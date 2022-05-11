Прогноз кассовых сборов России на уикенде 12–15 мая

Постпраздничные уикенды редко удивляют своими сборами, а в нынешней ситуации и подавно ожидать прорыв не стоит. Тем не менее, лидерство в прокате захватит новинка — боевик с Лиамом Ниссоном в главной роли ФЛЕШБЭК (MD). Проект показывает предпродажи на уровне одного из предыдущих фильмов актера, проекта ЧЕСТНЫЙ ВОР, поэтому скорее всего и стартовые показатели у них будут схожими — в районе 30 млн рублей.

Отечественная комедия БОТАН И СУПЕРБАБА (CRP) выступит на уровне недавнего схожего релиза, фильма ОТЧАЯННЫЕ ДОЛЬЩИКИ, и пополнить свою копилку примерно на 20 млн рублей.

Остальные новинки скорее всего не смогут преодолеть рубеж сборов в 10 млн рублей.

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11.05.2022 Автор: БК