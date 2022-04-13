Прогноз кассовых сборов России на уикенде 14–17 апреля

Лидеры останутся прежними
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ФИННИК
|CP
|1800
|40 000 000
|484 262
|22 222
|-20
|2
|МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН
|CP
|2000
|30 000 000
|363 196
|15 000
|-30
|3
|ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ
|VLG
|700
|26 000 000
|314 770
|37 143
|-2
|4
|АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ
|SPPR
|600
|25 000 000
|302 663
|41 667
|-19
|5
|ПОДЕЛЬНИКИ
|CP
|800
|20 000 000
|242 131
|25 000
|-
|6
|РОДИТЕЛИ СТРОГОГО РЕЖИМА
|MVK
|700
|12 000 000
|145 278
|17 143
|-
|7
|ОБРАТИМАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
|CP
|800
|10 000 000
|121 065
|12 500
|-
|8
|КРАСАВИЦА И ДРАКОН
|EXP
|600
|10 000 000
|121 065
|16 667
|-
|173 000 000
|2 094 431
В предстоящий уикенд не ожидается новинок широкого проката с большим кассовым потенциалом. По всей видимости, общая касса уикенда продолжит падать.
Отечественный проект ПОДЕЛЬНИКИ (CP) станет главной новинкой уикенда. У релиза неплохие для жанра предпродажи и все перспективы освоить за уикенд порядка 20 млн рублей. Как минимум в два раза хуже выступит другой фильм дистрибьютора, проект ОБРАТИМАЯ РЕАЛЬНОСТЬ (CP). Фантастическая картина может рассчитывать примерно на 10 млн рублей.
Семейный релиз РОДИТЕЛИ СТРОГОГО РЕЖИМА (MVK) с Евгением Ткачуком в главной роли может претендовать на 12 млн рублей за четыре дня проката. Красочное аниме КРАСАВИЦА И ДРАКОН (EXP) скорее всего неплохо сработает на целевую аудиторию, но, судя по предпродажам, не соберет более 10 млн рублей: во многом это связано и с превью-показами на прошлой неделе, которые собрали на себе бóльшую их часть.
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13.04.2022 Автор: БК