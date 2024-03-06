Предпродажи уикенда: «Онегин» опережает «Мастера и Маргариту»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим экранизацию классического произведения Александра Пушкина ОНЕГИН (AK), а также две комедии, АДАМ И ЕВА (CP) и ЛЮБОВЬ СО ВТОРОГО ВЗГЛЯДА (NMG).

Впечатляющие предпродажи демонстрирует долгожданный ОНЕГИН, предварительно собравший 36 млн рублей. Это превосходит показатели недавней экранизации Михаила Булгакова МАСТЕР И МАРГАРИТА (35,1 млн рублей, стартовые сборы – 418 млн). Также далеко позади осталась историческая лента МАТИЛЬДА (6,9 млн рублей, стартовые сборы – 231 млн), которая, впрочем, выходила в 2017 году.

Фильм Уровень предпродаж (млн рублей) ОНЕГИН 36,014 МАСТЕР И МАРГАРИТА 35,115 МАТИЛЬДА 6,919

Из двух рассмотренных комедий более внушительные предпродажи наблюдаются у проекта АДАМ И ЕВА - 3,2 млн рублей. Это превосходит данные аналогов МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ (2,9 млн рублей, стартовые сборы – 118,5 млн) и БЕСПРИНЦИПНЫЕ В ДЕРЕВНЕ (2,2 млн рублей, стартовые сборы – 107,3 млн). Ромком ЛЮБОВЬ СО ВТОРОГО ВЗГЛЯДА может похвастаться предпродажами в размере 1,5 млн. Тем самым новинка опередила релизы БЫТЬ (818 тысяч рублей, стартовые сборы – 46,3 млн), ЛЮБОВНИКИ (778,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 60 млн) и СВОБОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (705,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 60,6 млн).

Фильм Уровень предпродаж (млн рублей) АДАМ И ЕВА 3,221 МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ 2,937 БЕСПРИНЦИПНЫЕ В ДЕРЕВНЕ 2,181 ЛЮБОВЬ СО ВТОРОГО ВЗГЛЯДА 1,487 БЫТЬ 0,818 ЛЮБОВНИКИ 0,779 СВОБОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 0,776

Фото: кадр из фильма ОНЕГИН

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

06.03.2024 Автор: Никита Никитин