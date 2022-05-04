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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 5–8 мая


Лидеры останутся прежними

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ VLG 1500 40 000 000 548 847 26 667 -
2 АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ NKI 1000 40 000 000 548 847 40 000 -
3 1941. КРЫЛЬЯ НАД БЕРЛИНОМ CRP 2000 35 000 000 480 241 17 500 -
4 ОТЧАЯННЫЕ ДОЛЬЩИКИ CP 1400 20 000 000 274 424 14 286 -
5 ПЕРВЫЙ ОСКАР CP 1500 15 000 000 205 818 10 000 -
  150 000 000 2 058 178  

Предстоящий уикенд обойдется без крупных новинок, которые смогли преодолеть рубеж в 10 млн рублей за четыре дня проката. Тройка лидеров скорее всего останется неизменной.

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