Официальная касса России: «Царевна-лягушка» обскакала всех

Известная сказка ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА превратилась в современное городское фэнтези и в первый же уикенд стала лидером проката. Волшебная комедия заработала на старте 202 млн рублей, чуть недотянув до стартовых сборов прошлогоднего ЛЕТУЧЕГО КОРАБЛЯ (227 млн) и зимнего хита ДОМОВЕНОК КУЗЯ (222 млн). Но результат фильма с Валентиной Ляпиной и Никитой Кологривым значительно превзошел показатели другой сказки кинокомпании «Наше кино» БАБА ЯГА СПАСАЕТ НОВЫЙ ГОД (164 млн). На данный момент это четвертый старт среди российских релизов 2025 года.

«Этот результат особо важен для нашей компании, так как ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА – первый фильм из линейки семейного кино, которую мы в прошлом году полностью произвели своими силами», – прокомментировал успех управляющий партнер компании «Наше кино» и продюсер картины Максим Рогальский. – «Мы создали уникальный проект, который оказался интересен широким слоям населения. Это не сказка в чистом виде, а яркая комедия, где каждый найдет для себя что-то свое. В фильме прекрасный актерский состав, яркая картинка, много юмора и забавные анимационные фотореалистичные персонажи, выполненные компьютерной графикой. ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА – развлечение в чистом виде, и мы надеемся на ее долгую и успешную жизнь в прокате»

Байопик ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА после трех триумфальных недель опустился на вторую строчку, потеряв минимальные 9,9% сборов. Картина с Юрой Борисовым заработала 151 млн рублей, увеличив свою кассу до 1,225 млрд. Сборы проекта превысили тоталы прошлогодних сказок ОГНИВО (1,189 млрд) и ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ (1,120 млрд). Средняя посещаемость составила 28 человек на сеанс, это лучший показатель в топ-10.

Экшн-детектив КРАСНЫЙ ШЕЛК с выручкой 90,5 млн рублей оказался на третьей строчке. Темпы сборов приключенческой ленты снизились на 25,3%. Общая касса достигла 498 млн рублей, превзойдя тоталы таких российских картин, как СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ (481 млн), НА СОЛНЦЕ, ВДОЛЬ РЯДОВ КУКУРУЗЫ (457 млн), ЗЛОЙ ГОРОД (393 млн) и ЧЕРНОБЫЛЬ (376 млн).

Спортивный байопик РОДНИНА стартовал с четвертой строчки. История становления и успеха одной из самых известных советских фигуристок освоила за первые выходные 76,8 млн. Это больше соборов предыдущего похожего релиза ФЕДЯ. НАРОДНЫЙ ФУТБОЛИСТ (55 млн), но заметно меньше, чем собрали на старте другие основанные на реальных событиях ленты ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА (119 млн) и НА СОЛНЦЕ, ВДОЛЬ РЯДОВ КУКУРУЗЫ (129 млн) от того же дистрибьютора «Централ Партнершип».

Главной зарубежной новинкой недели стал фэнтези-боевик В ПОТЕРЯННЫХ ЗЕМЛЯХ. Экшн с Миллой Йовович завоевал на старте 39,7 млн рублей. Это сопоставимо с начальными сборами фантастики с Энтони Маки ХИЩНЫЕ ЗЕМЛИ (37,7 млн), но заметно ниже цифр БОРДЕРЛЕНДС (68,2 млн) с Кейт Бланшетт и предыдущего релиза режиссера Пола У.С. Андерсона ОХОТНИК НА МОНСТРОВ (72,4 млн).

Героическая драма СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС освоила на втором уикенде 35,4 млн рублей, показав сокращение сборов на 43,3%. Суммарно за две недели лента с Андреем Мерзликиным и Евгением Мироновым заработала 114 млн рублей. Это больше, чем было за аналогичный период у байопика ФЕДЯ. НАРОДНЫЙ ФУТБОЛИСТ (108 млн) и драмы ПОЗЫВНОЙ «ПАССАЖИР» (97,6 млн).

Фильм ужасов ОБЕЗЬЯНА освоил 35,3 млн рублей, потеряв существенные 52,5% от сборов первой недели. Это несколько больше, чем было у предыдущего фильма Осгуда Перкинса СОБИРАТЕЛЬ ДУШ (-48,8%). По сумме сборов после двух уикендов – 133 млн рублей – экранизация рассказа Стивена Кинга уступила триллеру ЕРЕТИК (141 млн) и УЖАСАЮЩИЙ 3 (182 млн). Но среди релизов кинокомпании Global Film хоррор обошел сборы фантастики БОРДЕНЛЕНДС (128 млн после двух недель).

Суммарная выручка короткометражек с предсеансовым обслуживанием, за которыми преимущественно скрывался голливудский блокбастер КАПИТАН АМЕРИКА: НОВЫЙ МИР, составила 31 млн рублей. Это всего на 3,4% меньше, чем было на прошлой неделе.

Замкнули топ-10 две фантастических комедии с похожим смыслом – жить надо здесь и сейчас. Но чуть лучше, по мнению зрителей, эту идею донесли Никита Ефремов и Дмитрий Чеботарев в фильме ДОРОГАЯ, Я БОЛЬШЕ НЕ ПЕРЕЗВОНЮ (26,3 млн). А картина с Анастасией Талызиной и Романом Евдокимовым ОДИН ХОРОШИЙ ДЕНЬ оказалась на десятом месте с минимальной разницей в сборах (25 млн). У картины была серия превью показов, поэтому суммарно она заработала 33,8 млн. Эти релизы выступили на уровне таких вдохновляющих отечественных аналогов, как ЛОТЕРЕЯ (27,6 млн), МАМЕ СНОВА 17 (26,9 млн), ОБЕ ДВЕ (26,8 млн), ЗНАКОМСТВО РОДИТЕЛЕЙ (26,6 млн).

Также в прокат вышли комедия МОЙ ПАРЕНЬ – АЙДОЛ! (15-е место, 4,7 млн) и хоррор РЕИНКАРНАЦИЯ. ПРЕДСМЕРТНЫЕ МУКИ (19-е место, 3,2 млн рублей).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 775 млн рублей, с учетом стран СНГ – 835 млн. Это на 26,9% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 19,6% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2024 года, когда в прокат вышла экранизация романа в стихах Александра Пушкина ОНЕГИН.

Фото: кадр из фильма ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА

12.03.2025 Автор: Вероника Cкурихина