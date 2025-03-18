Татьяна Долженко: «Рынок сейчас находит потенциал взрывных хитов в таких неожиданных на первый взгляд проектах, как “Мелочи жизни”»

Глава компании «Про:взгляд» рассказала о выпуске новой ленты с Киллианом Мерфи

Драма режиссера «Острых козырьков» Тима Милантса МЕЛОЧИ ЖИЗНИ с Киллианом Мерфи в роли скромного угольщика, которому в поисках справедливости приходится бросить вызов обществу, открывала Берлинский кинофестиваль прошлого года и участвовала в основном конкурсе смотра. В итоге «Серебряный медведь» за лучшую роль второго плана достался Эмили Уотсон, сыгравшей в фильме настоятельницу католического монастыря, где монахини занимались якобы перевоспитанием «падших женщин». В России проект показал лучший старт среди зарубежных релизов «Про:взгляда» и лучшую наработку на сеанс среди новинок уикенда. Как этого удалось достигнуть, БК рассказала глава компании Татьяна Долженко.

Фильм МЕЛОЧИ ЖИЗНИ показал лучший старт по сборам среди зарубежных релизов «Про:взгляда». За счет чего этого удалось добиться в первую очередь?

Мы очень гордимся тем, что этот фильм оказался в нашем пакете. Помимо всеми любимого оскароносного Киллиана Мерфи и нашей веры в потенциал проекта, он обладает рядом преимуществ, опора на которые позволила нам добиться такого старта. Это попадание в эмоциональный запрос аудитории, качественная картинка, напоминающая зрителю любимые образчики голливудского студийного кино, насыщенный событийный маркетинг (мы поставили рекорд по количеству премьер на этом проекте), меткие коллаборации с вовлеченными партнерами, значительный диджитал-бюджет и разнообразие инструментов. В конце концов слаженная командная работа и серьезный опыт в нише, удачно выбранная дата и щепотка колдовства (смеется) – это и многое другое послужило звеньями на пути к успеху картины.

Чем фильм привлекает зрителей, по вашему мнению?

Киллиан Мерфи – актер первой величины, с народной любовью (и мы сейчас говорим про российского зрителя) такого масштаба, который опасно недооценить. Актер также пользуется безупречной репутацией с точки зрения качества проектов, в которых он участвует, из последних на слуху – ОППЕНГЕЙМЕР (семь «Оскаров» в 2024 году) и «Острые козырьки» (рейтинг 8,4, топ-250 «Кинопоиска»). В этом фильме Киллиан не просто звезда нескольких сцен, привлеченная для маркетинга, а ведущая фигура, и зритель может наслаждаться оттенками его игры 80–90 процентов экранного времени. У МЕЛОЧЕЙ ЖИЗНИ отличное качество картинки, дорогие маркетинговые материалы, за которые мы благодарны нашему партнеру, продавцу картины FilmNation, невероятная операторская работа, которая раскрывается в полной мере именно на большом экране, и разбивающая сердце история. Имена звездного продюсерского дуэта (Бен Аффлек и Мэтт Дэймон) активно фигурировали в рекламной кампании, как и упоминание того, что фильм снят на основе реальных событий, что также привлекает зрителя в кинотеатры. В картине есть то, что требует работу души, задевает за живое, она говорит с аудиторией на очень личном, но одновременно на очень понятном уровне. Не зря сборы превысили ожидания также и в нестоличных кинотеатрах, и в регионах.

Какой «сарафан» вы ждете от проекта?

Фильм оказывает мощное эмоциональное воздействие, и многие зрители рекомендуют его друзьям. Аудитория фанатов актера – очень широковозрастная, безусловно включающая киноходящую молодежь. Мы встречаем в интернете в значительном количестве размещения фрагментов, мемы, обсуждения, рекомендации, инициированные не нами. О восходящем «сарафане» картины говорит и динамика сборов. Мы поставили еще один рекорд в своей истории, сделав за субботний день (15 марта) рекордные 7 миллионов рублей и наработку в 23 человека на сеанс. Мы видим все предпосылки для потенциально длинного проката картины. Надо сказать, что она сработала очень достойно и на других мировых территориях. Из запрещенных приемов (смеется): нужно не иметь сердца, чтобы не проникнуться историей фильма, глубиной и, конечно, бесподобной игрой Киллиана.

По просьбе департамента росписи обращаюсь к кинотеатрам: дорогие наши партнеры, спасибо вам за сотрудничество, за роспись, сеансы и веру в проект. И присоединяйтесь к прокату, разумеется, мы оперативно обеспечим контентом и «ключами» всех, кто не успел взять кино в работу со старта.

При этом по количеству зрителей проект уступил ПАРАЗИТАМ и ДВОРЦУ. С чем вы связываете эту разницу?

Подсчет на данном этапе нам кажется преждевременным. По сумме сборов премьерных продаж, первого уикенда и наработке зрителей на сеанс фильм ушел на опережение наших предыдущих хитов. Плюс в случае с ДВОРЦОМ мы имели дело с росписью, практически вдвое превышающей роспись МЕЛОЧЕЙ ЖИЗНИ. Как мы знаем, наш рынок сейчас находит потенциал взрывных хитов в неожиданных на первый взгляд проектах, по нашему мнению, это то, что происходит в данный момент с фильмом.

Как вы позиционировали картину при продвижении? На какую аудиторию ориентировались?

Скажу самое главное, что отвечает сразу на многие вопросы: во избежание сужения аудитории мы не оперировали термином «фестивальное кино». Зритель шел на фильм с любимой звездой в обрамлении качественной картинки, масштабной истории от голливудских создателей и получал то, что хотел от просмотра.

Фестивальное кино привлекает все меньше зрителей в кинотеатрах. Где вы искали эту аудиторию? На какие ресурсы при продвижении делали основной упор?

Немало фильмов за последнее время доказало потенциал расширения фестивального гетто: самые близкие примеры – АНОРА, СУБСТАНЦИЯ. Используемые для этого инструменты – универсальное позиционирование, работа с каналами широкого присутствия («Телеграм», «Яндекс», «ВКонтакте», билетные агрегаторы, «Кинопоиск», медиапартнеры с широкими охватами и многое другое), качественная работа с аудиторией кинотеатров.

Что вы считаете самым удачным в маркетинге фильма?

Универсальное позиционирование и многоэтапный маркетинг. Сейчас мы продолжаем активную поддержку картины, усиливаясь на некоторых каналах, включая «Кинопоиск», так как уверены в долгой жизни фильма в кинотеатрах. С инфлюэнсерами и звездами была проведена отдельная работа. Она послужила одним из источников масштабного «сарафана» проекта. В целом могу сказать, что все наши накопленные навыки, знания и чувствование зрителя воплотились в этой кампании. В «Про:взгляде» работает очень сильная, чуткая, включенная и влюбленная в кино команда. «Ручной труд» мы совмещаем с апробированными диджитал-инструментами, рекламные бюджеты – с десятками громких премьерных событий.

Какие итоговые сборы картины вы ожидаете? Превзойдет ли она по кассе ПАРАЗИТОВ?

Да, мы рассчитываем на порядок цифр, близкий к ПАРАЗИТАМ. Об этом говорит динамика сборов и «сарафана» в данный момент. Также на второй неделе проката в расписании нет картин, звездный масштаб которых мог бы конкурировать с уровнем популярности Киллиана Мерфи.

Для подобных авторских и фестивальных фильмов большее значение с точки зрения прокатчика имеет кинотеатральный или онлайн-релиз? Когда и где состоится онлайн-премьера проекта?

Кинотеатральный релиз важен для позиционирования фильма, создания инфоповода, сбора первых отзывов. Онлайн-релиз – это способ продолжить жизнь картины и найти новую аудиторию среди тех, кто предпочитает смотреть кино дома. Вместе с партнером, компанией «Веста», мы планируем онлайн-релиз на всех основных платформах в апреле.

Фото: Алексей Молчановский