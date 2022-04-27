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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 28 апреля–1 мая


За лидерство поборются «Бука. Моё любимое чудище» и «1941. Крылья над Берлином»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 1941. КРЫЛЬЯ НАД БЕРЛИНОМ CRP 2000 60 000 000 778 412 30 000 -
2 БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ VLG 1800 60 000 000 778 412 33 333 -
3 АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ NKI 1000 25 000 000 324 338 25 000 -
4 ПЕРВЫЙ ОСКАР CP 1800 22 000 000 285 418 12 222 -30
5 ОТЧАЯННЫЕ ДОЛЬЩИКИ CP 1400 15 000 000 194 603 10 714 -
6 ФИННИК CP 800 10 000 000 129 735 12 500 -37
7 ОПЕРАЦИЯ: МЯСНОЙ ФАРШ PRD 800 10 000 000 129 735 12 500 -
8 АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ SPPR 500 10 000 000 129 735 20 000 -35
  212 000 000 2 750 389  

Последний апрельский уикенд перед праздниками вряд ли порадует кинотеатры большими сборами — основные надежды будут возложены уже на майский прокат.

Тем не менее, лидерство здесь могут разделить мультфильм БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ (VLG) и военная драма 1941. КРЫЛЬЯ НАД БЕРЛИНОМ (CRP). Оба отечественных проекта не пересекаются своими целевыми аудиториями и должны показать результат на уровне 50-60 млн рублей.

Неплохие предпродажи показывает также рассчитанный на семейную аудиторию АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (NKI). Скорее всего его старт будет схож с показателями МОЕЙ УЖАСНОЙ СЕСТРЫ и составит порядка 25 млн рублей за четыре дня проката.

Пока не самые впечатляющие цифры на предпродажах показывают комедия ОТЧАЯННЫЕ ДОЛЬЩИКИ (CP) и военная драма ОПЕРАЦИЯ: МЯСНОЙ ФАРШ (PRD), но широкая роспись у первого и богатый актерский состав второго должны позволить им записать на свой счет 15 и 10 млн рублей соответственно.

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