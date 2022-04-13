Прогноз кассовых сборов России на уикенде 14–17 апреля

В предстоящий уикенд не ожидается новинок широкого проката с большим кассовым потенциалом. По всей видимости, общая касса уикенда продолжит падать.

Отечественный проект ПОДЕЛЬНИКИ (CP) станет главной новинкой уикенда. У релиза неплохие для жанра предпродажи и все перспективы освоить за уикенд порядка 20 млн рублей. Как минимум в два раза хуже выступит другой фильм дистрибьютора, проект ОБРАТИМАЯ РЕАЛЬНОСТЬ (CP). Фантастическая картина может рассчитывать примерно на 10 млн рублей.

Семейный релиз РОДИТЕЛИ СТРОГОГО РЕЖИМА (MVK) с Евгением Ткачуком в главной роли может претендовать на 12 млн рублей за четыре дня проката. Красочное аниме КРАСАВИЦА И ДРАКОН (EXP) скорее всего неплохо сработает на целевую аудиторию, но, судя по предпродажам, не соберет более 10 млн рублей: во многом это связано и с превью-показами на прошлой неделе, которые собрали на себе бóльшую их часть.

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