKI 1000 20 000 000 290 529 20 000 -20
2 ФЛЕШБЭК MD 1200 18 000 000 261 476 15 000 -27
3 БОТАН И СУПЕРБАБА CRP 1800 11 000 000 159 791 6 111 -38
4 БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ VLG 1500 10 000 000 145 264 6 667 -27
5 ПРИПЛЫЛИ! NKI 1200 10 000 000 145 264 8 333 -
6 КРУТЫЕ ЯЙЦА 2 PRD 1000 10 000 000 145 264 10 000 -
7 ЗАКЛЯТЬЕ: СПУСК К ДЬЯВОЛУ EXP 1000 9 000 000 130 738 9 000 -30
8 ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ. ПЕРЕВЫПУСК PIFD / CRP 600 9 000 000 130 738 15 000 -
9 БУДЬ МОИМИ ГЛАЗАМИ CP 1000 8 000 000 116 212 8 000 -
10 КЛОН WP / EXP 800 8 000 000 116 212 10 000 -
  113 000 000 1 641 488  

Предстоящий уикенд не порадует кинотеатры кассовыми новинками. Скорее всего, тройка лидеров не изменится относительно предыдущей недели.

Лучшей новинкой станет отечественная комедия ПРИПЛЫЛИ! (NKI), которая, судя по предпродажам, заработает не более 10 млн рублей. Правда, не исключено, что картина «раскачается» по ходу уикенда.

На схожие цифры претендует мексиканский мультфильм КРУТЫЕ ЯЙЦА 2 (PRD). Релиз станет главным предложением для семейной аудитории на уикенде. 

Другие новинки, триллеры БУДЬ МОИМИ ГЛАЗАМИ (CP) и КЛОН (EXP/WP), могут претендовать на результат лишь порядка 8 млн рублей за четыре дня проката. 

Также стоит отметить ре-релиз фильма Мартина Скорсезе ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ. ПЕРЕВЫПУСК (PIFD/CRP), который показывает хорошие для уикенда предпродажи. Учитывая специфику перевыпусков, достаточно сложно предсказать, насколько широкую аудиторию он заинтересует. Осторожно предположим, что касса релиза окажется на уровне 9-10 млн рублей.

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18.05.2022 Автор: БК