Прогноз кассовых сборов России на уикенде 28 апреля–1 мая

За лидерство поборются «Бука. Моё любимое чудище» и «1941. Крылья над Берлином»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|1941. КРЫЛЬЯ НАД БЕРЛИНОМ
|CRP
|2000
|60 000 000
|778 412
|30 000
|-
|2
|БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ
|VLG
|1800
|60 000 000
|778 412
|33 333
|-
|3
|АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
|NKI
|1000
|25 000 000
|324 338
|25 000
|-
|4
|ПЕРВЫЙ ОСКАР
|CP
|1800
|22 000 000
|285 418
|12 222
|-30
|5
|ОТЧАЯННЫЕ ДОЛЬЩИКИ
|CP
|1400
|15 000 000
|194 603
|10 714
|-
|6
|ФИННИК
|CP
|800
|10 000 000
|129 735
|12 500
|-37
|7
|ОПЕРАЦИЯ: МЯСНОЙ ФАРШ
|PRD
|800
|10 000 000
|129 735
|12 500
|-
|8
|АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ
|SPPR
|500
|10 000 000
|129 735
|20 000
|-35
|212 000 000
|2 750 389
Последний апрельский уикенд перед праздниками вряд ли порадует кинотеатры большими сборами — основные надежды будут возложены уже на майский прокат.
Тем не менее, лидерство здесь могут разделить мультфильм БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ (VLG) и военная драма 1941. КРЫЛЬЯ НАД БЕРЛИНОМ (CRP). Оба отечественных проекта не пересекаются своими целевыми аудиториями и должны показать результат на уровне 50-60 млн рублей.
Неплохие предпродажи показывает также рассчитанный на семейную аудиторию АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (NKI). Скорее всего его старт будет схож с показателями МОЕЙ УЖАСНОЙ СЕСТРЫ и составит порядка 25 млн рублей за четыре дня проката.
Пока не самые впечатляющие цифры на предпродажах показывают комедия ОТЧАЯННЫЕ ДОЛЬЩИКИ (CP) и военная драма ОПЕРАЦИЯ: МЯСНОЙ ФАРШ (PRD), но широкая роспись у первого и богатый актерский состав второго должны позволить им записать на свой счет 15 и 10 млн рублей соответственно.
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