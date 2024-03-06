Предпродажи уикенда: «Онегин» опережает «Мастера и Маргариту»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим экранизацию классического произведения Александра Пушкина ОНЕГИН (AK), а также две комедии, АДАМ И ЕВА (CP) и ЛЮБОВЬ СО ВТОРОГО ВЗГЛЯДА (NMG).
Впечатляющие предпродажи демонстрирует долгожданный ОНЕГИН, предварительно собравший 36 млн рублей. Это превосходит показатели недавней экранизации Михаила Булгакова МАСТЕР И МАРГАРИТА (35,1 млн рублей, стартовые сборы – 418 млн). Также далеко позади осталась историческая лента МАТИЛЬДА (6,9 млн рублей, стартовые сборы – 231 млн), которая, впрочем, выходила в 2017 году.
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(млн рублей)
|ОНЕГИН
|36,014
|МАСТЕР И МАРГАРИТА
|35,115
|МАТИЛЬДА
|6,919
Из двух рассмотренных комедий более внушительные предпродажи наблюдаются у проекта АДАМ И ЕВА - 3,2 млн рублей. Это превосходит данные аналогов МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ (2,9 млн рублей, стартовые сборы – 118,5 млн) и БЕСПРИНЦИПНЫЕ В ДЕРЕВНЕ (2,2 млн рублей, стартовые сборы – 107,3 млн). Ромком ЛЮБОВЬ СО ВТОРОГО ВЗГЛЯДА может похвастаться предпродажами в размере 1,5 млн. Тем самым новинка опередила релизы БЫТЬ (818 тысяч рублей, стартовые сборы – 46,3 млн), ЛЮБОВНИКИ (778,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 60 млн) и СВОБОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (705,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 60,6 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(млн рублей)
|АДАМ И ЕВА
|3,221
|МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ
|2,937
|БЕСПРИНЦИПНЫЕ В ДЕРЕВНЕ
|2,181
|ЛЮБОВЬ СО ВТОРОГО ВЗГЛЯДА
|1,487
|БЫТЬ
|0,818
|ЛЮБОВНИКИ
|0,779
|СВОБОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
|0,776
Фото: кадр из фильма ОНЕГИН
Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram
06.03.2024 Автор: Никита Никитин