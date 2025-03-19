Официальная касса России: непобедимые сказки

Современная киносказка ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА удержала корону после второго уикенда, хоть и потеряла 40,8% первоначальных сборов. У ближайшего аналога, семейной комедии ДОМОВЕНОК КУЗЯ, падение было чуть ниже (-35,5%), а у ленты БАБА ЯГА СПАСАЕТ НОВЫЙ ГОД выше (-47,1%). На второй неделе фильм заработал еще 119 млн, общая касса составила 347 млн рублей. Это заметно выше показателей похожих сказочных релизов кинокомпании «Наше кино»: БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР (227 млн рублей после двух уикендов) и БАБА ЯГА СПАСАЕТ НОВЫЙ ГОД (279 млн).

Музыкальный фильм ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА задержался на второй строчке. На пятой неделе байопик заработал еще 103 млн рублей, потеряв 31,6% от кассы прошлой недели. Больше на таком сроке зарабатывали только прошлогодний хит МАСТЕР И МАРГАРИТА (186 млн) и сказка ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ (133 млн). В копилке картины уже 1,363 млрд рублей. Мюзикл с Юрой Борисовым опередил график другой картины с участием актера, СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД (1,278 млрд после пяти уикендов). У фильма по-прежнему отличная посещаемость: 21 человек на сеанс – лучший показатель в топ-10.

Экшн-детектив КРАСНЫЙ ШЕЛК с выручкой 57 млн рублей сохранил третье место. Темпы сборов приключенческой ленты снизились на 36,9%. Общая касса фильма с Милошем Биковичем достигла 576 млн рублей, превзойдя тоталы таких российских картин, как ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА (521 млн) и ВОЗДУХ (502 млн).

На четвертой позиции остался спортивный байопик РОДНИНА. На второй неделе драма пополнила копилку на 51,5 млн рублей, потеряв 32,9% своих первоначальных сборов. Общая касса фильма о легенде фигурного катания выросла до 146 млн, превзойдя тотал прошлогоднего аналога ФЕДЯ. НАРОДНЫЙ ФУТБОЛИСТ (126 млн).

Первым среди новинок стал мультфильм ЗВЕРОПОИСК. Анимационные приключения заработали за первый уикенд 46,5 млн рублей благодаря удачной локализации, высокому качеству отрисовки и сюжету, который одинаково интересен как детям, так и их родителям. Это лучший старт для зарубежной анимации с конца 2023 года, когда в прокат выходила новая работа Хаяо Миядзаки МАЛЬЧИК И ПТИЦА (95,8 млн). Релиз компании «Вольга» обошел по стартовым сборам такие мультфильмы про говорящих животных, как 10 ЖИЗНЕЙ (42,4 млн), ПЕС-САМУРАЙ И ГОРОД КОШЕК (38,4 млн) и ПРИКЛЮЧЕНИЯ АРГОНАВТОВ (31,4 млн).

Суммарная выручка короткометражек с предсеансовым обслуживанием, за которыми на минувшем уикенде преимущественно скрывался фантастический фильм МИККИ 17, составила 32,8 млн рублей. Это незначительно выше сборов двухнедельной давности, когда в кинотеатрах появилась пиратская копия комикса КАПИТАН АМЕРИКА: НОВЫЙ МИР (32,1 млн).

Постапокалиптический триллер КРУШЕНИЕ МИРА стартовал с седьмой строчки. Лента о необычном вирусе, который уничтожает только богатых, освоила за первые выходные 28 млн рублей, опередив сборы таких аналогов, как КАТАСТРОФА (26,2 млн), ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ЗЕМЛИ (25,7 млн) и ВСЕМИРНЫЙ ПОТОП (21,9 млн).

Фестивальная драма МЕЛОЧИ ЖИЗНИ начала работу с восьмого места. Фильм с Киллианом Мерфи в главной роли заработал за первые выходные 19 млн. Это больше, чем было у таких арт-мейнстримных проектов, как МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ (17,5 млн) и МАДАМ КЛИКО (17,4%), но меньше, чем у недавнего участника «оскаровской» гонки, драмы КОНКЛАВ (23,6 млн). Для кинопрокатной компании «Про:взгляд» это второй старт после премьеры АРИТМИИ (23,1 млн) в 2017 году. Основной костяк зрителей составили столичные жители: доля Москвы в сборах проекта достигла 40,7%.

«Звеньями на пути к успеху картины послужили попадание в эмоциональный запрос аудитории, качественная картинка, напоминающая зрителю любимые образцы голливудского студийного кино, насыщенный событийный маркетинг (мы поставили рекорд по количеству премьер на этом проекте), меткие коллаборации с вовлеченными партнерами, значительный диджитал-бюджет и разнообразие инструментов. В конце концов слаженная командная работа и серьезный опыт в нише, удачно выбранная дата и щепотка колдовства», – объяснила стартовые результаты фильма глава компании «Про:взгляд» Татьяна Долженко.

Сатирический хоррор ОБЕЗЬЯНА заработал на третьем уикенде 17,9 млн рублей и увеличил общую выручку до 163 млн рублей, чуть отставая от графика прошлогоднего триллера ЕРЕТИК (178 млн после трех уикендов). Фильм ужасов Осгуда Перкинса сравнялся по сборам с триллером ВЫШКА (163 млн) и делит с ним пятое место среди самых успешных релизов дистрибьютора Global Film. Следующий рубеж – тотал фантастики БОРДЕРЛЕНДС (166 млн).

Замкнула топ-10 героическая драма СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС с кассой 17,2 млн рублей. Сборы фильма после трех уикендов достигли 138,5 млн рублей, превысив итоговые показатели таких отечественных картин, как ПОЗЫВНОЙ «ПАССАЖИР» (131 млн) и ФЕДЯ. НАРОДНЫЙ ФУТБОЛИСТ (126 млн).

Также в прокат вышли комедийный боевик КИЛЛЕР В ОТСТАВКЕ (12-е место, 11 млн рублей), хоррор УЖАСАЮЩИЕ (13-е место, 10 млн рублей), триллер ОПУС (17-е место, 6,1 млн) и альманах МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА (19-е место, 2,4 млн).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 572 млн рублей, с учетом стран СНГ – 612 млн. Это на 26,2% меньше цифр прошлых выходных и на 0,8% больше, чем было на аналогичном уикенде 2024 года, когда в прокате вторую неделю лидировала экранизация романа в стихах Александра Пушкина ОНЕГИН.

Фото: кадр из фильма ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА

19.03.2025 Автор: Вероника Cкурихина