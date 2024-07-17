Официальная касса России: дом – полная чаша

Уже месяц российский бокс-офис возглавляют короткометражные проекты с предсеансовым обслуживанием. В минувший уикенд за ними скрывались, как правило, мультфильмы ГАДКИЙ Я 4 и ГОЛОВОЛОМКА 2. Суммарно эти проекты заработали 98,1 млн рублей.

Главной новинкой недели стала семейная комедия НЕ ОДНА ДОМА. Ее выручка достигла 42,5 млн рублей, что выше цифр таких проектов, как МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА (26,6 млн рублей) и ИВАН СЕМЕНОВ – ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ! (37,5 млн рублей).

«У Миланы Хаметовой огромная армия фанатов. «Атмосфера кино» обеспечила картине отличную роспись, так что ее поклонники по всей стране активно поддерживают дебют своей звезды в кино. На фильм приходят дети без родителей, так что нам не нужно убеждать взрослую аудиторию. Надеюсь, мы дойдем до сборов в 120–150 миллионов рублей. Во всяком случае, мы верим в длинный и успешный прокат», – прокомментировала ЭБК успех картины президент компании Arna Media Надежда Мотина.

Еще одна новинка, анимация БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. ВОКРУГ СВЕТА дебютировала на третьем месте с 20,0 млн рублей. Среди фильмов трилогии студии «Лицензионные бренды» это самый слабый старт: первая часть в 2019 году начинала работу с 27,3 млн рублей, а сиквел СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОСТАВКА в 2022 году порадовал суммой в 37,8 млн.

На четвертой строчке расположилась новинка с говорящим названием КУЛЬТУРНАЯ КОМЕДИЯ. Приключения чиновника и искусствоведа в Перми не привлекли массовую аудиторию: проект показал одну из самых низких средних заполняемостей на сеанс в чарте – всего лишь 4 человека. Собрать он сумел 16,6 млн рублей. Это выше цифр других летних комедий ЦПШ – СЕМЕЙНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ (7,0 млн) и БАР «МОСКВАЧИКИ» (11,1 млн), но ниже показателей проектов ОТЧАЯННЫЕ ДОЛЬЩИКИ (18,8 млн) и Я БОГИНЯ (25,8 млн).

Замкнул первую пятерку корейско-индонезийский хоррор АСТРАЛ. НОЧНОЙ КОШМАР. Новинка освоила 15,8 млн рублей, но выступила хуже, чем другие локализованные под популярную франшизу аналоги: АСТРАЛ. НОВЫЕ ДУШИ (36,2 млн) и АСТРАЛ: ПОТОМСТВО (34,9 млн). Впрочем, ей удалось обогнать АСТРАЛ. СЕМЕЙНЫЙ ОБРЯД (11,6 млн).

Новая анимация в прокате заметно повлияла на сборы летнего спешла ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА. Снижение сборов составило 47,9%, мультфильм записал на свой счёт еще 15,0 млн рублей. Этого оказалось достаточно, чтобы с общей суммой в 205 млн превысить тотал проекта КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ (200 млн).

Киноманский хоррор Тая Уэста МАКСИН XXX стартовал лишь с седьмой строчки с результатом в 13,8 млн рублей. Впрочем, это заметно вышел сборов другого авторского триллера РОД МУЖСКОЙ (6,4 млн) и проекта той же студии A24 ВСЕ СТРАХИ БО (11,5 млн).

На восьмую строчку рейтинга сместился французский фильм ужасов СИНИСТЕР. ПОЖИРАТЕЛЬ ДУШ. Среди официальных релизов первой десятки проект показал наилучшую наработку на сеанс (в среднем 13 человек). Общая сумма сборов составила 53,7 млн рублей. Среди хорроров этого года он уступает сейчас только лентам НЕЧИСТЬ (94,6 млн рублей) и АСТРАЛ. НОВЫЕ ДУШИ (80,5 млн).

Так же на прошлой неделе стартовали абсурдистская комедия ВТОРОЙ АКТ (2,6 млн, пятнадцатое место) и триллер НОЧНОЙ ЗАМЕС (2,3 млн, семнадцатое место).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 269 млн рублей, с учетом стран СНГ – 367 млн. Это на 0,9% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 11,4% больше, чем было на аналогичном уикенде 2023 года, когда чарт возглавлял триллер ГИПНОТИК.

Фото: кадр из фильма НЕ ОДНА ДОМА

17.07.2024 Автор: Вероника Скурихина