Прогноз кассовых сборов России на уикенде 21–24 апреля

В российском кинопрокате впервые с конца марта наконец-то сменится лидер. Главной новинкой уикенда станет военная драма Сергея Мокрицкого ПЕРВЫЙ ОСКАР (CP). У релиза впечатляющие по нынешним временам предпродажи и все шансы повторить старт прошлогоднего ДЕВЯТАЕВА. Рискнем предположить что картина освоит за четыре дня проката порядка 75-80 млн рублей.



Отечественный триллер КАЗНЬ (VLG) про поимку серийного маньяка в СССР претендует на старт в районе 15 млн рублей. Подобные картины редки в нашем прокате, но событийности релиза должно хватить на то, чтобы попасть в пятерку лучших по итогу уикенда.



Мультфильм БРАТЦЫ КРОЛИКИ: ПАСХАЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ (MD) и хоррор ПРИЗРАКИ КВАРТИРЫ 203 (EXP) претендуют на более узкие зрительские сегменты, но преодолеть отметку в 10 млн рублей вполне способны.



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20.04.2022 Автор: БК