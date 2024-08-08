В бой идет один Шан-Чи: итоги второго квартала на телевидении

БК подводит итоги второго квартала на телевидении: какие фильмы и сериалы россияне наиболее активно смотрели с апреля по июнь 2024 года. Нас интересуют зрительские предпочтения аудитории от 10-ти до 45 лет, так как люди именно этого возраста в настоящий момент проявляют наибольшую активность в кинохождении. Рейтинги телеканалов первых двух мультиплексов в России традиционно предоставлены национальным телеизмерителем Mediascope.

Согласно данным Mediascope, по итогам первого полугодия 2024 года лидерами по доле аудитории (среднее количество зрителей телеканала в минуту, выраженное в процентах от числа всех телезрителей) стали «Россия 1» (14%), НТВ (9,6%), Пятый канал (7,7%), Первый канал (7,3%), РЕН ТВ (6,8%), «Домашний» (5,2%), СТС (4,3%), «ТВ Центр» (3,6%), ТНТ (3,6%), «Звезда» (2,8%). Mediascope теперь предоставляет данные по всем населенным пунктам и жителям старше 4 лет (136,3 млн человек), а не по городам с населением выше 100 тысяч, поэтому цифры отличаются от привычных показателей. Так, по итогам 2023 года топ-10 среди жителей крупных городов выглядел следующим образом: «Россия 1» (15,5%), НТВ (8,8%), Первый канал (8,1%), Пятый канал (6,3%), РЕН ТВ (5,3%), «ТВ Центр» (4,4%), СТС (4,1%), «Домашний» (4%), ТНТ (3,7%), «Россия 24» (2,6%). Прежде данные по телевизионным предпочтениям жителей всей страны использовались только для определения стоимости рекламы и не публиковались в открытых источниках.

В топ-50 самых рейтинговых фильмов на телеканалах по итогам второго квартала 2024 года попали две картины, показанные на «России 1»: Т-34 и ПОЗЫВНОЙ «ПАССАЖИР» (3-е и 16-е место соответственно). Одна лента – В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТАРИКИ» (рейтинг 1,8%, 7-е место) – из эфира Первого канала. Шестнадцать фильмов были показаны на РЕН ТВ, тридцать – на СТС и один – в эфире ТНТ. Полнометражных картин, представленных на НТВ и Пятом канале, в таблице не оказалось.

Самым рейтинговым фильмом второго квартала стал показанный на СТС фэнтези-боевик ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА ДЕСЯТИ КОЛЕЦ, привлекший 2,4% зрителей и 15,8% телеаудитории. Второе место досталось фантастическому экшну МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ, продемонстрированному в эфире РЕН ТВ с рейтингом 2,2% и долей телеаудитории 13,4%. Третью строчку занял военный экшн Т-34, показанный 9 мая на «России 1» с рейтингом 2,1% и долей телеаудитории 15,7%. Следом расположились представленные на СТС голливудские проекты МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ 3: МОРЕ ЗОВЕТ (рейтинг 2,1%, доля телеаудитории 12,6%) и ВЕЧНЫЕ (рейтинг 1,9%, доля 12,1%), а также независимый фильм БЮРО МАГИЧЕСКИХ УСЛУГ (рейтинг 1,9%, доля 13%). В целом в топ-10 оказалось шесть студийных проектов, два современных российских, один советский классический (и единственный в таблице) фильм и один независимый.

Доля зарубежного кино в топ-50 наиболее популярных полнометражных фильмов составила 80%. В таблице оказалось 22 голливудских проекта, семнадцать из них были показаны на СТС, пять – на РЕН ТВ. Семнадцать независимых картин попали в число самых рейтинговых проектов. Лучшими из них стали австралийское фэнтези БЮРО МАГИЧЕСКИХ УСЛУГ, французский экшн-триллер ЗОВ ВОЛКА (рейтинг 1,5%, доля 12,3%, СТС) и криминальная экшн-комедия ТАКСИ 4 (рейтинг 1,5%, доля 9,6%, СТС).

В топ-50 попали девять современных российских проектов, из них пять оказались мультфильмами из сетки РЕН ТВ и СТС – это ТРИ БОГАТЫРЯ И НАСЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА, КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ, КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ, ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ НА ТРОНЕ, ЯГА И КНИГА ЗАКЛИНАНИЙ. В целом самыми популярными стали мультфильмы СТС МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ 3: МОРЕ ЗОВЕТ и МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ 2.

В таблицу попали три новинки. Лучшей из них стала военная драма ПОЗЫВНОЙ «ПАССАЖИР», показанная на «России 1» с рейтингом 1,5% и долей аудитории 9,9%. Фантастический триллер ВОЙНА МИРОВ: ВТОРЖЕНИЕ в эфире СТС заработал рейтинг 1,4% и долю 9,8%. А боевик ДЖОН УИК 4 был показан на РЕН ТВ с рейтингом 1,3% и долей 8,1%. На 22-м месте таблицы оказался китайский боевик ИП МАН 4: ФИНАЛ из эфира СТС. Азиатское кино впервые демонстрирует такие высокие результаты.

Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года и тоже по всем жителям страны старше 4 лет, то ситуация в основном не изменилась. Тогда доля зарубежного кино также достигала 80%, но среди иностранных картин было больше голливудских и меньше независимых – 36 и четыре соответственно. В таблицу тогда попало девять современных российских лент и одна советская (все те же В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТАРИКИ» на Первом канале 9 мая).

Но фильмы тогда демонстрировали чуть больший рейтинг и долю аудитории. Целых восемь проектов из топ-10 показали лучший результат, чем лидер текущего года. То есть ШАН-ЧИ оказался бы только на девятом месте в прошлогоднем топе. Так, лидировавший тогда российский проект ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОРЕНЬ ЗЛА заработал на СТС рейтинг 3,8% и долю аудитории 21,1%. ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД 4: КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ДРЕЙФ был показан на том же канале с рейтингом 3,1% и долей 16,7%. И даже В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТАРИКИ» на Первом канале привлекли больше зрителей – 2,7% и долю 16,7%. Замкнувший топ-50 в прошлом году мультфильм МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ 2 заработал рейтинг 1,6% и долю 12,5%, в этом году примерно такой же уровень демонстрирует занявший 15-ю строчку КАЛАШНИКОВ – рейтинг 1,6%, доля 9,7%. Таким образом наглядно видно, как активно телеканалы продолжают терять аудиторию.

В 2023 году в топ-50 оказались две новинки – 1941. КРЫЛЬЯ НАД БЕРЛИНОМ (7-е место, Первый канал) и ВЕЧНЫЕ (20-е место, СТС). Стоит отметить интенсивный рост РЕН ТВ. В прошлом году в топ-50 попало только шесть фильмов из сетки этого канала – пять голливудских проектов и один мультфильм «Мельницы». В этом году – на десять больше. Видимо, во многом это происходит за счет потерь позиций СТС – в 2023 году 38 фильмов канала заработали наиболее высокие рейтинги, в 2024-м – тридцать.

Если сравнивать с первым кварталом 2024 года, то ситуация кардинально различается. Но это объясняется спецификой телесмотрения на праздниках, когда в эфире доминируют крупные российские проекты. В топ-10 попало пять фильмов из сетки новогодних праздников и три – из эфира 9 марта. Доля зарубежного кино с января по март составила 44%, одиннадцать фильмов были голливудскими, еще столько же – независимыми. Доля российских картин достигла 56%, 24 были современными российским проектами (семнадцать из них с успехом демонстрировались на новогодних каникулах) и четыре – советской классикой. И совершенно несравнимы рейтинги и доли показанных на новогодних и мартовских праздниках лидирующих картин ЧЕБУРАШКА (рейтинг 5,6%, доля 26,4%, «Россия 1»), КОНЕК-ГОРБУНОК (рейтинг 4,1%, доля 20,6%, «Россия 1»), ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ (рейтинг 3,7%, доля 21,3%, СТС), ХОЛОП (рейтинг 3,7%, доля 22,3%, «Россия 1»), ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОРЕНЬ ЗЛА (рейтинг 3,4%, доля 18,6%, СТС), ВЫЗОВ (рейтинг 3,2%, доля 15,6%, Первый канал), ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ВСЕ (рейтинг 2,8%, доля 14,7%, ТНТ), МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ (рейтинг 2,7%, доля 16,2%, Первый канал).

ДИВЕРСАНТ 13 ЛЕТ СПУСТЯ

Самым востребованным среди сериалов стал военный боевик «Диверсант» из утренней сетки Первого канала 9 мая – проект заработал рейтинг 2,7% и долю телеаудитории 19,2%. Продолжение истории, «Диверсант. Крым», показанное в дневном эфире того же канала в тот же день, заняло третью строчку рейтинга и привлекло 2,4% зрителей и 18% телеаудитории. Второе и четвертое места принадлежат комедийным премьерам ТНТ «Казачок» (рейтинг 2,5%, доля 14,9%) и «Универ. 13 лет спустя» (рейтинг 2,2%, доля 14,5%). Следом расположились новинка СТС «Цирк!» (рейтинг 1,7%, доля 9,7%), еще одна премьера ТНТ, «Киберпапа» (рейтинг 1,6%, доля 9,7%), и криминальный детектив «След» Пятого канала (рейтинг 1,5%, доля 9,4%).

В топ-10 попали пять новинок, в целом премьеры обеспечили 48% списка. Самыми успешными новыми сериалами стали «Казачок», «Универ. 13 лет спустя», «Цирк!», «Киберпапа», «Отмороженные», «Красный 5». Больше всего новых тайтлов оказалось на счету ТНТ – восемь сериалов. Как и проектов в целом – тринадцать были показаны в эфире этого канала.

В список самых рейтинговых проектов попали десять сериалов НТВ, из них семь были показаны впервые. Наиболее популярными оказались «Заговоренный» с рейтингом 1,4%, «Слово пацана. Кровь на асфальте», показанный в телеэфире с рейтингом 1,3%, «Горячая точка 3» (рейтинг 1,2%, доля 9,9%), «Горький 53» (рейтинг 1,1%, доля 7%). В первом квартале 2024 года на счету НТВ в топ-50 было только пять проектов.

Кроме «Следа», в чарте представлено еще шесть боевиков и детективов Пятого канала: «Спецназ», «Спецназ 2», «Великолепная пятерка», «Наш спецназ», «Свои», «Условный мент». По итогам первого квартала в таблицу вошло четыре сериала канала.

Наиболее востребованным проектом «России 1» стала мелодрама «Алла-такси», расположившаяся на 28-й строчке. Всего в таблицу попало четыре сериала канала, все оказались премьерами: «Истребители. Битва за Крым», «За семью печатями», «Галка».

В таблице присутствует шесть сериалов СТС, три из них – новинки. Наиболее рейтинговыми из них оказались премьеры «Цирк!» и «Отмороженные», а также «Горячая точка 2», «Папины дочки. Новые», «Тетя Марта 2». В целом в топ-50 вошло четыре проекта Первого канала, три сериала «Домашнего», два проекта из эфира РЕН ТВ и один – из сетки ТВ-3.

Если не учитывать проекты ТНТ, практически одновременно появляющиеся на Premier, то оригинальных сериалов платформ в топ-50 оказалось четыре: «Отмороженные» (Wink), «Слово пацана. Кровь на асфальте» (Start), «Горький 53» («Иви»), «Очевидное невероятное» (Okko). В первом квартале 2024 года было представлено восемь ориджиналсов платформ: «Против всех» (Start), «Волшебный участок» (Okko), «Котострофа» (Wink), «Инспектор Гаврилов» (Start), «Политех» (Wink), «Лада Голд» («Иви»), «Короче, план такой» (Wink), «Крутая перемена» (Start). В 2023 году – четыре: комедии «Против всех» (Start), «Почка» (KION), «И снова здравствуйте!» («Иви»), а также фантастическая военная драма «Закрытый уровень» (more.tv).

При сравнении с аналогичным периодом прошлого года и первым кварталом 2024-го стоит отметить, что, в отличие от полнометражных проектов, в каждый период сериалы привлекают примерно одинаковое число зрителей. Лидерами прошлого года стали комедии «Ольга», показанная на ТНТ с рейтингом 2,8% и долей телеаудитории 14,7%, и «Против всех», представленная в эфире СТС с рейтингом 2,3% и долей 14,6%. Следом расположились военный боевик «Диверсант. Идеальный штурм» (рейтинг 2,3%, доля 13,2%), комедии ТНТ «Вика-ураган» (рейтинг 2,2%, доля 15,1%) и «Кафе «Куба» (рейтинг 2,2%, доля 11,2%).

По итогам первого квартала 2024 года топ-50 возглавили комедии СТС «Против всех» (рейтинг 2,4%, доля 14,1%) и «Как Деревянко Ломоносова играл» (рейтинг 2,2%, доля 12,8%), показанный на ТНТ «Волшебный участок» (рейтинг 2%, доля 11,6%), «Котострофа» из эфира СТС (рейтинг 2%, доля 11,6%) и «Боец» из сетки РЕН ТВ (рейтинг 2%, доля 12,1%). В первом квартале 2024 года в топ-50 попали 22 новинки, в прошлом году за аналогичный период было представлено 25 премьер.

Наиболее часто в топ-50 попадали проекты, выходившие в прайм-тайм понедельника (двенадцать сериалов), четверга (одиннадцать сериалов), вторника (десять сериалов) и среды (семь сериалов). Только четыре сериала с эфиром в субботу стали популярными, также рейтинговыми оказались еще по три проекта из сетки пятницы и воскресенья.

Фото: кадр из фильма ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА ДЕСЯТИ КОЛЕЦ

08.08.2024 Автор: Рая Башинская