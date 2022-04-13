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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 14–17 апреля


Лидеры останутся прежними

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ФИННИК CP 1800 40 000 000 484 262 22 222 -20
2 МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН CP 2000 30 000 000 363 196 15 000 -30
3 ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ VLG 700 26 000 000 314 770 37 143 -2
4 АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ SPPR 600 25 000 000 302 663 41 667 -19
5 ПОДЕЛЬНИКИ CP 800 20 000 000 242 131 25 000 -
6 РОДИТЕЛИ СТРОГОГО РЕЖИМА MVK 700 12 000 000 145 278 17 143 -
7 ОБРАТИМАЯ РЕАЛЬНОСТЬ CP 800 10 000 000 121 065 12 500 -
8 КРАСАВИЦА И ДРАКОН EXP 600 10 000 000 121 065 16 667 -
  173 000 000 2 094 431  

В предстоящий уикенд не ожидается новинок широкого проката с большим кассовым потенциалом. По всей видимости, общая касса уикенда продолжит падать.

Отечественный проект ПОДЕЛЬНИКИ (CP) станет главной новинкой уикенда. У релиза неплохие для жанра предпродажи и все перспективы освоить за уикенд порядка 20 млн рублей. Как минимум в два раза хуже выступит другой фильм дистрибьютора, проект ОБРАТИМАЯ РЕАЛЬНОСТЬ (CP). Фантастическая картина может рассчитывать примерно на 10 млн рублей.

Семейный релиз РОДИТЕЛИ СТРОГОГО РЕЖИМА (MVK) с Евгением Ткачуком в главной роли может претендовать на 12 млн рублей за четыре дня проката. Красочное аниме КРАСАВИЦА И ДРАКОН (EXP) скорее всего неплохо сработает на целевую аудиторию, но, судя по предпродажам, не соберет более 10 млн рублей: во многом это связано и с превью-показами на прошлой неделе, которые собрали на себе бóльшую их часть. 

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13.04.2022 Автор: БК