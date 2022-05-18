Прогноз кассовых сборов России на уикенде 19–22 мая

Тройка лидеров не изменится
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
|NKI
|1000
|20 000 000
|290 529
|20 000
|-20
|2
|ФЛЕШБЭК
|MD
|1200
|18 000 000
|261 476
|15 000
|-27
|3
|БОТАН И СУПЕРБАБА
|CRP
|1800
|11 000 000
|159 791
|6 111
|-38
|4
|БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ
|VLG
|1500
|10 000 000
|145 264
|6 667
|-27
|5
|ПРИПЛЫЛИ!
|NKI
|1200
|10 000 000
|145 264
|8 333
|-
|6
|КРУТЫЕ ЯЙЦА 2
|PRD
|1000
|10 000 000
|145 264
|10 000
|-
|7
|ЗАКЛЯТЬЕ: СПУСК К ДЬЯВОЛУ
|EXP
|1000
|9 000 000
|130 738
|9 000
|-30
|8
|ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ. ПЕРЕВЫПУСК
|PIFD / CRP
|600
|9 000 000
|130 738
|15 000
|-
|9
|БУДЬ МОИМИ ГЛАЗАМИ
|CP
|1000
|8 000 000
|116 212
|8 000
|-
|10
|КЛОН
|WP / EXP
|800
|8 000 000
|116 212
|10 000
|-
|113 000 000
|1 641 488
Предстоящий уикенд не порадует кинотеатры кассовыми новинками. Скорее всего, тройка лидеров не изменится относительно предыдущей недели.
Лучшей новинкой станет отечественная комедия ПРИПЛЫЛИ! (NKI), которая, судя по предпродажам, заработает не более 10 млн рублей. Правда, не исключено, что картина «раскачается» по ходу уикенда.
На схожие цифры претендует мексиканский мультфильм КРУТЫЕ ЯЙЦА 2 (PRD). Релиз станет главным предложением для семейной аудитории на уикенде.
Другие новинки, триллеры БУДЬ МОИМИ ГЛАЗАМИ (CP) и КЛОН (EXP/WP), могут претендовать на результат лишь порядка 8 млн рублей за четыре дня проката.
Также стоит отметить ре-релиз фильма Мартина Скорсезе ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ. ПЕРЕВЫПУСК (PIFD/CRP), который показывает хорошие для уикенда предпродажи. Учитывая специфику перевыпусков, достаточно сложно предсказать, насколько широкую аудиторию он заинтересует. Осторожно предположим, что касса релиза окажется на уровне 9-10 млн рублей.
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18.05.2022 Автор: БК