Прогноз кассовых сборов России на уикенде 7–10 апреля

В отечественном прокате, вероятно, продолжит лидировать мультфильм ФИННИК (CP). Проект продолжит мягкое падение относительно прошлой недели и запишет на свой счет еще порядка 60 млн рублей.

Лучшей из новинок станет анимационный релиз МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН (CP). Российско-турецкий проект пока показывает не очень высокий уровень предпродаж, но, учитывая активность целевой аудитории в последние недели, вполне может рассчитывать на 45–50 млн рублей за четыре дня проката.

Еще одной крупной новинкой недели должен стать фантастический проект ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ (VLG). Картина с Мишель Йео в главной роли может заработать около 28 млн рублей.

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