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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 12–15 мая


Боевик «Флешбэк» возглавит прокат

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ФЛЕШБЭК MD 1000 30 000 000 432 152 30 000 -
2 АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ NKI 1500 25 000 000 360 127 16 667 -
3 БОТАН И СУПЕРБАБА CRP 1500 20 000 000 288 101 13 333 -
4 1941. КРЫЛЬЯ НАД БЕРЛИНОМ CRP 2000 18 000 000 259 291 9 000 -
5 БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ VLG 1500 15 000 000 216 076 10 000 -
  108 000 000 1 555 748  

Постпраздничные уикенды редко удивляют своими сборами, а в нынешней ситуации и подавно ожидать прорыв не стоит. Тем не менее, лидерство в прокате захватит новинка — боевик с Лиамом Ниссоном в главной роли ФЛЕШБЭК (MD). Проект показывает предпродажи на уровне одного из предыдущих фильмов актера, проекта ЧЕСТНЫЙ ВОР, поэтому скорее всего и стартовые показатели у них будут схожими — в районе 30 млн рублей.

Отечественная комедия БОТАН И СУПЕРБАБА (CRP) выступит на уровне недавнего схожего релиза, фильма ОТЧАЯННЫЕ ДОЛЬЩИКИ, и пополнить свою копилку примерно на 20 млн рублей.

Остальные новинки скорее всего не смогут преодолеть рубеж сборов в 10 млн рублей. 

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11.05.2022 Автор: БК