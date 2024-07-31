Вокруг света: cборы российского кино за рубежом в первом полугодии 2024 года

БК подводит итоги работы российских фильмов на международной арене по итогам первого полугодия 2024 года.

Общая их выручка за рубежом достигла $14,2 млн. При этом на второй квартал из этой суммы пришлось лишь $3,1 млн. Для сравнения, в прошлом году отечественный контент в иностранных кинотеатрах привлек $8,5 млн (прирост 66,7% год к году). Напомним, что за весь 2023-й выручка российских фильмов за рубежом составила $17,6 млн.

В то же время стоит отметить, что, к примеру, немецкие ленты за первые шесть месяцев 2024 года за пределами родины привлекли $18 млн, а итальянские – $20 млн.

Первое место в чарте сохранили различные выпуски франшизы «Маша и медведь» – в кинотеатрах они смогли заработать за полгода почти $2,8 млн.

Второе место досталось мультфильму КОТЫ ЭРМИТАЖА. Касса картины студии «Лицензионные бренды» составила $2,1 млн. Наиболее активно лента Василия Ровенского работала в Бельгии ($751 тыс) и Испании ($673 тыс).

Третье место завоевал анимационный релиз СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: РАЗМОРОЗКА. Прокат на четырех рынках принес ему $2,0 млн, из них $1,3 млн обеспечил Китай.

На четвертом месте расположился еще один мультфильм режиссера Василия Ровенского, на этот раз – от студий «Наше кино» и «КиноФирма»: ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА освоила в общей сложности $1,6 млн. В Италии ее касса достигла $807 тыс.

Замкнул пятерку триллер Я ИДУ ИГРАТЬ, сумевший покорить рубеж в $1 млн.

В первую десятку попали еще два игровых проекта: драма ВЫЗОВ с $539 тысячами стала седьмой, а комедия ХОЛОП 2 с $399 тысячами – десятой.

В общей сложности мультфильмы смогли заработать без малого $11 млн, на их долю пришлось 77,6% общей выручки российского контента в зарубежном прокате в первом полугодии.

Ключевым рынком для российского контента по итогам первого полугодия стал Китай: здесь отечественные фильмы смогли освоить за шесть месяцев $1,8 млн. Основной вклад в эту цифры внес анимационный релиз СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: РАЗМОРОЗКА ($1,296 млн). Бразилия с $1,2 млн заняла вторую позицию. Еще в двух странах сборы российского контента превысили отметку в $1 млн – ими стали Италия ($1,1 млн) и Мексика ($1,060 млн).

Топ сборов российских релизов за рубежом целиком будет доступен в новом электронном выпуске БК. Стать подписчиком можно, позвонив по телефону 8 (495) 785-62-82 или написав по электронной почте на адрес metro@kinometro.ru.

Фото: кадр из фильма СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: РАЗМОРОЗКА

31.07.2024 Автор: БК