Прогноз кассовых сборов России на уикенде 5–8 мая

Лидеры останутся прежними
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ
|VLG
|1500
|40 000 000
|548 847
|26 667
|-
|2
|АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
|NKI
|1000
|40 000 000
|548 847
|40 000
|-
|3
|1941. КРЫЛЬЯ НАД БЕРЛИНОМ
|CRP
|2000
|35 000 000
|480 241
|17 500
|-
|4
|ОТЧАЯННЫЕ ДОЛЬЩИКИ
|CP
|1400
|20 000 000
|274 424
|14 286
|-
|5
|ПЕРВЫЙ ОСКАР
|CP
|1500
|15 000 000
|205 818
|10 000
|-
|150 000 000
|2 058 178
Предстоящий уикенд обойдется без крупных новинок, которые смогли преодолеть рубеж в 10 млн рублей за четыре дня проката. Тройка лидеров скорее всего останется неизменной.
Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram
Смотрите также:
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 28 апреля – 1 мая
04.05.2022 Автор: БК