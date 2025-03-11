Максим Рогальский: «Уникальный формат «Царевны-лягушки» оказался интересен широким слоям населения»

Управляющий партнер компании «Наше кино» и продюсер картины поделился впечатлениями по итогам первого уикенда, а также рассказал о грядущем сиквеле

Семейная фэнтези-комедия ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА о заколдованной царевне в сегодняшней Москве показала второй лучший старт в современной истории «Нашего кино». Компания выступает не только дистрибьютором картины, но и создателем: фильм с Валентиной Ляпиной, Александром Метелкиным и Никитой Кологривым в главных ролях стал первым проектом в линейке семейного кино собственного производства. На следующий год запланированы премьеры новых сказок: СИВКА-БУРКА, ЖАР-ПТИЦА, ЛУКОМОРЬЕ, ВИННИ-ПУХ. Управляющий партнер компании «Наше кино» и продюсер картины Максим Рогальский поделился впечатлениями по итогам первого уикенда, а также рассказал о продолжении приключений Царевны-лягушки.

Как вы оцениваете стартовый уикенд фильма ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА? Какие у вас были ожидания?

Ожидания полностью оправдались, что не может не радовать. Я осознаю, что некоторые участники рынка до сих пор воспринимают нас андердогами, и нам вдвойне приятно превзойти некоторые скептические прогнозы. Этот результат особо важен для нашей компании, так как ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА – первый фильм из линейки семейного кино, которую мы в прошлом году полностью произвели своими силами. В этом году выйдут другие проекты нашего производства: ЖДУН; ВСЕ, ЧТО ТЕБЯ КАСАЕТСЯ; СОКРОВИЩА ГНОМОВ, СЕМЕЙНЫЙ ПРИЗРАК, СКАЗОЧНЫЕ ВЫХОДНЫЕ, МАША И МЕДВЕДИ, а также новогодний блокбастер СНЕГОВИК, съемки которого вскоре завершатся. Как мы знаем, часто успех одной картины влияет на успех последующих. Да и в глазах индустрии, я надеюсь, наши следующие фильмы будут восприниматься более благосклонно. Я благодарен всем, кто поверил в нас и в ЦАРЕВНУ и расширил роспись в пятницу.

Чем фильм привлекает зрителей в первую очередь, по вашему мнению?

Своим форматом. Мы создали уникальный проект, который оказался интересен широким слоям населения. Это не сказка в чистом виде, а яркая комедия, где каждый найдет для себя что-то свое. В фильме прекрасный актерский состав, яркая картинка, много юмора и забавные анимационные фотореалистичные персонажи, выполненные компьютерной графикой. ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА – развлечение в чистом виде, и мы надеемся на ее долгую и успешную жизнь в прокате.

Как, по вашему мнению, отразилось на прокате фильмов то, что 8 Марта в этом году было обычным уикендом? Не оказалась ли дата перегружена схожими релизами?

Еще в начале съемок, в августе 2024 года, осознавая формат фильма, мы четко определили, что идеальной датой релиза видим 8 Марта. Важно было успеть все доделать к этой дате, и это было очень непросто. В картине более 400 шотов персонажной анимации, большое количество другой графики и спецэффектов. Я благодарен нашей команде, которая сумела сдать проект вовремя.

Как вы позиционировали картину и выстраивали ее продвижение?

Мы позиционировали фильм как развлечение для всей семьи, и фактически он оказался лучшим предложением для аудитории, выбравшей поход в кино на 8 Марта. Продвижение картины началось заблаговременно, партнерами проекта выступили «Кинопоиск» и ТНТ, которым я также хотел бы выразить благодарность. Ближе к дате релиза мы увеличили бюджет на продвижение, добрав рекламу на других телеканалах, наружную рекламу и интернет. По результатам первого уикенда мы еще вложимся в рекламу. Отзывы о фильме идут прекрасные, поэтому в дальнейшем маркетинге есть смысл.

В финале фильма есть заявка на сиквел. Планируется ли продолжение картины?

Да, мы запустили в работу ЦАРЕВНУ-ЛЯГУШКУ 2. Изначально планировали на 8 Марта следующего года поставить другую нашу сказку – ЖАР-ПТИЦА, но ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА 2 теперь видится более удачным вариантом. А для ЖАР-ПТИЦЫ подыщем другую дату. У нас уже есть сюжет продолжения ЦАРЕВНЫ-ЛЯГУШКИ и предварительное согласие об участии основных героев.

«Наше кино» работает над производством таких фильмов о популярных сказочных героях, как СИВКА-БУРКА, ЛУКОМОРЬЕ и ВИННИ-ПУХ. Будут ли они такими же осовремененными сказками, как ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА, или все-таки традиционными экранизациями сказок?

В этом году мы планируем снять около пятнадцати самых разных картин, в большинстве своем это будет семейное кино. Сказки тоже будут и очень разные. Некоторые, как, например, ЖАР-ПТИЦА, планируется создать полностью в сказочном сеттинге, некоторые будут представлять из себя симбиоз современного и сказочного мира. Успех фильма зависит не от сеттинга, а от силы проекта, над чем мы усердно работаем 24/7, формируя интересные истории, зачастую основанные на известных брендах, подкрепляя их звездами и прочими талантами.

Какие у вас ожидания перед стартом ЖДУНА?

В ближайшее время выйдут два важнейших для нашей компании фильма – ЖДУН и ВСЕ, ЧТО ТЕБЯ КАСАЕТСЯ. ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА, ЖДУН и ВСЕ, ЧТО ТЕБЯ КАСАЕТСЯ – совершенно разные фильмы, с любовью созданные для широкой аудитории. У каждого проекта – сильный бренд. По ЖДУНУ мы реализуем рекламную кампанию невероятных масштабов. Мы купили большие объемы рекламы на телевидении и в интернете. Трейлеринг ЖДУНА в кинотеатрах был начат еще с ЛЕТУЧЕГО КОРАБЛЯ. Мы берем колоссальную федеральную программу наружной рекламы, которая начнется за неделю до старта релиза. Сергей Жуков записал для проекта песню, а Ждун придумал свой танец, и при поддержке VK мы запустили федеральный конкурс на лучшее его исполнение. Победители попадут в клип, который мы будем снимать летом. Этот клип, в свою очередь, станет частью промокампании второго фильма франшизы – он уже снят и находится в монтаже и постпродакшне. Магазины по всей страны продают лицензионные товары со Ждуном – плюшевые игрушки, канцелярию, одежду и многие другие товарные группы. Концессиональные партнеры изготовили классные товары с главным героем для кинобаров. В общем, мы верим в наш фильм и сделаем все от нас зависящее, чтобы он стал кассовым хитом. Для нас это главная задача, потому что мы верим в бренд Ждуна и будем развивать эту вселенную дальше. ЖДУН выходит на весенних каникулах и должен привлечь детвору. При продвижении ВСЕ, ЧТО ТЕБЯ КАСАЕТСЯ планируется большая поддержка НТВ и ТНТ, предусмотрена обширная реклама в интернете и также масштабная федеральная программа наружной рекламы. Фильм получился классным и трогательным, и мы также верим в его долгую жизнь на киноэкранах.

Фото: пресс-служба кинокомпании «Наше кино»