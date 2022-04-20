Прогноз кассовых сборов России на уикенде 21–24 апреля

«Первый Оскар» должен возглавить прокат
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ПЕРВЫЙ ОСКАР
|CP
|1700
|80 000 000
|1 001 879
|47 059
|-
|2
|ФИННИК
|CP
|1300
|22 000 000
|275 517
|16 923
|-39
|3
|ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ
|VLG
|700
|16 000 000
|200 376
|22 857
|-24
|4
|АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ
|SPPR
|500
|16 000 000
|200 376
|32 000
|-34
|5
|РОДИТЕЛИ СТРОГОГО РЕЖИМА
|MVK
|1000
|15 000 000
|187 852
|15 000
|-25
|6
|КАЗНЬ
|VLG
|700
|15 000 000
|187 852
|21 429
|-
|7
|МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН
|CP
|1800
|14 000 000
|175 329
|7 778
|-43
|8
|БРАТЦЫ КРОЛИКИ: ПАСХАЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ
|MD
|1500
|12 000 000
|150 282
|8 000
|-
|9
|ПРИЗРАКИ КВАРТИРЫ 203
|EXP
|600
|10 000 000
|125 235
|16 667
|-
|200 000 000
|2 504 696
В российском кинопрокате впервые с конца марта наконец-то сменится лидер. Главной новинкой уикенда станет военная драма Сергея Мокрицкого ПЕРВЫЙ ОСКАР (CP). У релиза впечатляющие по нынешним временам предпродажи и все шансы повторить старт прошлогоднего ДЕВЯТАЕВА. Рискнем предположить что картина освоит за четыре дня проката порядка 75-80 млн рублей.
Отечественный триллер КАЗНЬ (VLG) про поимку серийного маньяка в СССР претендует на старт в районе 15 млн рублей. Подобные картины редки в нашем прокате, но событийности релиза должно хватить на то, чтобы попасть в пятерку лучших по итогу уикенда.
Мультфильм БРАТЦЫ КРОЛИКИ: ПАСХАЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ (MD) и хоррор ПРИЗРАКИ КВАРТИРЫ 203 (EXP) претендуют на более узкие зрительские сегменты, но преодолеть отметку в 10 млн рублей вполне способны.
Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram
Смотрите также:
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 14–17 апреля
20.04.2022 Автор: БК