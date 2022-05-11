Прогноз кассовых сборов России на уикенде 12–15 мая

Боевик «Флешбэк» возглавит прокат
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ФЛЕШБЭК
|MD
|1000
|30 000 000
|432 152
|30 000
|-
|2
|АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
|NKI
|1500
|25 000 000
|360 127
|16 667
|-
|3
|БОТАН И СУПЕРБАБА
|CRP
|1500
|20 000 000
|288 101
|13 333
|-
|4
|1941. КРЫЛЬЯ НАД БЕРЛИНОМ
|CRP
|2000
|18 000 000
|259 291
|9 000
|-
|5
|БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ
|VLG
|1500
|15 000 000
|216 076
|10 000
|-
|108 000 000
|1 555 748
Постпраздничные уикенды редко удивляют своими сборами, а в нынешней ситуации и подавно ожидать прорыв не стоит. Тем не менее, лидерство в прокате захватит новинка — боевик с Лиамом Ниссоном в главной роли ФЛЕШБЭК (MD). Проект показывает предпродажи на уровне одного из предыдущих фильмов актера, проекта ЧЕСТНЫЙ ВОР, поэтому скорее всего и стартовые показатели у них будут схожими — в районе 30 млн рублей.
Отечественная комедия БОТАН И СУПЕРБАБА (CRP) выступит на уровне недавнего схожего релиза, фильма ОТЧАЯННЫЕ ДОЛЬЩИКИ, и пополнить свою копилку примерно на 20 млн рублей.
Остальные новинки скорее всего не смогут преодолеть рубеж сборов в 10 млн рублей.
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11.05.2022 Автор: БК