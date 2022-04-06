Прогноз кассовых сборов России на уикенде 7–10 апреля

Лучшей из новинок должен стать мультфильм «Мальчик-дельфин»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ФИННИК
|CP
|2000
|60 000 000
|713 521
|30 000
|-39
|2
|МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН
|CP
|1600
|45 000 000
|535 141
|28 125
|-
|3
|АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ
|SPPR
|700
|30 000 000
|356 761
|42 857
|-30
|4
|ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ
|VLG
|1000
|28 000 000
|332 977
|28 000
|-
|5
|МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА
|NKI
|1800
|12 000 000
|142 704
|6 667
|-42
|6
|ПОСЛЕДНЕЕ ПРИШЕСТВИЕ ДЬЯВОЛА
|EXP
|1000
|10 000 000
|118 920
|10 000
|-38
|185 000 000
|2 200 024
В отечественном прокате, вероятно, продолжит лидировать мультфильм ФИННИК (CP). Проект продолжит мягкое падение относительно прошлой недели и запишет на свой счет еще порядка 60 млн рублей.
Лучшей из новинок станет анимационный релиз МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН (CP). Российско-турецкий проект пока показывает не очень высокий уровень предпродаж, но, учитывая активность целевой аудитории в последние недели, вполне может рассчитывать на 45–50 млн рублей за четыре дня проката.
Еще одной крупной новинкой недели должен стать фантастический проект ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ (VLG). Картина с Мишель Йео в главной роли может заработать около 28 млн рублей.
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