Предпродажи уикенда: «Конец славы» выступает на уровне «Беспринципных в деревне»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим комедию КОНЕЦ СЛАВЫ (CP), семейный проект Я – МЕДВЕДЬ (CRP), молодежную мелодраму МОЯ ПРЕКРАСНАЯ СВАДЬБА (VLG) и хоррор ИЗБАВИ НАС. ОДЕРЖИМЫЕ (EXP).

Высокие предпродажи демонстрирует комедия КОНЕЦ СЛАВЫ - 2,193 млн рублей. Картина Марюса Вайсберга немного превзошла БЕСПРИНЦИПНЫХ В ДЕРЕВНЕ (2,181 млн рублей, стартовые сборы – 107,3 млн), где одну из ролей также играл Павел Деревянко. Помомо этого позади остался НЕПОСЛУШНИК 2 (1,57 млн, стартовые сборы – 90,6 млн). В то же время новинка уступила аналогам ПАПЫ ПРОТИВ МАМ (2,2 млн, стартовые сборы – 70,7 млн) и МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ (2,9 млн, стартовые сборы – 118,5 млн).

Фильм Уровень предпродаж (млн рублей) МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ 2,938 ПАПЫ ПРОТИВ МАМ 2,228 КОНЕЦ СЛАВЫ 2,193 БЕСПРИНЦИПНЫЕ В ДЕРЕВНЕ 2,181 НЕПОСЛУШНИК 2 1,573

Предпродажи семейной картины Я – МЕДВЕДЬ составили 978,4 тысяч рублей. Картина немного не дотянула до недавних ХОККЕЙНЫХ ПАП (1,056 млн рублей, стартовые сборы – 58 млн), а также проиграла аналогу ПАЛЬМА (1,108 млн рублей, стартовые сборы – 103,9 млн). В то же время Я – МЕДВЕДЬ заметно превзошел другие проекты для семейной аудитории ИВАН СЕМЕНОВ: БОЛЬШОЙ ПОХОД (683,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 27,3 млн) и МОЙ ПАПА – ВОЖДЬ (580,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 35,7 млн)

Фильм Уровень предпродаж (млн рублей) ПАЛЬМА 1,108 ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ 1,056 Я – МЕДВЕДЬ 0,987 ИВАН СЕМЕНОВ: БОЛЬШОЙ ПОХОД 0,683 МОЙ ПАПА – ВОЖДЬ 0,581

Новая часть молодежной романтической франшизы МОЯ ПРЕКРАСНАЯ СВАДЬБА ощутимо уступила оригиналу, вышедшему чуть меньше года назад. Новинка предварительно заработала 399 тысяч рублей, что почти в три раза меньше показателей МОЕГО ПРЕКРАСНОГО НЕСЧАСТЬЯ (1,134 млн, стартовые сборы – 38,1 млн). Среди прочего лента проиграла четвертой (3,4 млн рублей, стартовые сборы – 59,1 млн) и пятой (4,2 млн, стартовые сборы – 85,3 млн) частям франшизы ПОСЛЕ, а также оригинальной подростковой мелодраме В МЕТРЕ ДРУГ ОТ ДРУГА (1,001 млн рублей, стартовые сборы – 81,3 млн). В то же время новинка смогла обойти голливудский ромком Марюса Вайсберга ИРОНИЯ СУДЬБЫ В ГОЛЛИВУДЕ (190,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 14,4 млн).

Фильм Уровень предпродаж (млн рублей) ПОСЛЕ. НАВСЕГДА 4,242 ПОСЛЕ. ДОЛГО И СЧАСТЛИВО 3,426 МОЕ ПРЕКРАСНОЕ НЕСЧАСТЬЕ 1,134 В МЕТРЕ ДРУГ ОТ ДРУГА 1,001 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ СВАДЬБА 0,399 ИРОНИЯ СУДЬБЫ В ГОЛЛИВУДЕ 0,190

Освоив на предпродажах 126,2 тысяч рублей, новый хоррор от компании «Экспонента» ИЗБАВИ НАС. ОДЕРЖИМЫЕ превзошел различных представителей жанра от своего дистрибьютора, включая ленты ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ. ШЕПОТ ВЕДЬМЫ (66,7 тысяч, стартовые сборы – 9,5 млн), ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ДРУГОЕ ИЗМЕРЕНИЕ (59,8 тысяч, стартовые сборы – 9,2 млн), ЗАКЛЯТИЕ. ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА (50,4 тысяч, стартовые сборы – 8,9 млн), а также фильм ужасов ОДЕРЖИМЫЕ ЗЛОМ (42,7 тысяч, стартовые сборы – 10,5 млн) от прокатчика «Атмосфера кино». В то же время новинка уступила аналогу СИНИСТЕР: НАЧАЛО (158,2 тысяч, стартовые сборы – 20,2 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) СИНИСТЕР: НАЧАЛО 158,2 ИЗБАВИ НАС. ОДЕРЖИМЫЕ 126,2 ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ. ШЕПОТ ВЕДЬМЫ 66,7 ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ДРУГОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 59,8 ЗАКЛЯТИЕ. ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА 50,4 ОДЕРЖИМЫЕ ЗЛОМ 47,2

Фото: кадр со съемок фильма КОНЕЦ СЛАВЫ

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31.01.2024 Автор: Никита Никитин