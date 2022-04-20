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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 21–24 апреля


«Первый Оскар» должен возглавить прокат

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ПЕРВЫЙ ОСКАР CP 1700 80 000 000 1 001 879 47 059 -
2 ФИННИК CP 1300 22 000 000 275 517 16 923 -39
3 ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ VLG 700 16 000 000 200 376 22 857 -24
4 АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ SPPR 500 16 000 000 200 376 32 000 -34
5 РОДИТЕЛИ СТРОГОГО РЕЖИМА MVK 1000 15 000 000 187 852 15 000 -25
6 КАЗНЬ VLG 700 15 000 000 187 852 21 429 -
7 МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН CP 1800 14 000 000 175 329 7 778 -43
8 БРАТЦЫ КРОЛИКИ: ПАСХАЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ MD 1500 12 000 000 150 282 8 000 -
9 ПРИЗРАКИ КВАРТИРЫ 203 EXP 600 10 000 000 125 235 16 667 -
  200 000 000 2 504 696  

В российском кинопрокате впервые с конца марта наконец-то сменится лидер. Главной новинкой уикенда станет военная драма Сергея Мокрицкого ПЕРВЫЙ ОСКАР (CP). У релиза впечатляющие по нынешним временам предпродажи и все шансы повторить старт прошлогоднего ДЕВЯТАЕВА. Рискнем предположить что картина освоит за четыре дня проката порядка 75-80 млн рублей.

Отечественный триллер КАЗНЬ (VLG) про поимку серийного маньяка в СССР претендует на старт в районе 15 млн рублей. Подобные картины редки в нашем прокате, но событийности релиза должно хватить на то, чтобы попасть в пятерку лучших по итогу уикенда. 

Мультфильм БРАТЦЫ КРОЛИКИ: ПАСХАЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ (MD) и хоррор ПРИЗРАКИ КВАРТИРЫ 203 (EXP) претендуют на более узкие зрительские сегменты, но преодолеть отметку в 10 млн рублей вполне способны. 

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20.04.2022 Автор: БК