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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 7–10 апреля


Лучшей из новинок должен стать мультфильм «Мальчик-дельфин»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ФИННИК CP 2000 60 000 000 713 521 30 000 -39
2 МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН CP 1600 45 000 000 535 141 28 125 -
3 АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ SPPR 700 30 000 000 356 761 42 857 -30
4 ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ VLG 1000 28 000 000 332 977 28 000 -
5 МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА NKI 1800 12 000 000 142 704 6 667 -42
6 ПОСЛЕДНЕЕ ПРИШЕСТВИЕ ДЬЯВОЛА EXP 1000 10 000 000 118 920 10 000 -38
  185 000 000 2 200 024  

В отечественном прокате, вероятно, продолжит лидировать мультфильм ФИННИК (CP). Проект продолжит мягкое падение относительно прошлой недели и запишет на свой счет еще порядка 60 млн рублей.

Лучшей из новинок станет анимационный релиз МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН (CP). Российско-турецкий проект пока показывает не очень высокий уровень предпродаж, но, учитывая активность целевой аудитории в последние недели, вполне может рассчитывать на 45–50 млн рублей за четыре дня проката.

Еще одной крупной новинкой недели должен стать фантастический проект ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ (VLG). Картина с Мишель Йео в главной роли может заработать около 28 млн рублей.

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