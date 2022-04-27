Прогноз кассовых сборов России на уикенде 28 апреля–1 мая

Последний апрельский уикенд перед праздниками вряд ли порадует кинотеатры большими сборами — основные надежды будут возложены уже на майский прокат.

Тем не менее, лидерство здесь могут разделить мультфильм БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ (VLG) и военная драма 1941. КРЫЛЬЯ НАД БЕРЛИНОМ (CRP). Оба отечественных проекта не пересекаются своими целевыми аудиториями и должны показать результат на уровне 50-60 млн рублей.

Неплохие предпродажи показывает также рассчитанный на семейную аудиторию АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (NKI). Скорее всего его старт будет схож с показателями МОЕЙ УЖАСНОЙ СЕСТРЫ и составит порядка 25 млн рублей за четыре дня проката.

Пока не самые впечатляющие цифры на предпродажах показывают комедия ОТЧАЯННЫЕ ДОЛЬЩИКИ (CP) и военная драма ОПЕРАЦИЯ: МЯСНОЙ ФАРШ (PRD), но широкая роспись у первого и богатый актерский состав второго должны позволить им записать на свой счет 15 и 10 млн рублей соответственно.

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