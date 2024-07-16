Надежда Мотина: «Мы разрушили стереотип о том, что кино с блогерами не работает»

Президент компании Arna Media рассказала БК о своем втором продюсерском проекте и о влиянии Миланы на прокат картины

Главную роль в семейной комедии НЕ ОДНА ДОМА Василия Свиридова о сообразительной пятикласснице, использующей гаджеты и возможности «умного дома» против подставной няни, исполнила популярный блогер Милана Хаметова. Компанию ей составили певец Дава, Равшана Куркова и Алексей Маклаков. О своем втором продюсерском проекте и о влиянии Миланы на прокат картины БК рассказала президент компании Arna Media Надежда Мотина.

Как вы оцениваете стартовый уикенд фильма НЕ ОДНА ДОМА?

Мы очень довольны результатами. Фильм идет по верхней границе наших прогнозов. В тяжелейшей конкуренции с ГОЛОВОЛОМКОЙ 2 и ГАДКИМ Я 4 он активно привлекает аудиторию в кинозалы. И на фильм приходят дети без родителей, так что нам не нужно убеждать взрослую аудиторию. Надеюсь, мы дойдем до сборов в 120–150 миллионов рублей. Во всяком случае, мы верим в длинный и успешный прокат.

Чем картина привлекла зрителей в первую очередь, на ваш взгляд?

Это добрая семейная комедия про детей и с ребенком в главной роли. У нас очень давно не было отечественных фильмов для этой аудитории. На «Кинопоиске» оценка составила 6,5 при 3 тысячах голосов. И у Миланы Хаметовой огромная армия фанатов. «Атмосфера кино» обеспечила картине отличную роспись, так что ее поклонники по всей стране активно поддерживают дебют своей звезды в кино.

Сложно было спрогнозировать влияние на результаты картины участия популярного блогера Миланы Хаметовой. Вы с самого начала верили в успех этой идеи?

В индустрии был стереотип о том, что кино с блогерами не работает. Мы очень рады его разрушить. Этот проект – уникальный пример того, как звезды стали продюсерами фильма и принесли на съемочную площадку свои идеи. Это помогло Милане быть максимально естественной в своей роли. Известный блогер и музыкальный исполнитель Дава, сыгравший в фильме отца главной героини, а также агент Миланы Анна Маковская выступили сопродюсерами картины. Милана и Дава очень активно поддерживают ее в прокате, делают посты. Они придумали великолепную акцию, когда они приходят на любой сеанс в самом обычном кинотеатре, фотографируются со зрителями и выкладывают материалы в своих соцсетях. Также Милана объявила конкурс, победители которого получат приглашение на закрытую вечеринку МУЗ-ТВ с ней. Она будет продолжать поддерживать фильм. Даю подсказку: Новосибирск и Ярославль, готовьтесь. У нас запланированы разные активности до середины августа.

Как в целом проходило продвижение картины? Какие ресурсы были задействованы?

Невероятной популярностью пользовался тур Миланы с автограф-сессией и предпремьерными показами в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге. У ленты был ощутимый пиар – вышло множество интервью с Миланой, Равшаной Курковой, Давой, Алексеем Маклаковым. Мы также использовали рекламу в интернете, на радио и в кинотеатрах. Последние пять месяцев активно подклеивали ролик к семейным релизам.

Что вам кажется наиболее удачным в рекламе фильма?

Отличный фильм, правильная дата, большая маркетинговая и рекламная кампании «Атмосферы кино» и звезда – Милана Хаметова. Звезды сошлись.

Как вы оцениваете «сарафан» проекта? Вы говорили о том, что мечтаете, чтобы фильм стал классикой семейного кино. Судя по первой реакции зрителей, как вы думаете, сбудется ли ваше желание?

Вы бы видели детей на премьерном показе в Москве. Они смеялись без остановки. Так что «сарафан» у целевой аудитории очень положительный.

Что вы думаете по поводу того, что этим летом одна российская комедия выходит за другой и привлекает все меньше и меньше зрителей? Не было ли у вас опасений перед релизом вашей комедии?

Мы долго работали над проектом и не боялись конкуренции, потому что у нас принципиально другой продукт. НЕ ОДНА ДОМА – редкий пример картины, созданной на частные средства.

Подавали ли вы заявку на госфинансирование? Насколько сложно снимать фильмы без госучастия?

Фильм снимался без госфинансирования. Снимать на свои деньги сложно, зато ты ни от кого не зависишь, никого не ждешь и запускаешь те фильмы, в которые веришь.

Планируете ли вы создание продолжения истории?

Да. Уже скоро сделаем полноценный анонс.

Фото: пресс-служба Arna Media