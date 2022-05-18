Прогноз кассовых сборов России на уикенде 19–22 мая

Предстоящий уикенд не порадует кинотеатры кассовыми новинками. Скорее всего, тройка лидеров не изменится относительно предыдущей недели.

Лучшей новинкой станет отечественная комедия ПРИПЛЫЛИ! (NKI), которая, судя по предпродажам, заработает не более 10 млн рублей. Правда, не исключено, что картина «раскачается» по ходу уикенда.

На схожие цифры претендует мексиканский мультфильм КРУТЫЕ ЯЙЦА 2 (PRD). Релиз станет главным предложением для семейной аудитории на уикенде.

Другие новинки, триллеры БУДЬ МОИМИ ГЛАЗАМИ (CP) и КЛОН (EXP/WP), могут претендовать на результат лишь порядка 8 млн рублей за четыре дня проката.

Также стоит отметить ре-релиз фильма Мартина Скорсезе ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ. ПЕРЕВЫПУСК (PIFD/CRP), который показывает хорошие для уикенда предпродажи. Учитывая специфику перевыпусков, достаточно сложно предсказать, насколько широкую аудиторию он заинтересует. Осторожно предположим, что касса релиза окажется на уровне 9-10 млн рублей.

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18.05.2022 Автор: БК