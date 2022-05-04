Прогноз кассовых сборов России на уикенде 5–8 мая

Предстоящий уикенд обойдется без крупных новинок, которые смогли преодолеть рубеж в 10 млн рублей за четыре дня проката. Тройка лидеров скорее всего останется неизменной.

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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 28 апреля – 1 мая

04.05.2022 Автор: БК