Официальная касса России: лидером российского проката вновь становится «Артек. Большое путешествие»

Семейная картина АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ отличилась пусть и минимальным, но приростом сборов – на 1%. Всего на счету фильма 189 млн рублей, и он постепенно приближается к итоговым цифрам проекта ЛУЛУ И БРИГГС (215 млн).

Боевик ФЛЕШБЭК на втором уикенде потерял почти 51% своей стартовой кассы. В копилке картины – 46,6 млн рублей, что выше итоговых цифр проектов ЗАСТУПНИК (39,3 млн) и ИГРА ТЕНЕЙ (18,8 млн).

Лучшая новинка уикенда, мультфильм КРУТЫЕ ЯЙЦА 2, стартовала с 11,2 млн рублей. Это примерно на треть лучше показателей первой части франшизы, начинавшей прокат в 2015 году с 8,3 млн. На пользу проекту пошли высокое качество анимации и приближающиеся школьные каникулы.

Падение сборов фильма ужасов ЗАКЛЯТЬЕ: СПУСК К ДЬЯВОЛУ составило умеренные 24,4%. Общая касса картины достигла 29,6 млн, что среди хорроров этого года уступает только ПОСЛЕДНЕМУ ПРИШЕСТВИЮ ДЬЯВОЛА (35,5 млн) и КРИКУ (216 млн).

Замкнул первую пятерку мультфильм БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ. Лента, освоившая уже 132 млн рублей, стала самым успешным проектом компании «Вольга» в этом году.

Российская комедия ПРИПЛЫЛИ! за первый уикенд освоила 8,5 млн, что ниже цифр недавних проектов БОТАН И СУПЕРБАБА (17,7 млн) и ОТЧАЯННЫЕ ДОЛЬЩИКИ (18,8 млн). Посещаемость ленты составила 5 человек на сеанс.

Аналогичное число зрителей в среднем приходило в среднем на показы еще двух новинок, пробившихся в первую десятку. Триллер БУДЬ МОИМИ ГЛАЗАМИ, ставший седьмым, заработал 7,8 млн рублей, а на счету занявшей девятую строчку фантастической картины КЛОН – 6,6 млн.

Замкнул десятку вышедший в повторный прокат ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ. Перевыпуск стартовал с 6,2 млн рублей, немного не дотянув до цифр драмы КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ. 50 ЛЕТ (6,8 млн).

Также в прокат вышли боевик РЕШАЛА: БРАТ (4,8 млн, двенадцатая строчка), мультфильм ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЦАРЯ (4,5 млн, четырнадцатая позиция) и драма НИКА (4,5 млн, пятнадцатое место).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 142 млн рублей, с учетом стран СНГ – 166 млн. Это на 6,2% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 78,9% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2021 года, когда чарт возглавлял фильм ФОРСАЖ 9.

25.05.2022 Автор: Максим Острый